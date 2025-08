La disciplina física en el Código Penal: psicólogo analiza los efectos de una «pela» en la vida de un niño

Ante la polémica generada en la aprobación del nuevo Código Penal y la discusión sobre la disciplina física contra niños, niñas y adolescentes, el psicólogo clínico Luis Vergés advirtió sobre los efectos negativos de la llamada “pela” y aseguró que existen métodos más eficientes que no dejan secuelas emocionales.

La reacción del especialista se da luego de que el senador por Santo Domingo, Antonio Taveras, propusiera eliminar el párrafo IV del artículo 24 del proyecto, relacionado con este tipo de castigo.

Vergés afirmó que en el 60% de los hogares dominicanos todavía se recurre a la “pela” como forma de imponer disciplina. «Es una réplica de lo que siempre ha ocurrido. Yo he escuchado públicamente a figuras que dicen que gracias a eso ellos son buena gente, y yo te digo a ti que están confundiendo ser buena gente con ser un sobreviviente», apuntó el experto.

«Muchos no quedan vivos, hay quienes mueres psicológicamente después de eso, hay una afirmación clave aquí y sabia: es la que plantea que los errores no se castigan, los errores se corrigen» agregó.

Luis Vergés.

El psicólogo explicó que, en muchos casos, los niños desobedecen porque no están preparados para responder a lo que se les exige. «¿Por qué se maltrata a un niño?, porque no se puede defender, porque el mismo que maltrata aun niño, cuando ese niño tiene 20 años no lo maltrata».

También puede leer: Código Penal incluye una de las tres causales

Vergés sostuvo que el castigo físico deja secuelas a largo plazo y que es momento de adoptar métodos alternativos basados en la educación y el respeto.

«Ya se ha evidenciado que hay procedimientos alternativos, ahí es donde debemos enfatizar, hay procedimientos en la corrección que son más eficientes que estos y no dejan secuelas negativas a futuro. Esa es la parte que hay que trabajar, el tema de nosotros es educación», señaló el experto.

«No podemos regresar y cambiar el inicio, pero sí podemos partir de donde estamos y cambiar el final», concluyó.

Estas declaraciones fueron ofrecidas en el programa El Día, conducido por los periodistas edith febles, Germán Marte y Amelia Deschamps.

Síguenos en nuestras redes sociales como periodicohoyrd