Dirigente PRM rechaza uso del erario en campaña 2024

  • Hoy
Dirigente PRM rechaza uso del erario en campaña 2024

Franklin García Fermín.

El integrante de la Dirección Ejecutiva del Partido Revolucionario Moderno (PRM) Franklin García Fermín rechazó ayer las recientes declaraciones del expresidente Leonel Fernández, quien atribuyó la “crisis que vive el país” a un supuesto uso indebido de recursos del Estado en el pasado proceso electoral.

El titular del Ministerio de Educación Ciencia y Tecnología (Mescyt) señaló, en una nota, que las declaraciones de Fernández son infundadas y ofensivas para la inteligencia del pueblo dominicano.

“En el pasado proceso electoral no hubo una sola denuncia seria, ni de la sociedad civil ni de organismos internacionales, ni de observadores nacionales, ni siquiera de la propia oposición, que señalara al PRM en ese sentido. Pretender instalar ahora esa narrativa, es una muestra clara de desesperación política”, expresó García Fermín.

El ministro recordó que República Dominicana vive un nuevo tiempo bajo la conducción del presidente Luis Abinader, quien ha hecho de la transparencia, rendición de cuentas y el uso responsable de los recursos públicos, una práctica constante de su Gobierno.

Puede leer: PRM vuelve a suspender celebración de los cinco años de gestión, a petición de Luis Abinader

Dinamismo del Gobierno

García Fermín aseguró que la oposición luce perturbada ante el dinamismo del Gobierno y el alcance de las grandes obras que desarrolla en todo el país, para beneficio de los dominicanos y sin distingos de banderías política.

El dirigente político manifestó que el PRM y el Gobierno seguirán enfocados en transformar la nación, mientras otros siguen atrapados en discursos vacíos, que “no encuentran eco en la sociedad”.

García Fermín aseguró que el pueblo dominicano sabe distinguir entre quienes gobiernan con honestidad, compromiso y quienes intentan desviar la atención con acusaciones sin fundamentos.

Hoy

Hoy

Publicaciones Relacionadas

Dirigente PRM rechaza uso del erario en campaña 2024
Dirigente PRM rechaza uso del erario en campaña 2024
22 agosto, 2025
¿Por qué Luis Abinader pidió al PRM suspender otra vez la celebración de sus 5 años de gestión?
¿Por qué Luis Abinader pidió al PRM suspender otra vez la celebración de sus 5 años de gestión?
21 agosto, 2025
PRM vuelve a suspender celebración de los cinco años de gestión, a petición de Luis Abinader
PRM vuelve a suspender celebración de los cinco años de gestión, a petición de Luis Abinader
21 agosto, 2025
Luis Abinader pide al PRM suspender su celebración de los cinco años de gestión
Luis Abinader pide al PRM suspender su celebración de los cinco años de gestión
21 agosto, 2025
Un singular panorama político
Un singular panorama político
21 agosto, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Balance de cinco años y objetividad

Balance de cinco años y objetividad

Edición impresa, miércoles 20 de agosto de 2025

Edición impresa, miércoles 20 de agosto de 2025

PLD y FP: contrincantes para su perjuicio

PLD y FP: contrincantes para su perjuicio

Maduro se Maduró

Maduro se Maduró

Código Penal y la responsabilidad penal de las empresas

Código Penal y la responsabilidad penal de las empresas

La Voz del Paciente RD: La SISALRIL y la DIDA protegen a los afiliados

La Voz del Paciente RD: La SISALRIL y la DIDA protegen a los afiliados

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo