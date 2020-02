Directora Plan Social confirma veracidad de audio y dice siente respeto por Huchi Lora

La directora del Plan Social de la Presidencia, Iris Guaba, confirmó hoy que es de su autoría el audio que circula en el sistema de mensajería instantánea WhatsApp, en el que imparte órdenes a personas para que “ataquen” a políticos de oposición y periodistas que se oponen a la licitación para la compra millonaria de electrodomésticos.

“Se lo dije a un grupito que trabajara en esa dirección , que nada, que frente esa situación lo que hay que defenderse. O sea, quizás lo hice de una forma un poco emocional, yo soy un ser humano”, expresó Guaba al ser consultada vía telefónica en un programa radial.

La funcionaria explicó que la licitación que denuncia la oposición sobre la compra de electrodoméstico no viola la ley, además de que es una práctica que siempre se ha hecho, y no solo en épocas preelectoral.

“Cuando se acaban los argumentos escogemos cualquier cosa para nosotros buscar, porque lo que no tienen es argument0o. Aquí no se le da una nevera a una gente que gane 50 mil pesos, porque no califica”, afirmó Guaba en referencia a las críticas a la iniciativa hechas por los delegados de los partidos Revolucionario Moderno y la Fuerza del Pueblo ante la Junta Central Electoral.

Se definió como una persona ecuánime que rara vez se exalta y ofende a otro. “Hay una persona que yo mencioné a la cual yo le guardo gran respeto, que es a Don Huchi (Lora), pero sin embargo, hay que entender”.

“Yo no sé si ustedes se han dado cuenta que yo no soy muy de los medios, muy abierta a eso, y al verme expuesta y tener que tirarme al medio a defenderme ,quizás me exaltó un poco”, señaló tras reiterar que no está haciendo nada fuera de lo normal.

“Lo importante es, no es que escriban aquí, lo importante es que escriban afuera, que chequeen todas las redes en todos los lados. Chequeen donde los hacedores de noticias, por ejemplo busquen a Huchi Lora, Altagracia Salazar, Orlando Jorge Mera búsquelos y cáiganles encima”, se escucha decir en el audio.