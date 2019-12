Dirigente del PRM resalta fortaleza institucional, cohesión interna y gran crecimiento en ese partido

El licenciado Luis Valdez, integrante de la dirección ejecutiva del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y alto directivo de la campaña de Luis Abinader, resaltó que esa organización arriba a las próximas coyunturas electorales mostrando una gran robustez institucional, fuerte cohesión interna y un crecimiento extraordinario, todo lo cual lo convierte “en un partido listo para gobernar, y gobernar bien”.

Dijo que el PRM es hoy por el único partido que ha celebrado en orden y armonía sus convenciones para elegir candidatos a todos los niveles y renovar su dirección de arriba abajo, sin los incidentes y las rupturas que se han producido en otros partidos, lo que constituye una hazaña, una gran muestra de madurez en un partido que tiene apenas 6 años de vida.

Valdez puntualizó que en ese proceso es resaltable el papel de los liderazgos del ex presidente Hipólito Mejía y el candidato presidencial Luis Abinader, quienes han mostrado al país gran respeto por la institucionalidad democrática del partido, así como el buen juicio político con que se conducen sus organismos superiores, como la Dirección Ejecutiva, Comisión Política y Comité Nacional.

El directivo perremeísta expuso que ese antecedente dio lugar a la aprobación de la correcta política de alianzas del PRM y el ambiente que le permite presentar al electorado boletas con candidatos del atractivo de Luis Abinader, Carolina Mejía y Faride Raful, en la plaza más preciada del país, que es el Distrito Nacional, como presenta también excelentes candidatos y candidatas propios y aliados en el resto del país.

Resaltó que la política de alianzas del PRM dará oportunidad al país de contar con un Congreso Nacional plural y equilibrado, que sentará las bases para superar uno de los principales rezagos de la democracia dominicana, que es la ausencia de independencia de los poderes del Estado. “Nosotros queremos, y él lo ha dicho con propiedad, que siendo Luis Abinader presidente de la República, el Congreso lo vigile y esté dispuesto a pararlo en seco si intenta, que estoy seguro no lo hará, traspasar los límites que le impone la Constitución, lo cual no ocurre ahora, cuando el Poder Legislativo no cumple sus responsabilidades frente al Ejecutivo y a la sociedad.

Valdez afirmó que el interpretar correctamente las aspiraciones y necesidades de la sociedad dominicana, y tener un desempeño que se caracteriza por la madures y el respeto a la institucionalidad, han contribuido al extraordinario crecimiento del partido, impulsado en esta etapa por la candidatura de Luis Abinader.

Distribuye plano

Valdez, quien participa en la organización de la marcha en representación de la coordinación general de la campaña presidencial de Abinader, resaltó que la demostración que realizarán el PRM y aliados este domingo a partir de las 3 de la tarde en Cristo Rey, será un mar humano en que se expresará la indetenible voluntad de cambio que anida en los corazones del pueblo capitaleño. Informó que han distribuido un plano con el recorrido de la actividad, en la que habrá varias tarimas para los músicos que estarán animando la actividad, en la que prevalecerá un ambiente festivo y de celebración.

Dijo que la actividad se hará en respaldo a la candidata a alcaldesa, Carolina Mejía, a regidores y como agradecimiento del PRM y su candidato presidencial, Luis Abinader, al respaldo que le vienen dando las y los ciudadanos de la capital de la República a sus propuestas de cambio, informó Valdez al comparecer anoche al espacio Bajando Duro con Vidal, que produce el comunicador y dirigente político Vidal Díaz por el canal 19.