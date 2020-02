Dirigentes Fuerza del Pueblo en Nueva Jersey se mantendrán vigilantes ante elecciones RD

PATERSON-NUEVA JERSEY.- El coordinador general del Partido Fuerza del Pueblo (FP) en este estado, Máximo Corcino, convocó a cerca de medio centenar de dirigentes de esa entidad política para condenar la suspensión de las elecciones municipales en la RD y advertir que se mantendrán vigilante ante los próximos procesos electorales.

El ex cónsul sostuvo que en la práctica del voto automatizado en estas elecciones municipales fueron intervenidas las máquinas y se vio que un 90% no funcionaron y donde quiera que los dominicanos fueron a votar, en las máquinas solo salían los candidatos del gobierno y no los candidatos de la FP y demás partidos de la oposición.

“Los dominicanos residentes aquí y las fuerzas de los que hacemos vida políticas y representamos a esta comunidad, le salimos al frente, porque no solamente aportamos económicamente, sino intelectualmente y en todos los órdenes para la RD”, precisó.

Dijo que el presidente Danilo Medina, que prometió durante la campaña del 2012 de que iba hacer lo que nunca se había hecho en nuestro país, en realidad ha hecho el desastre y la ofensa a la dignidad nacional que ningún presidente se había atrevido hacer.

“Cometió un fraude electoral, buscando un candidato que le sirva de testaferro en la RD, y Leonel Fernández hizo énfasis en el mes de septiembre, antes de celebrarse las primarias del PLD, de que ese sistema no era seguro, proponiendo una serie de puntos para que se corrigieran las posibles debilidades que podrían trastornar las elecciones municipales en nuestro país”, recordó.

Dijo que nadie hizo caso, porque el actual gobierno tiene el control de la JCE y todos los estamentos del poder, justicia, congreso, poder municipal en sus manos, que impuso a través de esa JCE los que ellos quisieron sin tomar en cuenta ninguna de las recomendaciones.

Otros que hablaron en el acto efectuado a las 8:00 de la noche en el 985 de la avenida Madison en Paterson, fueron Alejandro Sánchez, Juan Familia, Elba Familia, Juan Lorenzo, Lisbeth Marte, en nombre de la juventud, y Máximo Vargas, entre otros.