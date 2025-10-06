Director de Obras Publicas de Lawrence: Brian DePeña es ejemplo de la buena dominicanidad

Modernización y buenas perspectivas son el ritmo a seguir en próximo 4 años

LAWRENCE.- A juicio del director del Departamento de Obras Públicas, el tenarense, Jorge Jaime, el actual alcalde de esta ciudad, Brian DePeña es un vivo ejemplo de la buena dominicanidad, el cual tiene como objetivo continuar modernizando esta importante urbe norteamericana y sembrando la misma de obras importantes como es el deseo de los residentes de aquí.

Entrevistado por este medio, el también líder comunitario dijo, que hace poco menos de 4 años, DePeña asumió el compromiso de trabajar por una ciudad más fuerte, segura y justa, y desde ese primer día, no se ha tratado de simples palabras, sino de hechos.

En ese sentido, dijo, que hoy y con orgullo, los residentes de aquí pueden sentirse seguros de que todas y cada una de las promesas que le había hecho el citado alcalde se han cumplido en un 100 por ciento.

“Lo primero que hicimos como gestión, fue asegurar lo más vital: el agua, y con la visión de un futuro más limpio y sostenible, nos encomendó encontrar a un nuevo comisionado,ordenando el acondicionamiento inmediato de nuestra planta de tratamiento para y en apenas cuatro años, más de 17 millones de dólares han sido invertidos en nuestro sistema de agua: desde la captación en el río Merrimack, los tanques de almacenamiento, el drenaje pluvial, las estaciones de bombeo y la recolección de aguas residuales”, dijo.

Otros de los renglones enumerados por Jaime y que ha sido un logro de la presente gestión, ha sido el tema de la seguridad, la cual se ha constituido desde el primer día de su gestión en un punto de importancia.

“El compromiso con la seguridad también ha sido firme. El alcalde ha invertido más de 5 millones de dólares en vehículos para la policía, los bomberos, el cementerio, el control de tráfico, el Departamento de Agua y el Departamento de Obras Públicas. Porque protegernos significa dotar a nuestros servidores públicos de las mejores herramientas”, indicó.

Además de los elementos citados, otros de los renglones en donde se ha trabajado, es en los parques y las áreas deportivas, los cuales son el corazón de la vida comunitaria y en donde además se han hecho inversiones millonarias, tales como la iluminación del O’Neil Park, renovación y también iluminación del Hayden Scorefield, el Sullivan Park y la reconstrucción del Howard Park con canchas de baloncesto, tenis, voleibol y pickleball, así como el Parque de la Reserva totalmente equipado.

“Fíjese, los parques Julia Silverio, Stockton y Storrow hoy lucen renovados, y el Donovan Park pasó de ser un espacio de 5,000 pies cuadrados a convertirse en un hermoso parque de 5 acres, transformando la vida de cientos de familias”, expresó Jorge Jaime.

De igual manera, el director de obras públicas precisó, que en infraestructura, el alcalde no se ha quedado atrás y más de 400 luminarias han sido reparadas o instaladas lo que mantienen a los diversos vecindarios más seguros.

También más de 144 mil pies cuadrados de aceras construidas con accesibilidad para todos, incluyendo rampas para personas con discapacidad, así como el asfaltado y la señalización de más de 150 calles, logrando, según dijo, la mayor inversión en infraestructura vial de todos los tiempos.

“Y como si eso fuera poco, el alcalde DePeña tomó la decisión más valiente: Comprometerse a buscar los fondos para iniciar la construcción de una nueva estación de policía y de dos nuevas escuelas, la Oliver y la Leahy, que ya han sido entregadas para el beneficio de nuestros niños y jóvenes. Tres mega obras. Más de 320 millones de dólares invertidos en lo que más importa: seguridad y educación”, indicó.