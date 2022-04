Director Inabie admite deuda con suplidores escolar es de RD$6,000 MM

Santo Domingo.- El director del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie) Víctor Castro, admitió que en la actualidad la deuda que tiene esa institución con los suplidores del Programa de Alimentación Escolar está en alrededor de RD$6,000 millones.

Sin embargo, Castro dijo que la buena noticia es que los problemas que encontró cuando asumió el cargo y que impedían pagar a tiempo a los suplidores ya fueron superados.

“Todos los contratos que tenían dificultades, ya se corrigieron esos errores, y ya se certificaron esos contratos con los suplidores que están suministrando los alimentos en las escuelas públicas del país” aseguró Castro.

Entrevistado por Héctor Herrera Cabral en el programa D´AGENDA que cada domingo se difunde por Telesistema Canal 11, el funcionario del sector educativo dijo que, ya certificado esos contratos lo que se requiere es hacer la gestión necesaria para pagar las facturas, y ya se le ha pagado el 20 por ciento de anticipo a todos los suplidores del almuerzo escolar, tal y como lo establece la ley.

Sostuvo que se están pagando facturas que los suplidores han depositado desde agosto hasta la fecha, y lo más importante es que se tienen los recursos para pagar, pero el asunto es cumplir con el debido proceso ya que el Estado se está cuidando cada vez más para que en el futuro no vengan los cuestionamientos, y por eso cada factura tiene que estar acompañada de sus conduces como evidencias de que fueron entregadas las raciones alimenticias que Inabie paga.

“Nosotros en dos meses de comida pagamos más de RD1,800 millones, o sea, esta es una dinámica que todos los días te genera muchos recursos, entonces ahora mismo nosotros debemos alrededor de RD$6,000 millones, pero lo bueno de eso es que lo tenemos, tenemos disponible ese dinero sin ninguna dificultad, tenemos todo el dinero para terminar el año escolar que concluye en junio”, puntualizó Casto

Detalló que “nosotros entregamos todos los días casi 70 millones de pesos, cuando te pasa una semana multiplica 5 por siete y son RD$350 millones, o sea que en la Semana Santa nos ahorramos 350 millones de pesos, pero todas las semanas es esa misma cantidad, entonces tu a veces oye que Inabie debe seis mil millones, pero no estamos hablando de una deuda de un ministerio como el de Interior y Policía que al año recibe como presupuesto RD1,800 millones”.

Reconoció que los primeros cuatro meses de su gestión se le dificultó un poco el pago porque los contratos no estaban hechos, no obstante, los suplidores tuvieron la gran sensibilidad de que sirvieron los productos sin que tuvieran dichas contratos, y eso facilitó que el año escolar no tuviera grandes aprehensiones en términos de la alimentación de los estudiantes, pero ellos resultaron afectados porque no se le pagó a tiempo.

“Nosotros esperamos que de aquí a que salga este mes de abril habremos pagado por lo menos hasta febrero, a todos los suplidores, y ya es cuestión de tiempo para nosotros seguir pagando, porque además hay que entender que en Inabie se generan alrededor de seis mil conduces diario”, precisó.

Recordó que la institución entrega un millón 800 mil de líquidos, pero también están los suplidores de galletas y pan, y por cada centro se entregan dos conduces, y eso se tiene al medio día y también en la tarde para la merienda.

Víctor Castró dijo que, además del programa de alimentación escolar que incluye desayuno, almuerzo y merienda, Inabie también compran zapatos, pantalones, t-shirt, y mochilas, además del programa de salud mediante el cual este mismo año van a desparasitar dos millones de estudiantes.

El funcionario anunció la entrega de los uniformes escolares en el mes de junio de este año, de lo cual solo faltan los zapatos y ya se están fabricando.