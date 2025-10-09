Mediante el Decreto núm. 597-25, el presidente Luis Abinader Corona designó a Edgar Augusto Féliz Méndez como director de la nueva Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria, entidad que surge de la fusión de Comedores Económicos del Estado Dominicano y el Plan de Asistencia Social de la Presidencia.

La medida se enmarca en el proceso de reorganización institucional del Gobierno, tras la promulgación del Decreto 219-25, que estableció la creación de este nuevo órgano desconcentrado del Ministerio de la Presidencia, bajo la coordinación funcional del Gabinete de Política Social.

Al ser posesionado por el ministro administrativo de la Presidencia, Andrés Bautista, Féliz Méndez expresó que la nueva institución marca el inicio de una etapa de fortalecimiento y expansión de los programas de asistencia social, priorizando las acciones de mayor impacto en la población más vulnerable del país.

Subrayó que esta fase representará un antes y un después en la política social dominicana, superando los logros alcanzados por el Plan Social y los Comedores Económicos del Estado, y reafirmando el compromiso de servir con eficiencia, cercanía y transparencia.

Asimismo, aseguró que la Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria jugará un papel clave en la construcción de una sociedad más igualitaria, donde el desarrollo y el respeto a los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad sean fundamentales para el crecimiento económico y social del país.

Féliz Méndez agradeció al presidente Luis Abinader Corona por confiar en él para continuar con los avances en materia de asistencia social y permitirle seguir mejorando las condiciones de vida de los dominicanos que más lo necesitan.

Sobre Edgar Augusto Féliz Méndez

Doctor en Derecho, con maestrías en Diplomacia y Relaciones Internacionales, Derecho Civil/Procesamiento Civil, y actualmente cursando un Máster en Administración Pública y Gestión Municipal en la Universidad de Castilla-La Mancha.

Nacido en 1960 en Barahona, es un destacado dirigente político y servidor público con una trayectoria consolidada en la administración y en el ámbito partidario. Se ha caracterizado por su liderazgo cercano y llano, impulsando gestiones transformadoras en los Comedores Económicos del Estado Dominicano (CEED), donde fue director general desde agosto de 2020.

Bajo su dirección, la producción y distribución de alimentos pasó de 16.1 millones de raciones cocidas en 2020 a más de 51.6 millones en 2024, un crecimiento del 300% en cinco años. Además, se instalaron más de 120 nuevos comedores a nivel nacional, fortaleciendo el acceso a la alimentación y avanzando hacia la meta nacional de Hambre Cero.

En el ámbito político, es presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM) en la provincia Barahona, coordinando los éxitos electorales del partido en la región Enriquillo.

A lo largo de su carrera profesional, Féliz Méndez ha ocupado importantes cargos públicos: viceministro del Ministerio de Interior y Policía, viceministro del Ministerio de Turismo, subconsultor jurídico del Banco Central, asesor del Instituto Agrario Dominicano y representante del país ante organismos internacionales. En su provincia natal, también se desempeñó como procurador fiscal, juez de paz y notario público, además de prestar asesoría legal a diversas empresas e instituciones.

Su trayectoria lo posiciona como una figura de referencia en liderazgo político, gestión pública y fortalecimiento institucional en la República Dominicana.