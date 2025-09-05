Dirigentes populares y oficiales de la Digesett sostienen diálogo y evitan protesta en Bonao

BONAO.- Un diálogo entre dirigentes populares y una comisión de oficiales de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT) evitó una protesta que tenían previsto realizar en Bonao pidiendo la organización del tránsito vehicular y la no persecución a motoristas poniendo multas.

La reunión tuvo lugar en los salones del Bonao Country Club, donde participaron en alocuciones dirigentes populares quienes expusieron las quejas de la desorganización en la circulación de vehículos y motocicletas y fueron escuchados por los oficiales de la DIGESET a nivel nacional.

Los comunicadores Viviana Collado y Juan Macea explicaron a los oficiales de la DIGESETT las quejas de la población ante el descuido que existe en la ciudad en el desarrollo y circulación del tránsito vehicular, cuyos agentes solo le importa imponer multas a los motoristas, descuidando en realidad sus obligaciones como autoridad para regularizar el tránsito en la ciudad, que es considerado un caos.

Leer más: Digesett localiza y pone a disposición de la justicia a conductor que atropelló motociclista en Baní

Mientras que el comunicador Juan Macea dijo, durante su ponencia, que los agentes que prestan servicios en Bonao deben preocuparse por estar cerca de las escuelas a la hora de la salida de los estudiantes para evitar accidentes, y que la circulación motorizada mejore.

Agregó que la desorganización en el tránsito vehicular viene debido a que los agentes han descuidado esa parte y se han empecinado solamente en ponerle multas a los motoconchistas, padres de familias que salen a buscar los alimentos de sus hijos.

En el encuentro estuvieron presentes el director regional Cibao Sur DIGESETT, coronel Policía Nacional Ramón Emilio García, y una comitiva de esa dependencia policial. Además, varios regidores de la Sala Capitular y delegaciones de motoconchistas de diversos sectores de la provincia Monseñor Nouel.