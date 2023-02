El director del Instituto Politécnico Agropecuario de Higüey, en la provincia La Altagracia, Yovanny Guerrero, donde estudiaba Esmeralda Richiez, dudó que existiera confianza entre la adolescente y sus padres.

«¿Por qué digo esto? Hay evidencia de eso. Porque, ¿voy a llamar a una persona que está a aproximadamente a 15 kilómetros de mí para que venga a ayudarme, según el audio, y no voy a llamar al que está detrás de mi puerta? ¿No voy a vocear, mami, papi?», dijo el maestro, que añadió que quizás la menor pudo haber estado turbada por lo que le estaba sucediendo.

Se refirió a un supuesto audio que la víctima había enviado a una prima en dicha localidad previo a su fallecimiento. «Yari, por favor, ayúdame, yo me estoy desangrando», supuestamente rogó Richiez antes horas antes de expirar por supuesto desgarro vaginal; muerte por la que señalan al profesor de Matemáticas John Kelly Martínez.

En cambio, el padre de Esmeralda, Eligio Richiez, dijo que aparentemente la adolescente tenía miedo de llamarlos cuando estaba sangrando.

«Parece que el tipo (John Kelly) la había amenazado que no le dijera nada a su papá ni a su mamá», aseguró el progenitor de la adolescente durante una entrevista en el programa El Informe con Alicia Ortega, que se transmite por Color Visión, canal 9.

Al imputado le impusieron un año de prisión preventiva por el hecho que ha conmocionado y dividido a diferentes sectores de la sociedad, que entienden en el caso faltan datos que puedan esclarecer qué realmente sucedió.

A todo esto, el penalista Cándido Simón considera que debido a cómo la sociedad, la prensa y el Ministerio Público ha manejado el caso, podría complicarse el tratamiento previo a llegar a los tribunales.

«Las versiones y los diferentes componentes que cada día salgan eso lo que hace es complicar el caso. Primero, sacaron una información que no estaba confirmada por el Inacif, de que se trataba de una violación sexual. Hasta el momento no se ha establecido que haya sido por un aborto, pero los medios no han hecho la corrección, siguen hablando del mismo tema. En este caso, no se trata propiamente de una violación sexual sino de una agresión sexual», aseguró el penalista.

Simón se refirió además a las posibles razones por las que se desangró la adolescente, y acotó la necesidad de determinar si Richiez sufría de hemofilia, lo que implicaría que la responsabilidad penal de John Kelly sería distinta a la que se ha ventilado.

Gabinete de la Niñez y la Adolescencia

De su lado, la presidenta del Gabinete de Niñez y Adolescencia y primera dama de la República, Raquel Arbaje, dio a conocer ayer un comunicado en el que exige justicia por la muerte de la joven Esmeralda Richiez, de 16 años, fallecida en La Otra Banda, de Higüey, provincia La Altagracia, afirmando que la investigación forense comprobó que falleció luego de una violenta relación sexual.

De su lado, los diputados Magda Rodríguez y Juan Dionicio Rodríguez, consideran que todavía falta para evitar que ocurran muertes como estas. Abogan por endurecer las penas y empoderar a las mejores de edad en temas de relaciones íntimas.