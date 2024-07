Director del COE: «Aquí nadie anda bebiendo romo ni jugando»

El director del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), Juan Manuel Méndez García, respondió este viernes a las criticas emitidas por los ciudadanos sobre el oportuno aviso de las lluvias que vendrían a causa de una onda tropical y la alerta roja al Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo.

«Aquí nadie anda bebiendo romo ni jugando, aquí está todo el mundo sentado trabajando, en este caso, este equipo de trabajo exige respeto también; yo he visto mucha ligereza al momento de hablar, y miedo no tenemos, nunca hemos tenido miedo, porque siempre hemos sido responsables… aquí ninguna emergencia me ha agarrado a mí bebiendo romo», expresó.

«La Onamet desde el domingo viene diciendo que aquí iba a llover más jueves y viernes que lo que iba a originar ese huracán, hay que ser justo también, lo que pasa es que algunas personas entienden la magnitud de los eventos cuando los tienen encima y buscan culpables de sus desgracias, que busquen para otro lado que aquí no es», enfatizó.

Informó además que las lluvias continuarán por las próximas 24 a 36 horas más, mientras que el Gran Santo Domingo se mantiene bajo alerta roja y otras 22 provincias siguen alertadas.

Sobre las inundaciones en varios sectores de la capital, dijo que ante la magnitud de las lluvias caídas este jueves, los suelos están saturados y que la Alcaldía del Distrito Nacional tampoco tiene la culpa de lo pasado ayer. “Por eso se llaman desastres”.

«Todo el mundo está activo. Lo que pasa es que, ante la magnitud de las lluvias caídas, no hay forma, los suelos no lo absorben, los filtrantes no lo absorbe; ahí no tiene que ver ni siquiera las alcaldías.», manifestó.

“Es un tema que sobrepasa ya -por eso se llama desastre- la capacidad de absorción de los suelos y también del alcantarillado y de los filtrantes, eso no tiene que ver ni siquiera con los alcaldes. Cuando hablamos de valores acumulados, hablamos de 24 horas y ya en dos horas, y en tres horas, está cayendo lo que cae en un mes. Tenemos que tenerlo en cuenta y ser un poquito, también, más consecuentes con las autoridades, porque nadie quiere que ocurra nada”, añadió.

Daños

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) dio a conocer el boletín número 1 de la onda tropical que afecta desde este jueves a la República Dominicana. En el informe se precisa que dos personas fueron rascadas por los bomberos; 118 viviendas están anegadas; 590 personas fueron desplazadas momentáneamente y 06 acueductos están fuera de servicio, afectando unos 61,256 usuarios.

Provincias en alerta

Las provincias en alerta roja son: Santo Domingo y Distrito Nacional.

Las provincias en alerta amarilla son: Peravia, San Cristóbal, Pedernales, Barahona, Hato Mayor, La Altagracia, San Pedro de Macorís, La Romana, Monte Plata y El Seibo.

En alerta verde están: Independencia, La Vega, Monseñor Nouel, San José de Ocoa, Monte Cristi, Azua, Bahoruco, Sánchez Ramírez, Valverde, Santiago Rodríguez, Puerto Plata y Espaillat.