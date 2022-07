Discapacitado con riesgo de ser atropellado en SPM

Un hombre discapacitado y con problemas mentales se ve diariamente trasladándose por la carretera Mella desde el hospital regional Antonio Musa hasta el kilómetro tres y medio arrastrándose por la acera y en ocasiones en plena vía, corriendo el riesgo de ser atropellado por un vehículo.

Esa escena preocupante es observada todos los días por miles de personas que se desplazan por esa importante vía de esta ciudad.

Este hombre que no puede caminar, sino que para trasladarse de un lugar a otro tiene que arrastrarse, no tiene doliente, ya que no se preocupan por su situación.

Lee más: La protección a las personas con discapacidad

También otro problema que afecta a esa zona, es que los motoconchistas están utilizando el recién construido boulevard ubicado frente al hospital Antonio Musa, como parada colocando sus motocicletas encima de la acera.

Estas dificultades indican claramente que San Pedro de Macorís carece de autoridades, ya que ambos casos están visibles desde hace varios meses y no se le ha buscado una solución.

Diversos sectores de la población expresan su preocupación por estos problemas ya que de una u otra manera afectan a la comunidad.