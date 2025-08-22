Dirigente PRM rechaza uso del erario en campaña 2024

El integrante de la Dirección Ejecutiva del Partido Revolucionario Moderno (PRM) Franklin García Fermín rechazó ayer las recientes declaraciones del expresidente Leonel Fernández, quien atribuyó la “crisis que vive el país” a un supuesto uso indebido de recursos del Estado en el pasado proceso electoral.

El titular del Ministerio de Educación Ciencia y Tecnología (Mescyt) señaló, en una nota, que las declaraciones de Fernández son infundadas y ofensivas para la inteligencia del pueblo dominicano.

“En el pasado proceso electoral no hubo una sola denuncia seria, ni de la sociedad civil ni de organismos internacionales, ni de observadores nacionales, ni siquiera de la propia oposición, que señalara al PRM en ese sentido. Pretender instalar ahora esa narrativa, es una muestra clara de desesperación política”, expresó García Fermín.

El ministro recordó que República Dominicana vive un nuevo tiempo bajo la conducción del presidente Luis Abinader, quien ha hecho de la transparencia, rendición de cuentas y el uso responsable de los recursos públicos, una práctica constante de su Gobierno.

Dinamismo del Gobierno

García Fermín aseguró que la oposición luce perturbada ante el dinamismo del Gobierno y el alcance de las grandes obras que desarrolla en todo el país, para beneficio de los dominicanos y sin distingos de banderías política.

El dirigente político manifestó que el PRM y el Gobierno seguirán enfocados en transformar la nación, mientras otros siguen atrapados en discursos vacíos, que “no encuentran eco en la sociedad”.

García Fermín aseguró que el pueblo dominicano sabe distinguir entre quienes gobiernan con honestidad, compromiso y quienes intentan desviar la atención con acusaciones sin fundamentos.