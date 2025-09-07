Discotecas y centros nocturnos suspenderían pedidos de bebidas alcohólicas y otros productos



Junior González, presidente de la Unión Dominicana de Propietarios de Centros Nocturnos (UDCEND), anunció una nueva jornada de lucha en demanda de una flexibilización en sus horarios de operación

La Unión Dominicana de Propietarios de Centros Nocturnos (UDCEND), planteó la posibilidad de que desde los establecimientos afiliados se suspendan los pedidos de bebidas alcohólicas, gaseosas y los demás productos que se consumen en este tipo de negocios como parte de una nueva campaña en procura de una flexibilización en sus horarios de operación, especialmente en temporada alta. ´

Desde hace varios meses la UDCEND, presidida por Junior González, agrupa a dueños de discotecas, bares y otros establecimientos de diversión nocturna, se ha manifestado contra las restricciones de horarios impuestas por el Ministerio de Interior y Policía, con cuya titular, Faride Raful, se han reunido varias veces sin lograr sus propósitos.

Junior González hizo referencia a las últimas resoluciones sobre discotecas emitidas el 1 de agosto de 2025 por el Ministerio de Interior y Policía, como son la Resolución MIP-RR-0004-25 (del 1 de agosto de 2025), que prohíbe el porte de armas en establecimientos de expendio de bebidas alcohólicas, y la Resolución MIP-RR-0005-2025 (del 1 de agosto de 2025), que prohíbe la presencia de menores de edad en dichos lugares.

Según Interior y Policía, ambas disposiciones buscan fortalecer la seguridad ciudadana y proteger a niños, niñas y adolescentes, siendo aplicadas por la Policía Nacional mediante operativos de inspección.

“Pero, amparándose en esas dos resoluciones grandes contingentes de policías se están ´tirando´ en nuestros establecimientos y en vez de mejorar la situación, estamos empeorando pues los clientes entran en pánico, por temor abandonan los negocios y nos arruinan todo”, dijo el presidente de la UDCEND al conversar con Grisel Sánchez, Jesús Gerardo Martínez y Vianelo Perdomo en el programa DesahógateRD que se produce en Zol 106.5 FM, en la cadena radial RCC-Media.

“Esto sumado a la no flexibilización de los horarios va a terminar de hundir nuestros bares, discotecas y otros centros nocturnos, los cuales están quebrando y arruinándose con esta situación”, agregó.

Junior González reconoce que el presidente Luis Abinader es afable y les ha dado buen trato cuando ha recibido a los directivos de la Unión Dominicana de Propietarios de Centros Nocturnos (UDCEND), lo mismo ha ocurrido con la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, quien le ha escuchado en varias ocasiones y la respuesta es la emisión de nuevas resoluciones mediante las cuales se profundiza la crisis que les afecta.

Expresó que cuando los centros nocturnos contratan orquestas y solistas de renombre, que por lo regular comienzan sus amenizaciones cerca de la medianoche, apenas animan el lugar durante tres horas o menos, pues llega la hora del cierre “y al momento de sacar balance terminamos teniendo pérdidas”.

“Lo que vamos a hacer es suspender los pedidos de bebidas alcohólicas, gaseosas y otros productos, a ver si los empresarios e industriales de ese sector comprenden nuestra situación y nos respaldan, además de que estamos recabando el apoyo de otros sectores”, exclamó Junior González.