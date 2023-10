Director general PN finaliza septiembre en reunión sabatina con personal adscrito al Departamento de Deportes de la institución

-Resalta rol de los deportes en sano desarrollo de la juventud y reafirma voluntad de seguir reforzando la proximidad ciudadana.

El director de la Policía Nacional, mayor general Eduardo Alberto Then, continuó el pasado sábado con su agenda de trabajo en la que reúne a miembros policiales para transmitirle los lineamientos que deben seguir para cumplir con el reforzamiento de salvaguardar vidas y propiedades.

En esta ocasión, el mayor general Alberto Then intercambió impresiones con atletas de distintas disciplinas deportivas, quienes forman parte del Departamento de Deportes, que comanda el coronel Jacobo Mateo Moquete.

El director de la institución del orden valoró como positivo el trabajo preventivo que se realizan los atletas, entrenadores y dirigentes deportivos, en favor de miles de jóvenes residentes en zonas vulnerables.

Dijo sentirse orgulloso de los logros alcanzados por los atletas policiales y militares, quienes han logrado importantes victorias en eventos deportivos internacionales.

“Nosotros tenemos que perseguir el crimen y el delito, pero por el otro lado el principal objetivo de un policía es salvar vidas y cuidar propiedades, tanto públicas como privadas”, aseguró el director policial, durante la acostumbrada reunión sabatina celebrada en el Club de Oficiales de la institución.

El mayor general Eduardo Alberto Then dijo que es feliz y muy bueno con el agente que trabaja y que es honesto, pero, en cambio, que con el que no cumple le hace saber que hay una línea que no le permite seguir.

El mayor general Alberto Then reafirmó el compromiso de seguir apoyando los deportes y de brindar oportunidades para aquellos que ya cumplieron su rol como atletas y quieren seguir formando parte de la institución.