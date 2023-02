Discurso íntegro de rendición de cuentas del presidente Luis Abinader

El presidente de la República Dominicana Luis Abinader ofreció hoy el tradicional discurso de rendición de cuentas que se efectúa cada 27 de febrero.

A continuación el discurso íntegro del tercer año del mandatario:

Salutaciones,

Asambleístas,

Pueblo dominicano,

Comparezco ante esta Asamblea Nacional para rendir cuentas a la nación, como corresponde cada 27 de febrero, de las ejecutorias que como Gobierno hemos desarrollado a lo largo del último año, así como hacer un balance del camino recorrido por esta administración.

Hoy me presento ante el pueblo dominicano y ante ustedes, para exponerles, con cifras y hechos medibles, que la República Dominicana ya no es la misma que encontramos en el año 2020.

Hoy quiero darles cuentas de hechos.

Hoy quiero hablarles de una República Dominicana vibrante que está cambiando para bien.

Rendir cuentas ante el pueblo, de quien emanan todos los poderes del Estado, está en los principios con los que los padres fundadores de la Patria moldearon nuestra identidad

Hoy quiero seguir su ejemplo y presentarles todo lo que hemos hecho gracias a los buenos resultados de las políticas de institucionalidad, de recuperación y estabilización de nuestra economía, del apoyo a la inversión productiva, a la mejora de nuestra red de infraestructuras, así como el impulso a sectores productivos tan importantes como el turismo, la industria y la agropecuaria.

Nos ha tocado vivir y gestionar tiempos complicados.

Gobernamos en momentos de alta incertidumbre y complejidad, donde la urgencia se hace necesaria en cada acción, pero eso no nos ha impedido desarrollar las reformas que este país necesitaba desde hace décadas.

La recuperación económica, la estabilidad institucional, la generación de nuevos puestos de trabajo de calidad y la puesta en ejecución de importantes obras, son parte de ese proyecto nacional de reformas a las que me comprometí con el pueblo dominicano y que estamos cumpliendo.

Estamos ejecutando grandes obras de transformación y también pequeños proyectos en todo el país. Muchas de estas obras que cambian la vida d la gente habían sido olvidadas por décadas y hoy las quiero exponer.

Señoras y señores asambleístas,

Desde 2020 el mundo vive agitado. Una pandemia, dos crisis económicas y una guerra en el corazón de Europa, unidas en nuestro caso a desastres naturales como Fiona que azotó nuestra isla el pasado septiembre y a la peor crisis de la historia en nuestro país vecino, Haití.

Cuando llegamos al gobierno, en mitad de la pandemia, nos encontramos sin un sistema de salud sólido ni universal y sin una protección social adecuada.

Aun así, fuimos uno de los países del mundo que mejor la gestionó, tal como reconoció la Organización Mundial de la Salud y uno de los primeros países en reabrir nuestra economía.

Asambleistas,

El pasado año 2022, nuestro Producto Interno Bruto alcanzó un notable crecimiento anual del 4.9%, superior al promedio de América Latina.

Eso coloca a República Dominicana entre los países con más crecimiento económico mundial en 2022 y consolida nuestra economía como una de las más dinámicas de Latinoamérica.

Hoy ante el mundo República Dominicana es un ejemplo universal de manejo de la pandemia y de recuperación económica.

La República Dominicana, en el año 2022, ha superado a Ecuador en Producto Interno Bruto, ajustado por paridad de poder de compra, convirtiéndose en la séptima economía de Latinoamérica.

Hemos cerrado el año 2022 con el nivel de reservas internacionales de divisas más alto de la historia con 14,436 millones de dólares y nuestra moneda exhibió una apreciación del 2%, contrario a la depreciación observada en las monedas de la mayoría de los países. La tasa de cambio está en 56 pesos por dólar frente a los 59 de julio de 2020

Además, este buen clima de la economía dominicana ha posibilitado nuevas inversiones. Según las cifras preliminares del Banco Central, la inversión extranjera directa aumentó más de un 27% respecto del anterior 2021, alcanzando una cifra sin precedentes en la República Dominicana de más de 3,950 millones de dólares, lo que muestra la gran confianza de los inversionistas extranjeros en nuestra economía aun en una situación económica internacional adversa.

Las excelentes cifras macroeconómicas confirman el camino correcto recorrido por este gobierno, que además logró reducir los pagos de intereses de la deuda pública de 2022 en RD$5,523 millones de pesos, producto de la apreciación de nuestra moneda y de la operación de manejo de pasivos.

Al cierre de 2022, la deuda consolidada respecto al Producto Interno Bruto fue del 59.1%. Cuando asumimos el gobierno en agosto de 2020 este indicador era del 61%.

Esta disminución fue lograda a pesar de haber enfrentado el shock externo más grande de la historia y la inflación causada por la invasión de Rusia a Ucrania.

También cabe destacar aquí, que durante el pasado año 2022 tuvimos que hacer frente a los gastos ocasionados por el Huracán Fiona, de más de RD$16,000 millones de pesos, que afrontamos con recursos propios y sin recurrir al financiamiento externo.

Este manejo prudente y proactivo de la deuda ha sido reconocido por el Fondo Monetario Internacional, que en su último informe concluye que la deuda pública de nuestro país es sostenible y que las políticas que se han adoptado son las adecuadas.

También en el plano económico, debo destacar el incremento en la recaudación del Estado, que al cierre de 2022 alcanzó el 15.3% del PIB, superando en un 13.7% lo recaudado en 2021, gracias a la evolución de la actividad económica, la lucha contra la evasión y el fraude fiscal y a la mejora de la gestión tributaria.

Este incremento de la recaudación se ha dedicado a proteger el poder adquisitivo de la clase trabajadora y los hogares más vulnerables ante la coyuntura inflacionaria que azota a la economía mundial.

A estos fines, se destinaron más de RD$87,000 millones de pesos para amortiguar el alza en productos de consumo masivo, expandir los programas sociales focalizados y apoyar las operaciones del sector eléctrico y la producción agrícola.

En concreto, durante 2022 se destinaron más de RD$38,000 millones de pesos para subsidiar el precio de los combustibles, más de RD$4,400 millones para amortiguar las alzas en el precio de la harina, el pollo, los fertilizantes y demás productos dentro de la canasta alimentaria, y otros RD$1,000 millones para frenar el aumento en la tarifa del transporte.

Además, se canalizaron más de RD$3,500 millones a expandir y robustecer los programas Supérate y Bono Gas, y se transfirieron RD$44,129 millones adicionales a lo programado para cubrir el déficit de las EDEs, afectadas por el incremento en los combustibles.

Es decir, hemos destinado RD$240 millones de pesos diarios solo para proteger a las familias dominicanas.

Los subsidios desplegados por el gobierno han cumplido su cometido, mitigando los efectos adversos en el poder de compra de los dominicanos y evitando que la inflación alcanzara dos dígitos.

Nuestra política de protección a las familias ha permitido que República Dominicana tenga una de las tasas de inflación más bajas de Latinoamérica, situándonos por debajo de la mayoría de los países de la región, incluidos Colombia, Chile, Uruguay o Costa Rica, todos ellos con inflaciones superiores al 8%.

Las acciones de política fiscal del gobierno, combinadas con las necesarias y oportunas medidas restrictivas de política monetaria aplicadas por el Banco Central lograron disminuir la inflación, con una consecuente disminución del crecimiento económico que se reflejó en el último trimestre del pasado año y continuará reflejándose en el primer trimestre de este 2023. Nuestras proyecciones y las de los organismos internacionales apuntan que a partir del segundo trimestre de este año recuperaremos los niveles de crecimiento proyectados.

Este escenario ha propiciado un nuevo hito que pone al país más cerca del Grado de Inversión, luego de que la agencia de riesgo Standard & Poor’s mejorara nuestra calificación crediticia, elevándola de “BB-” a “BB”.

Es la primera vez en nuestra historia que hemos alcanzado este nivel de calificación. Y esta acción ocurre luego de enfrentar dos choques externos de gran magnitud. En otras palabras, nuestro gobierno ha logrado en medio de la adversidad lo que los gobiernos que nos antecedieron no pudieron lograr en épocas de bonanza.

La buena gestión del gobierno también se manifiesta en dos de las principales empresas públicas del país, Banreservas y Refidomsa

En el caso de Banreservas, se convirtió en 2022 en el primer banco en activos de Centroamérica y el Caribe y reforzó su posición de líder del sistema financiero nacional con una participación de mercado del 38.6% en los activos de los bancos múltiples.

Adicionalmente, es la institución bancaria con mayor nivel de utilidad del país en toda la historia. Sus utilidades netas ascendieron a más de RD$22,000 millones de pesos, que comparadas con las de 2021, suponen un crecimiento del 35.1% y comparadas con las de 2020, un incremento de más del 111%.

En el caso de Refidomsa, que tiene ya un 100% de capital dominicano, presenta en 2022 unos beneficios de más de 63 millones de dólares, muy lejos de los poco más de 2 millones de dólares en el año 2020.

Y también quiero señalar que Punta Catalina, convertida ya en empresa pública de capital 100% estatal, organizó su contabilidad que arrastraba con deficiencias desde la puesta en marcha de la central, reportando dividendos superiores a los 220 millones de dólares y producción récord de energía de 4,701 gigawatts/hora y hoy es una de plantas más eficientes del sistema en términos de costo de energía gracias a las oportunas compras de carbón.

Asambleistas,

Este buen manejo de la economía y las finanzas nos está permitiendo obtener los recursos necesarios para ejecutar uno de los mayores planes de infraestructuras realizados en la República Dominicana.

Este gobierno está invirtiendo en todo el territorio nacional y dotando de oportunidades a todos los ciudadanos independientemente de donde vivan.

El pasado 2022 el gobierno ejecutó 271 obras de infraestructura con una inversión de más de RD$90,390 millones de pesos y este año seguimos construyendo otras 1,581 obras.

Entre las principales obras de infraestructura vial que inauguramos este último año se encuentran;

La Circunvalación de Azua;

El elevado y las marginales de Las Américas, en Andrés Boca Chica;

La avenida Ecológica, hasta la avenida Juan pablo II y su distribuidor, Etapa I;

La carretera Sabaneta–Martin García;

La Carretera Joaquín Balaguer totalmente rehabilitada desde Santiago a Navarrete;

El tramo IV en la Circunvalación Sur de Santiago;

La Carretera Guazumal-Hermanas Mirabal – Tamboril;

La Carretera Higo de Agua – Palo Alto;

la Carretera Palo Verde – La 70, entre otras.

También concluimos la construcción de los puentes de Bajabonico y Unijica, la construcción del Puente Las Canas, la reconstrucción de la Carretera Cruce Duarte-Castañuela, la construcción de la Carretera Cruce El Jamo-Sabaneta, la Reparación del Puente metálico sobre el rio Higuamo en la Carretera Hato Mayor-Yerba Buena y, además, hemos invertido casi RD$12,000 millones de pesos para la construcción de aceras y contenes a nivel nacional.

Respecto a nuestro programa de mantenimiento vial, Desde febrero de 2022 a febrero de 2023 el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones ha trabajado en 1,962 sectores y barrios en las 31 provincias y el Distrito Nacional cubriendo un área de más de 15 millones de metros, con una inversión superior a RD$14,000 millones de pesos.

Además, están en marcha 24 proyectos de construcción que suman 364 km de caminos vecinales que se concluirán este año, fomentando el desarrollo agroforestal.

Pero no queremos quedarnos ahí, el proceso de transformación vial de la República Dominicana continuará en 2023 con la conclusión de infraestructuras de gran alcance como:

La Avenida de Circunvalación de San Francisco de Macorís;

La ampliación de la carretera de San Isidro;

La Carretera Barahona-Enriquillo;

La reconstrucción de la Carretera Bayaguana-El Puerto;

La terminación de la Carretera Monte Plata-Chirino;

La Carretera Hato Mayor-Sabana de La Mar;

La construcción de la Avenida Hípica;

La Construcción de la Solución del Km 9 de la Autopista Duarte y la reconstrucción de la Carretera Samaná-Las Galeras,

Y en el primer semestre de este 2023 iniciaremos la circunvalación de Navarrete, después de año y medio de diseño y licitación.

Quiero ahora informar sobre la Carretera del Ámbar, que cuando llegamos al gobierno no tenía diseños de ingeniería ni económico y era solo un sueño para Santiago y Puerto Plata. Hoy hemos terminado los diseños de construcción y los estudios de factibilidad económica y puedo anunciar que en los próximos 45 días la dirección general de Alianzas público-privadas va a lanzar la licitación a través de un esquema financiero innovador y a diferencia de la carretera de Samaná en el pasado, en este caso no tendrá peaje sombra.

Además, quiero destacar que nosotros no hemos caído en el “síndrome de Adán”, que lleva a querer empezarlo todo desde cero. Durante este tiempo, además de comenzar muchos nuevos proyectos, también le hemos dado continuidad a muchas obras comenzadas por gobiernos anteriores, que estaban paralizadas o en ejecución y sé que han concluido para beneficiar a los dominicanos.

Este gobierno no se preocupa por quien inició la obra, sino por terminarla, para mejorar el bienestar y la vida de los ciudadanos.

Ejemplo de esto es la presa de Monte Grande, cuyo primer picazo se había dado en 2010 y que tenía un nivel de ejecución cuando llegamos al gobierno, 10 años después de su inicio, de tan solo de un 38%, mientras que ahora se encuentra al 92% y a punto de ser concluida.

Las grandes obras de transporte masivo que estamos realizando son transformadoras de las regiones donde se ejecutan, como el teleférico de los Alcarrizos, que ya está en prueba y disminuirá en 45 minutos promedio el tiempo de transporte de los habitantes de ese municipio.

En Santiago seguimos trabajando aceleradamente en las obras del Monorriel que estarán acabadas para el segundo trimestre del próximo año y en el teleférico, que estará listo a finales de este 2023.

En Santo Domingo se está trabajando en el proyecto de duplicar la capacidad de la linea 1 del Metro, que estará lista a mediados de este año y de la extensión de la línea 2-C a los Alcarrizos, que estará finalizada el próximo año 2024.

Además de grandes inversiones, el gobierno también esta haciendo pequeñas obras allí donde más se necesitan, a través del fondo de cohesión territorial, apoyando a los gobiernos locales de los 50 municipios y distritos municipales más pobres del país para cambiar la vida de su gente.

Este modesto fondo está cofinanciando 121 pequeños proyectos en esos 50 territorios. Se trata de obras públicas e iniciativas económicas que han sido identificadas por las comunidades y sus autoridades como de alto interés y que han sido evaluadas como de alta rentabilidad social como la construcción de aceras y contenes, funerarias y cementerios, mataderos, mercados, parques, y proyectos económicos comunitarios y de protección del medioambiente.

Por medio de la comisión de desarrollo provincial, en 2022 ya hemos entregado 34 obras de este tipo como polideportivos, canchas de baloncesto, baseball o iglesias en todo el territorio nacional.

Este es un ejemplo de cómo, con poco dinero, también podemos impactar muchas comunidades.

Y en ese propósito de mejorar la vida de la gente mediante pequeños proyectos también hemos actuado, por ejemplo, en los pequeños muelles de nuestro país, impactando en la calidad de vida de cientos de pescadores y de sus familias en la zona.

Así inauguramos el Muelle Público Samaná, el Muelle Turístico y Pesquero de Boca de Yuma, Cañita y Sabana de la Mar en Hato Mayor, así como los Muelles Pesqueros de Velereistas en Luperón, Puerto Plata entre otros.

Y durante el pasado 2022 dimos comienzo a las obras de 7 de los 11 muelles pesqueros más que inauguraremos en este año.

Con esto beneficiaremos de forma directa a nuestro turismo y a más de 15,000 pescadores formalmente registrados.

[Saludo a pescadores de Puerto Plata]

Asambleístas,

En el proceso de modernización y desarrollo de nuestro país juega un papel fundamental el sector industrial.

República Dominicana se ha consolidado en estos últimos años como uno de los países pioneros a nivel mundial en implementación exitosa del modelo de zonas francas, y uno de los que mayor provecho le ha sacado al fenómeno del “nearshoring” en toda la región de Las Américas.

Nuestras zonas francas constituyen una de las actividades productivas de mayor aporte al empleo directo en el país.

Solo en el pasado mes de enero las exportaciones de este sector crecieron un 9%

Al cierre de 2022, este sector alcanzó más de 192,000 empleos directos, el nivel más alto registrado en los últimos 20 años, de los que el 32% corresponde a puestos de nivel técnico y profesional y el 50% a mujeres.

[Saludo a mujeres empleadas en Zonas Francas]

Las zonas francas tienen la mayor incidencia en las exportaciones totales del país y siguen manteniendo una participación predominante en la estructura exportadora dominicana. En el año 2022, sus exportaciones ascendieron a US$7,768 millones de dólares, un 9% más que el año anterior, lo que supone un crecimiento muy superior al promedio experimentado durante casi una década.

En 2022 se aprobaron 87 nuevas empresas, hasta alcanzar las 784, representando este el segundo año de mayores aprobaciones en los últimos catorce, superado sólo por el 2021. Estas nuevas empresas proyectan una inversión de 12,528 millones de pesos y la generación de más de 17,000 empleos directos.

Sin duda, el sector de zonas francas está viviendo su mejor momento con cifras récord en términos de empleo, montos exportados, compras al mercado local y cantidad de empresas en operaciones.

Porque nosotros sí creemos en las zonas francas y seguiremos apostando por ellas.

A este exitoso modelo debemos sumar nuestra apuesta por el desarrollo industrial en todos los niveles.

Hoy tenemos inversiones históricas en el sector de la industria nacional.

La Asociación de Industrias de la República Dominicana anunció que para el año 2023, sus miembros estarán ejecutando nuevas inversiones por más de RD$77,000 millones de pesos. De marzo de 2022 a enero de 2023 se han realizado aproximadamente 20 expansiones de industrias nacionales e internacionales en territorio dominicano, que representan una inversión de más de RD$63,000 millones de pesos.

Pero además de las grandes empresas, nuestro tejido productivo está formado sobre todo por MiPymes a las que el gobierno también ha dedicado atención y recursos durante este año.

Mas de 11.000 MiPymes han sido capacitadas a través de los Centros del Estado, como parte del impulso al desarrollo empresarial del sector y más de 10,500 estudiantes de escuelas, liceos y politécnicos, en 28 provincias del país, recibieron capacitación a través del Programa Aprender para Emprender, de los cuales 6,329 fueron mujeres.

Además, 7,364 MiPymes fueron formalizadas a través de la Ventanilla Única de Formalización, acción enmarcada en la estrategia del gobierno para el fortalecimiento del sector privado.

Desde el Consejo Nacional PROMIPYME, hemos dado impulso extraordinario a las MiPymes con la colocación de más RD$18,600 millones, beneficiando a más de 157,000 pequeñas empresas en todo el territorio nacional. De las cuales, resaltamos que un 67% de los mismos fueron para favorecer a las mujeres pequeñas y medianas empresarias, de la cuales a muchas de ellas les ha tocado ser innovadoras para garantizar el sustento de sus familias.

Asimismo, atendiendo la prioridad de política de empleo del presente Gobierno, se han creado un promedio de 106,235 nuevos puestos de trabajo en MiPymes, a través de las facilidades crediticias otorgadas por medio de los servicios financieros.

Además de los financiamientos, hemos elevado las competencias de los micro, pequeños y medianos empresarios, acompañándolos con las capacitaciones y asistencias técnicas desarrolladas a nivel nacional, para un total de 7,000 capacitaciones.

Pero si hablamos de un sector pujante en nuestro país tenemos que detenernos en el Turismo.

Un sector que va más allá de las grandes cifras y tiene impacto directo en la vida de hoteleros, camareros, amas de llaves, taxistas y guías, algunos de ellos aquí presentes, a los que hoy quiero mandar un saludo.

[Saludo a empelados impacto del sector de turistico]

Luego de haber liderado el proceso de recuperación mundial del turismo en 2021, durante 2022 el turismo dominicano volvió a destacarse, siendo el nuestro, parte del escaso número de países que ya en 2022 superaron los niveles de llegadas pre-pandemia.

Por primera vez llegaron a República Dominicana más de 7 millones de turistas por vía aérea y 1.3 millones de cruceristas, es decir 8 millones y medio de visitantes, un 13% más que en el período anterior a la pandemia.

En 2022 Llegaron a nuestro país 59,458 vuelos, un 11% más que el mejor año prepandemia. La ocupación hotelera alcanzó niveles históricamente altos, con un promedio anual cercano al 75%, mientras que la economía de los hogares que viven del alquiler de corto plazo, también se vio positivamente impactada, con un incremento en la ocupación del 25% al 35%, y muchas más propiedades.

Este desempeño se dio a pesar de que, hace exactamente un año, se inició el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, de cuyos países dejamos de recibir 450,000 turistas. Aun así, volvimos a ser parte del liderazgo en la recuperación en el año 2022. Mientras el mundo tiene todavía una brecha del 37% respecto a antes de la pandemia, nuestro país creció a doble dígito.

Este buen desempeño sigue contribuyendo mucho a la estabilidad de la tasa de cambio de nuestro país. El sector de hoteles, bares y restaurantes es responsable de más del 30% del crecimiento económico, y por ende del sostenimiento y la creación de empleos.

Por primera vez República Dominicana superó el pasado año los 8,400 millones de dólares en entrada de divisas por turismo. Una cifra récord, que todo indica que seguirá creciendo.

Pero no solo nos hemos ocupado del turismo internacional, también hemos reforzado el turismo local. Para ello lanzamos la estrategia de Turismo en Cada Rincón, que combinó un fortalecimiento de los destinos no tradicionales, con promoción y activaciones con el fin de distribuir los beneficios del turismo en todo el país.

El Ministerio de Turismo ha construido entre otras obras este 2022, el Malecón de la Cabrera, ha remozado y acondicionado la playa de El Quemaito, Los Patos, mejorado los accesos y vías de Playa Macao, Playa Cenote o Esmeralda entre muchos otros.

En consonancia con las tendencias mundiales, durante los últimos 2 años, el país ha venido diversificando los destinos y la oferta turística en diferentes frentes. En primer lugar, hemos reiniciado el proceso de revitalización de la Ciudad Colonial de Santo Domingo, donde se lanzó Turizoneando, una iniciativa que busca promover los principales atractivos de la zona colonial mediante rutas y actividades culturales que ha tenido un gran éxito.

Además, en una alianza público-privada, desde 2021, se viene trabajando en el desarrollo de Miches, con el inicio de 7 nuevos hoteles y generando un nuevo destino sostenible al noreste del país.

En la zona norte, ya tenemos el diseño, después de un año de consultas con especialistas, para empezar la construcción de la primera etapa de Punta Bergantín en Puerto Plata con acuerdos con hoteles temáticos, centros de innovación y estudios de cine. Este proyecto ayudará a relanzar el turismo en la zona norte.

Y ahora quiero detenerme a hablar del desarrollo turístico de Pedernales.

Este proyecto se ha hecho tomando en cuenta la realidad socioeconómica y medioambiental de la zona y del país durante muchas horas de trabajo de expertos nacionales e internacionales y del gobierno. Es un diseño integral que construirá un aeropuerto, hoteles y las infraestructuras necesarias para su desarrollo.

Ya iniciamos la construcción de los dos primeros hoteles, pero en unas semanas comenzará la construcción del tercero, que sumará 500 habitaciones más para un total de 1,600 habitaciones en desarrollo.

En estos tres primeros hoteles estamos hablando de una inversión total de US$335 millones de dólares, y la generación de alrededor de 2,200 empleos directos y 6,600 indirectos, además de todo el dinamismo económico que esto implica para empresas y comercios de la zona.

A esto se suma la inversión de US$98 millones de dólares en el Puerto de Cabo Rojo donde la línea Norwegian Cruise Line ya ha anunciado la llegada de cruceros a partir de enero de 2024.

En este primer cuatrimestre del 2023, iniciaremos la licitación del Aeropuerto Internacional de Pedernales, que será construido en la comunidad de Oviedo.

Ya están avanzados los trabajos de construcción de las vías de acceso del proyecto, de las obras hidrosanitarias, los trabajos del acueducto, la subestación eléctrica y la carretera Enriquillo-Pedernales. Desde ya, estas obras están generando cientos de empleos y un dinamismo que ya se siente en todo el Sur.

Quiero decirle a esta asamblea y al pueblo dominicano que uno de los mayores legados que este gobierno va a dejar a este país será el desarrollo turístico de pedernales. Que no tengan duda de que es toda una apuesta para el desarrollo económico y social del sur.

Este proyecto beneficiará directamente además de Pedernales a Barahona, Independencia y Bahoruco y a San Juan de la Maguana, que tendrá un mercado seguro y cercano para sus productos agrícolas.

Asambleístas,

Si hablamos de sectores clave, también tengo que centrar mi atención en la agropecuaria, un sector estratégico para garantizar lo más importante; la seguridad alimentaria y nutricional de nuestro país.

A este respecto, puedo informar que en estos dos años hemos logrado reducir el porcentaje de la población subalimentada del 8.3 al 6.7%, según cifras de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación.

El pasado año, el valor agregado agropecuario aumentó un 5%, alcanzando un valor de RD$360,000 millones de pesos y una producción que sobrepasa los 350 millones de quintales de alimentos. Esto equivale a producir 2.97 kilogramos de alimentos diarios por persona, cifra que supera el promedio mundial de 2.15 kg según datos reportados por la FAO.

Solo a manera de ejemplo me permito citar que en arroz hemos aumentado de 13.1 millones de quintales producidos en el 2019, a una producción de 14.7 millones de quintales en el 2022. En plátano hemos pasado de una producción, en el 2019, de 2.5 millones de millares a 2.8 millones de millares para un incremento de un 12%.

La producción de invernaderos ha pasado de 1,5 millones de quintales en el 2019 a 2.2 millones de quintales en el 2022 para un incremento de 46%.

En cuanto a la producción de pollos, esta ha pasado de 16 millones de unidades mensuales en 2019 a 19.6 millones en 2022. Igualmente, la producción de huevo ha tenido un incremento de 32% al pasar de 2.5 millones de unidades en el 2019 a 3.3 millones en 2022.

La producción local de tabaco cuyo procesamiento es un gran generador de empleos y divisas para el país, se incrementó de 122,000 quintales en el 2019 a 223,000 quintales en el 2022, para un crecimiento de 83%. Siendo ya la República Dominicana hoy el mayor exportador de cigarros del mundo.

Durante el año 2022 logramos exportar bienes agropecuarios por US$2,961 millones de dólares, un aumento de 269 millones con relación al 2021.

Además, desde 1993, República Dominicana no calificaba para exportar carne a los Estados Unidos, pero en el pasado 2022 logramos habilitar de nuevo el país para la exportación de carne a este importante mercado, lo que constituye una gran oportunidad para nuestra ganadería.

El apoyo de nuestro gobierno al campo es incuestionable. Para nosotros la producción agropecuaria es fundamental y estratégica

Por eso hemos subsidiado con RD$5,150 millones de pesos los fertilizantes para contrarrestar los altos precios de estos insumos en los mercados internacionales. Esto ha permitido congelar los precios de los fertilizantes que usan nuestros agricultores al nivel de los de octubre de 2021.

En este pasado año hicimos un aporte de emergencia de más de RD$5,400 millones de pesos para el apoyo directo a los agricultores y ganaderos afectados por el huracán Fiona.

Quiero saludar desde aquí a algunos agricultores que nos acompañan, a los que mando todo mi afecto y mi apoyo

[Saludo a agricultores afectados por Fiona]

Nunca antes se había dado una ayuda directa, ni atendido tan rápidamente a los afectados tras un desastre natural.

Mediante el programa de preparación gratuita de tierra se han beneficiado 35,863 pequeños y medianos productores a nivel nacional con la preparación de más de 2 millones de tareas.

Durante el pasado año la cartera de préstamos del Banco Agrícola alcanzó niveles sin precedentes, ascendentes a RD$49,277 millones de pesos.

Solo de fondos provenientes del Presupuesto Nacional, el año pasado aportamos al Banco Agrícola RD$8,823 millones de pesos, aportes que superan en lo que llevamos de gobierno, los 17,000 millones. Podemos afirmar que en estos 2 años de nuestra administración hemos canalizado más recursos al Banco Agrícola que en los 4 periodos de gobierno anteriores.

Esto ha permitido beneficiar aproximadamente a 30,000 productores de diferentes rubros agrícolas y pecuarios, incluyendo la acuicultura y la crianza ovino-caprina, a la cual estamos dando un impulso especial como fuente de producción de proteína animal por pequeños productores de zonas marginales.

Cuando llegamos al gobierno, el INESPRE era una institución quebrada e inoperante. En estos dos años hemos restaurado su credibilidad y restablecido su rol de sustentación y estabilización de precios al productor y al consumidor.

Solo el pasado año se realizaron 3,740 mercados de productores, un número mucho mayor que todos los puestos en marcha en el cuatrienio de gobierno anterior. Y actualmente realizamos 90 mercados semanales en las diferentes provincias del país.

En 2022, se distribuyeron alimentos por un valor superior a los RD$2,000 millones de pesos. Se compraron y vendieron al público arroz, habichuelas, huevos, pollos, papa, cebolla, zanahoria y combos alimentarios, con un subsidio de RD$426 millones de pesos. Con esta acción logramos mitigar parcialmente las alzas de los alimentos por efecto de las crisis mundiales, de las guerras y la pandemia.

En el año 2022 lanzamos el programa “Aliméntate con INESPRE”, que consiste en la venta de combos alimenticios en más de 250 supermercados de todo el país, a un precio fijo de 500 y 1,000 pesos la unidad. Este programa se realiza todos los jueves y ha distribuido más de 1,224,000 combos alimenticios, beneficiando a 4,896,000 personas.

Con estas acciones logramos mitigar en gran medida las alzas de precios de los alimentos por efecto de las crisis mundiales de las guerras y la pandemia.

También hemos puesto en marcha el Plan San Juan. El gran objetivo de este Plan es impulsar la reconversión de la matriz productiva de la economía de San Juan mediante la diversificación de cultivos y el encadenamiento agroindustrial de manera que el productor tenga acceso a mercados de mayor valor y rentabilidad para sus cosechas.

San Juan tiene que sembrar más que habichuelas.

Como parte de este plan se está introduciendo la siembra de tabaco, específicamente en Las Matas de Farfán como materia prima para la fabricación de cigarros e instalación de una zona franca en la provincia, con participación de inversión privada. Inversionistas extranjeros ya tienen seleccionados terrenos para convertir a Vallejuelo en un gran centro productor de vegetales de invernaderos.

Consciente de la importancia de la educación y la capacitación de los recursos humanos para el desarrollo, estamos construyendo una extensión del Instituto Superior de Agricultura de Santiago, en el municipio de Bohechio, San Juan de la Maguana que será un centro para la formación técnica y profesional de los jóvenes de la región sur en las áreas de conocimiento requeridas para elevar la productividad de la agropecuaria y agregar valor a la producción de la región.

Igualmente, como parte del Plan se están facilitando los recursos financieros a los emprendedores locales para crear y ampliar granjas para la crianza avícola, la acuicultura y la producción ovino-caprina.

Señores y señoras,

Otro problema al que estamos dando especial seguimiento desde el inicio de mi gobierno es el que se cierne sobre nuestra producción arrocera, por el gran impacto que tendría la fuerte desgravación a tasa cero que se aplicaría a las importaciones de arroz a partir del 2025 y 2024, prevista en el DR-CAFTA.

Desde principios del año 2021 hemos externado la preocupación del sector arrocero a nuestro principal socio comercial, los Estados Unidos.

De los ingresos del arroz dependen más de 90,000 empleos directos, 320,000 indirectos y 300 factorías. La actividad económica que genera este cultivo supone más de RD$45,000 millones de pesos, cuya inestabilidad crearía una verdadera crisis social, que nosotros no vamos a permitir.

En consecuencia, quiero anunciar al país que desde la segunda semana de enero le he dado instrucciones a una comisión interministerial de Industria y Comercio, Relaciones Exteriores y Agriculturas para que ejecuten todas las medidas necesarias para salvaguardar y proteger a nuestros productores de arroz con soluciones contundentes y claras respecto a este valioso sector ante la conclusión del calendario de desgravación del DR-CAFTA. La seguridad alimentaria vista como parte de nuestra seguridad nacional, el trabajo de nuestros agricultores y productores nacional y todo lo que representa el encadenamiento productivo de este sector es y será nuestra prioridad como se lo hemos demostrado durante nuestro gobierno.

Asambleístas,

Ahora quiero referirme ante ustedes a dos sectores clave y a los que estamos dedicando un especial esfuerzo. El sector del agua y el sector eléctrico.

Durante este año inauguramos un total de 9 sistemas de agua potable y saneamiento, con una inversión de más de RD$4,000 millones de pesos, impactando en una población de más de 700.000 habitantes de las provincias de San Cristóbal, Barahona, Peravia, Monte Plata, San Pedro, Dajabón, Hato Mayor y Duarte, cifra esta que es parte de los más de 2 millones de dominicanos que reciben hoy un servicio de Agua Potable de calidad y que a nuestra llegada al gobierno carecían de él o les llegaba de manera irregular.

Es importante destacar el impacto social de las obras que ejecutamos. Un ejemplo, es la solución del drenaje pluvial en el Barrio Moscú en la provincia San Cristóbal, donde los comunitarios reclamaban hace más de 30 años la intervención de las autoridades. Hoy, quienes viven en el Barrio Moscú han mejorado ampliamente su calidad de vida.

Durante el pasado 2022 aumentamos la producción nacional de agua potable, logrando al cierre del pasado mes de diciembre, 54 millones de m3/mes, lo que representa un incremento de 2 millones de m3/mes con relación al 2021.

Además, mediante el Plan de Inversión del INAPA se han adjudicado 260 obras de construcción, ampliación y rehabilitación de sistemas de abastecimiento de agua potable y alcantarillado en todo el país, por un monto total de casi RD$24,000 millones de pesos en lo que llevamos de gobierno.

Un ejemplo del impacto de las obras de saneamiento lo podemos ver en la cañada de Gurabo, en Santiago, donde estamos saneando el arroyo, que genera el 43% de la contaminación del rio Yaque del Norte.

Estamos saneando las dos cañadas más contaminantes del país la de Gurabo en Santiago y la de Guajimia en Santo Domingo Oeste con la CAASD. La Corporación de Acueductos y Alcantarillado de Santo Domingo aumentó en un 12% su producción de agua potable llevándola a 445 millones de galones diarios, cifra récord, de la que se han beneficiado 600 mil personas más del Gran Santo Domingo. Esto gracias a la ampliación de las redes de 270 kilómetros de tuberías de diferentes diámetros y la instalación de más de 45,000 acometidas residenciales, además de la construcción y electrificación de pozos.

Más de 40 comunidades de Santo Domingo y el Distrito Nacional están recibiendo agua por tubería por primera vez.

Durante 2022 se solucionaron más de 12,500 averías, se realizaron 640 desobstrucciones, se colocaron 23,666 metros cuadrados de asfalto, casi 7 Kilómetros y medio de redes de alcantarillado sanitario y 449 acometidas de alcantarillado.

Además, con una inversión de 101 millones de dólares estamos ampliando la producción de agua potable del acueducto Oriental de Barrera de Salinidad en 6 metros cúbicos, que representan unos 137 millones de galones diarios. El agua potable será almacenada en 4 nuevos tanques y mejorará la vida a más de 1,800,000 habitantes de Santo Domingo Este y Norte.

En Materia de saneamiento sanitario, estamos interviniendo 42 kilómetros de cañada en el Gran Santo Domingo impactando positivamente a cientos de miles de personas. Para que se tenga una idea de la magnitud de este trabajo, entre todos los gobiernos anteriores juntos, solo habían intervenido 9 kilómetros de cañadas.

Solo el pasado año se concluyeron 10 Km de cañadas, se entregaron 171 viviendas desplazadas y fueron beneficiados 240,000 habitantes entre el distrito nacional y la provincia de Santo Domingo.

En materia de energía, en 2022, sufrimos una crisis global sin precedentes en el mercado internacional del gas natural, el carbón y los derivados del petróleo, como consecuencia de la guerra entre Rusia y Ucrania. Estos recursos son las principales fuentes primarias de producción de electricidad en nuestro país.

La guerra implicó un recorte gradual del suministro de gas desde Rusia hacia países de la Unión Europea que terminó generando una subida histórica del precio internacional del combustible. Precio que cerró en 2022 en un promedio de 38 USD/MBtu y que a finales de agosto había alcanzado la cota de los 99 USD/MBtu según el marcador europeo de precio.

Por esa razón la factura de la compra total anual de las distribuidoras a las generadoras para atender la demanda de la población se incrementó en 823 millones de dólares adicionales comparado con 2021.

Sin embargo, a pesar de nuestra casi absoluta dependencia de la importación de combustibles y a diferencia de lo sucedido en otros países, República Dominicana no sufrió en 2022 crisis de abastecimiento de combustibles ni déficit de generación de electricidad.

Todo lo contrario, terminamos el año con un servicio eléctrico muy estable, seguro y en franco crecimiento en capacidad de generación térmica y en renovables. Nuestro gobierno trabajó muy de cerca con las generadoras, con el propósito de optimizar todas las posibilidades de generación existentes y el acceso a los combustibles requeridos.

Y es que en materia de generación eléctrica nuestro gobierno se ha concentrado en tres aspectos principales:

Primero, garantizar que la oferta o disponibilidad de potencia y energía sea suficiente para abastecer la creciente demanda y mantener una adecuada reserva fría. Todo ello en el marco de una estructura de costos y precios eficientes.

Segundo, estimular la flexibilidad y diversificación del parque de generación para evitar la dependencia de un solo combustible.

Y, tercero, promover la instalación de generación eléctrica basada en recursos renovables, principalmente solar y eólica.

Estos son principios y propósitos claramente establecidos en nuestro programa de gobierno, y son también parte de la esencia de los planteamientos del Pacto Eléctrico sobre planes de expansión de la generación y la transparencia en la contratación mediante licitaciones competitivas.

Fue por esa razón que pocos meses después de asumir la presidencia en 2020 di instrucciones para la preparación de una licitación pública internacional para instalar 800 nuevos megavatios en Manzanillo, Montecristi junto a una moderna terminal de recepción y almacenamiento de gas natural.

Licitación que, a pesar de las severas restricciones y dificultades impuestas por la pandemia, logramos lanzar en marzo del 2021 y el pasado mes de diciembre se iniciaron los trabajos de construcción.

Esa licitación fue más grande y compleja que la de Punta Catalina y sin embargo se realizó en completa transparencia, sin denuncias ni impugnaciones de manera tal que empresas privadas que participaron y no ganaron hicieron un reconocimiento público al Comité de licitación por la conducción del proceso.

Un resultado de ese proceso competitivo fue la obtención de precios de energía y potencia excepcionalmente competitivos en comparación a otros procesos similares en la historia local de ese mercado.

En la construcción de ese gran complejo termoeléctrico de 800 MW de Manzanillo, el Estado no invertirá un solo centavo de su presupuesto ni se endeudará ni incurrirá en sobrecostos como pasó con Punta Catalina, sino que se limitará a comprar mediante contratos de largo plazo la energía y potencia que necesiten las distribuidoras.

Para que tengan una idea de la competitividad de este proyecto, las empresas distribuidoras de energía van a adquirir el Kw/hora producido por esta planta, a un precio un 15% más bajo que los comprados a Punta Catalina.

Quiero detenerme en este proyecto de Manzanillo para indicar además, que no es solo un proyecto energético, sino que va mucho más allá, será un motor de desarrollo de la región con un nuevo puerto, cuya construcción será adjudicada en abril para comenzar las obras en julio.

Esta iniciativa pública ya ha impulsado la inversión privada local con inversiones como el Hotel Súper 8 by Wyndham Manzanillo ya inaugurado, un proyecto de astillero y una moderna terminal de contenedores, así como la construcción de otra planta privada de generacion a gas natural con su gasoducto y linea de transmisión por una inversión de US$585 millones de dólares.

Todo esto demuestra el efecto multiplicador de una mínima inversión pública que está generando más de US$2,300 millones de inversión privada, y que transformará la Bahía de Manzanillo y la provincia de Montecristi, e impulsará la actividad económica de otras demarcaciones del noroeste como Dajabón, Valverde y Santiago Rodríguez.

Asambleístas,

En el mismo año 2021, y frente a la rápida recuperación post pandemia de nuestra economía y el consecuente crecimiento sin precedentes de la demanda eléctrica dimos instrucciones para lanzar una licitación de urgencia para la instalación en el corto plazo de nuevas plantas de generación que sumarán cerca de 400 MW más para evitar déficits de generación en época de verano.

Esa licitación también fue realizada y adjudicada de manera transparente en 2022 y justamente el pasado martes 21 de febrero se inauguró la primera central con 190 MW en Boca Chica. Una segunda unidad también adjudicada entrará en línea el próximo mes en Azua con una capacidad adicional de 178 MW. En otras palabras, fruto de esa licitación nuestro sistema ya comienza a recibir 368 MW nuevos construidos e instalados en tiempo récord.

En ese sentido, puedo anunciarle al país que fruto de las gestiones realizadas por el gobierno a lo largo de 2022 ya hemos asegurado la contratación de más del 90% de la demanda máxima previsible de electricidad para los años 2023 y 2024.

En el año 2022 entraron en operación 3 nuevos proyectos renovables para un total de 148 MW, con lo cual se alcanzan 250 MW de energía solar en dos años, casi 100 más que los 155 MW instalados en las gestiones pasadas.

Más aun, durante 2022 se firmaron 15 nuevos contratos de concesiones definitivas para proyectos de energía renovable que sumaran una capacidad total de 685 MW y una inversión estimada de US$820 millones de dólares.

En estos momentos hay unos 16 proyectos renovables en construcción, de los cuales 10 están en fase avanzada con previsión de entrar en línea a finales de 2023.

Ese extraordinario interés de inversionistas privados por desarrollar proyectos de energía renovables en el país ha sido estimulado por la transparencia y la seguridad con que se han manejado los procesos de concesiones y contrataciones.

No es casual que en el boletín Climatescope de la revista norteamericana Bloomberg, en noviembre pasado, la Republica Dominicana aparezca como el quinto destino más atractivo para inversión en energías renovables entre todos los países de América Latina.

Este clima de inversión favorable en energías renovables va en consonancia con nuestra apuesta decidida por la protección del medioambiente, que nos ha llevado a trabajar en distintos frentes durante el pasado año 2022.

Así, el Ministerio de Medio Ambiente implementó el Programa de Restauración Costera y saneamos más de 14 kilómetros de costa en 60 localidades de nuestro país a través de la jornada nacional de limpieza de playas y riberas de ríos, recogiendo más de 35 toneladas métricas de desechos sólidos.

Además, se intervinieron 19 áreas protegidas mejorando su infraestructura como el Parque Nacional Jaragua, el Monumento Natural Saltos de Jimenoa y el Santuario de Mamíferos Marinos Estero Hondo. Rescatamos el Monumento Natural Lagunas Cabarete y Goleta, y transformamos el Morro de Montecristi con un sendero eco-amigable e inclusivo.

Durante el pasado año este gobierno creó dos nuevas Áreas Protegidas: el Parque Nacional Loma Los Siete Picos y el Refugio de Vida Silvestre Laguna Prieta.

Hemos priorizado la reforestación y el manejo forestal sostenible con la plantación de más de 7.4 millones de árboles entre el Ministerio de Medio Ambiente y la Unidad Técnica Ejecutora de proyectos agroforestales, (UTEPDA)

En cuando a la gestión de residuos sólidos, el Fideicomiso DO sostenible impactará positivamente el 40% de los residuos sólidos del país en 2023.

Al inicio de nuestra gestión nos encontramos con que, de los 240 vertederos a cielo abierto existentes, 235 operaban sin cumplir ningún estándar local o internacional que garantizara el manejo apropiado de la basura.

Hoy en día el Fideicomiso DO Sostenible ha aprobado 3 grandes Sitios de Disposición Final en La Altagracia, Gran Santo Domingo y Santiago, para un manejo integral de 3,000 toneladas diarias.

Además, ya se iniciaron las regularizaciones de las provincias de Pedernales, Peravia, Dajabón, y Montecristi, y los cierres técnicos de los municipios de Moca y Tamboril, al igual que la remediación y cierre técnico de la Estación de Transferencia ubicada en la Comunidad de Cancino, SDE que hasta el momento estaba operando como un vertedero, donde casi 1 millón de personas por décadas han sufrido la contaminación directa en el aire, el río Ozama y el territorio.

Con estos proyectos privados se está impactando a más de 2.5 millones de habitantes y con la inclusión de las Plantas de Valorización de Samaná, San Pedro de Macorís y San Francisco de Macorís en este 2023 impactaremos en el bienestar de más de 3.3 millones de personas, así como la creación de nuevas capacidades mediante la generación de empleos vía el sector privado. Con todas estas medidas lograremos operar de manera sostenible el 40% de los residuos sólidos urbanos del país.

En cuanto a la extracción de materiales de la corteza terrestre (minería no metálica), se ha establecido un plan de manejo sostenible de canteras, garantizando el suministro a sectores importantes y en crecimiento como el de la construcción, reduciendo un 100% el tiempo para responder a las solicitudes de extracción de materiales, y ampliado la oferta de fuentes de agregados al reactivar más del 25% de las 275 minas inactivas.

Durante todo el 2022 otorgamos un 98% de permisos para cantera seca y solo un 2% para márgenes de los ríos. Estamos logrando eliminar aceleradamente la extracción de material de las canteras de los ríos, depredados durante décadas.

Asambleístas,

La fórmula en la que manejamos la pandemia y que nos llevó a la recuperación económica, nos está dando unos resultados en generación de empleo, cuidado de nuestros sectores estratégicos y apertura a otros nuevos, que me hace poder afirmar que somos el gobierno del empleo.

En el año 2022 se crearon más de 89,000 nuevos puestos de trabajo que hoy son ocupados por trabajadores dominicanos.

Esto nos coloca con 403,000 empleos más que los que encontramos cuando asumimos la presidencia en agosto de 2020. Y con más de 125,000 empleos formales del sector privado de los que había en febrero de 2020, antes de la pandemia.

En 2022 la tasa de desocupación abierta fue de 4.8%, 1.1% menor que la tasa promedio para 2018 y 2019 que era de 5.9%.

Pero quisiera detenerme para señalar que esta importante mejoría tiene además otros aspectos que son parte fundamental de los objetivos de nuestras políticas de trabajo y del Plan Nacional de Empleo, me refiero a la reducción de la brecha de género y de edad que afecta a sectores vulnerables como son la mujer y los jóvenes.

En cuanto a los jóvenes dominicanos, les tengo también buenas noticias. Hoy podemos anunciar con orgullo que nuestras políticas de empleo para la juventud están dando frutos: en 2022 los jóvenes entre 18 y 30 años ocuparon 33,927 de los 89,000 nuevos puestos de trabajo creados.

Hoy, del total de la población ocupada en empleos formales privados, 625,924 son jóvenes entre 18 a 30 años, esto representa un 38.12% de la población total ocupada, un crecimiento del 40% con relación al 2020, cuando este indicador se colocaba en 447,913.

Igualmente, podemos decir que la tasa de desocupación abierta en los jóvenes en 2022 se colocó en 8.7%, siendo la más baja de los últimos 7 años.

Dominicanas y dominicanos, como pueden ver, estos datos nos dicen que ya a nuestros jóvenes no tenemos que seguirles hablando de futuro, sino de un presente de más oportunidades y de trabajo.

Hoy, podemos anunciar con orgullo que tenemos la mayor cantidad de jóvenes con un empleo formal de la historia.

Ahora bien, no es solo tener más empleos, sino también que las condiciones de estos sean más favorables para los trabajadores y sus familias.

Al asumir la dirección de la nación nos encontramos con una realidad difícil: salarios muy deprimidos y una importante brecha entre el salario nominal y el salario real, esto es la cantidad de dinero que gana un trabajador y el costo de la canasta básica.

Sin embargo, esta situación de décadas no es fácil de revertir y menos en las circunstancias tan complicadas que encontramos a nuestra llegada al gobierno.

No obstante, en apenas dos años, hemos logrado los siguientes aumentos salariales para los salarios mínimos:

Para el sector privado no sectorizado, un aumento de 24.20%;

Para el sector turístico un 23%;

Para el sector de zonas francas un 21%;

Para el sector construcción, albañiles, varilleros, electricistas y afines un 24%;

En el sector agrícola, a los operadores de máquinas pesadas se les hizo un aumento de un 62%;

Y para el sector azucarero, un aumento de 99.4%

Unos jóvenes economistas amigos me enviaron una propuesta para un nuevo índice que se introduzca en las discusiones políticas – económicas del país, haciendo una analogía con el famoso “Big Mac Index” de la revista The Economist, en referencia a la hamburguesa de McDonald, que compara el poder adquisitivo entre monedas de diferentes países. Su propuesta es para medir el poder adquisitivo del salario mínimo dominicano en diferentes puntos en el tiempo y lo han denominado: el “Pollo Index”.

Estos jóvenes curiosos calcularon que, con el salario mínimo promedio de hoy, que es de 16,262.50 pesos, dividido entre un precio promedio de 83 pesos la libra de pollo los trabajadores dominicanos pueden adquirir 196 libras con su salario.

Sin embargo, si hacemos el mismo calculo para el 2011: RD$ 7,583 pesos de salario dividido entre 55 pesos la libra del pollo de la época compraría solo 138 libras.

Es decir, los trabajadores dominicanos hoy pueden adquirir 58 libras de pollo más que en el 2011 con su salario mínimo, un 42 por ciento más.

Y si hacemos el mismo calculo con el arroz serian un 59 por ciento más, y habichuelas un 29 por ciento más.

Por eso la demagogia no puede sustituir la realidad: La gran conclusión es que con el salario mínimo de hoy se puede consumir más alimentos que con el de 2011.

Y ojalá se animaran a calcular también el “Plátano Index”.

En estos momentos se están desarrollando los diálogos pertinentes para producir otros nuevos aumentos salariales para garantizar que los trabajadores dominicanos tengan mejor calidad de vida y esto se logra aumentando el salario por encima de la inflación, como lo hemos hecho hasta ahora.

Le estoy instruyendo al Ministro de Trabajo para que en los próximos días convoque el Comité Nacional de salarios con el objetivo de lograr un aumento en los salarios del sector privado, que esté por encima de la inflación acumulada desde el último aumento.

Estoy comprometido con aumentar el salario real de los trabajadores dominicanos.

Los próximos datos estadísticos de los que voy a informar me llenan de alegría y esperanza porque disminuir la pobreza es el principal objetivo de nuestras políticas públicas.

La pobreza monetaria general en República Dominicana pasó del 23.9% en 2021 al 21.8% en 2022, lo que supone una reducción de 2.1 puntos porcentuales.

A pesar de las secuelas de la pandemia y la inflación internacional, 200,000 dominicanas y dominicanos incrementaron sus ingresos para salir del nivel de pobreza el pasado ano.

Este comportamiento fue resultado del buen desempeño de la economía dominicana durante el año y del aumento del empleo. Se destaca en particular el cuarto trimestre, cuando se registró un nivel de pobreza monetaria general de 19.6%, el más bajo jamás observado en el país.

Asambleístas,

En este pasado año de especial dificultad para los bolsillos de los dominicanos debido a la inflación internacional, desplegamos un gran escudo social para proteger a las familias más vulnerables en su poder de compra y ampliamos todos los programas sociales del gobierno.

El programa Supérate, benefició en 2022 a aproximadamente 4 millones de dominicanos y dominicanas en condiciones de vulnerabilidad. Es decir que impactó a casi 1 de cada 3 ciudadanos.

Miles de familias recibieron aportes a través de transferencias condicionadas y no condicionadas, como los bonos Aliméntate; Bonogás Hogar; Bonoluz; Aprende; Avanza; Supérate Mujer; el Bono de Emergencia o el Bono Navideño; o participaron en capacitaciones y programas de acompañamiento para la inserción laboral o el empoderamiento económico.

Un millón y medio de familias recibieron el subsidio Aliméntate, con un monto de RD$1,650 pesos mensuales. Esto atiende a una promesa de campaña cumplida y superada: Dimos el doble del monto al doble de personas. Mi promesa de la doble.

Adicionalmente y para enfrentar los impactos negativos de la inflación en los hogares, se implementó el Bono de Apoyo Familiar. Un millón de hogares de bajos ingresos no beneficiarios de las transferencias de SUPERATE recibieron un pago único de RD1,500 pesos.

1,352,000 familias recibieron el subsidio Bonogás Hogar. Y a partir del mes de febrero de 2022 se duplicó la tarifa de este subsidio, pasando de RD$228 a RD$470 pesos; además se adicionaron más de 200,000 hogares participantes.

446,000 familias recibieron en promedio entre 651 y 673 pesos mensuales por el subsidio Bonoluz. Y quiero decirles, que en este año 2023 se adicionarán 300,000 nuevos hogares.

Más de 84,700 familias con niños en edad escolar cursando el nivel básico recibieron el Bono Aprende y 146,900 familias con jóvenes en el nivel secundario recibieron el bono Avanza.

El Bono de Emergencia, activado oficialmente tras el paso del huracán Fiona, se entregó a las familias de las provincias afectadas alcanzando a 37,168 hogares.

Y en este apartado de protección social me quiero referir también a los comedores económicos, que han experimentado un cambio drástico en su organización y en el alcance de la institución.

Para el año 2019, la administración pasada de los Comedores Económicos del Estado, produjo 7,938,760 raciones de comidas cocidas, mientras que, durante nuestra gestión, con la eficiencia y transparencia de los recursos del estado durante el año 2022 se produjeron más de 34 millones raciones de alimentos cocidos, de mejor calidad y con el mismo presupuesto, para un aumento de 5 veces más, repito, con el mismo presupuesto.

En agosto de 2020 funcionaban 36 comedores económicos y 5 cocinas móviles. A febrero de 2022 ya habíamos llegado a 54. En este mismo escenario prometí llevarlos a 105 y hoy ya tenemos 114 comedores y 30 cocinas móviles en todo el territorio nacional. Hemos cumplido y sobrepasado lo prometido.

Pero si hablamos de protección a los dominicanos, además del gran escudo social desplegado el pasado, año tenemos que hablar de salud.

Respecto a SeNaSa quiero destacar que, para garantizar la meta de atención a las enfermedades catastróficas, el pasado mes de junio elevamos la cobertura de los procedimientos cubiertos en el Plan Básico de Salud de 1 millón a 2 millones de pesos para los 7,300,000 afiliados con que cuenta este seguro, sin importar el régimen, ya sean subsidiados, contributivos o pensionados.

Para el período junio-diciembre, está sola medida representó cerca de RD$700 millones de pesos en ahorro para los afiliados al SeNaSa, impactando directamente en la disminución de su gasto y permitiendo la continuidad de sus tratamientos, lo cual no solo ha supuesto un impacto en los bolsillos de los dominicanos, sino que en algunos casos ha salvado vidas.

Con el fin de retribuir la solidaridad con el país de nuestra diáspora, en abril de 2022 el SeNaSa lanzó el programa “SeNaSa en el exterior” para brindarles coberturas y servicios de salud en República Dominicana a través de una red mixta de alrededor de 9,000 prestadores de servicio de salud. Para facilitarles las gestiones de afiliación se abrieron 4 oficinas de las 9 que hay programadas en los estados con mayor densidad de dominicanos como Nueva York, Nueva Jersey, Pensilvania y Florida. Hasta la fecha ya se han inscrito más de 3,000 dominicanos y dominicanas.

Respecto a PROMESECAL, y al programa de alto costo es necesario aclarar lo siguiente; este programa tenía un presupuesto de poco más de 2,700 millones de pesos en el año 2020, y desde 2016 la cantidad de pacientes estuvo congelada, por lo que se generó una acumulación de personas por entrar que tuvo que ser resuelta con la entrada masiva en los años 2021 y 2022. Esto provoco, especialmente en estos años de pandemia, problemas de logística ya que pasamos de 5,729 a 15,789 pacientes y con un presupuesto actual de más de 7,314 millones, es decir, aproximadamente triplicamos los pacientes y el presupuesto de este programa. La mayoría de los problemas logísticos ya han sido solucionados.

También por medio de PROMESECAL este pasado 2022 fueron puestas en funcionamiento 21 nuevas farmacias del pueblo que han beneficiado aproximadamente a una población de 234,000 ciudadanos y este año 2023 abriremos otras 46.

Respecto a nuestro Sistema Nacional de Salud, En 2022 se han remozado 222 centros de primer nivel y se han inauguraron 10 nuevos. Además, cabe destacar que están continuando los trabajos de adecuación y ampliación de áreas de emergencias de 43 hospitales, la readecuación y remozamiento de 71 hospitales y la reparación general de 59 Centros de Primer Nivel de Atención, para un total de más de 170 centros de la Red de Salud intervenidos.

En el año 2022 se realizaron más de 6 millones de consultas ambulatorias; 21 millones de pruebas de laboratorio; 3 millones de imágenes diagnósticas; 327,000 procedimientos quirúrgicos; 400,000 hospitalizaciones y se dió un servicio a más de 4 millones de emergencias. Representando un incremento en los servicios de salud con relación al año 2021 de un 19% en consultas ambulatorias, 19% en pruebas de laboratorio, 21% en imágenes diagnósticas, 6% en procedimientos quirúrgicos, 7% en hospitalización y 9% en emergencias.

Y con una inversión de casi RD$480 millones de pesos fueron inauguradas en el año 2022, tras su remozamiento y ampliación salas de emergencias en los hospitales: Dr. Luis Espaillat, Leopoldo Martínez, Padre Las Casas y Peralta.

También se procedió al remozamiento de los hospitales Teófilo Gautier, Padre Las Casas, Guayabal, Arenoso, Centro Sanitario Santo Domingo y Centro de Primer Nivel La Cuaba y se implementaron planes de mejora en infraestructura de los hospitales Traumatológico Ney Arias Lora, Pediátrico Hugo Mendoza y Darío Contreras.

Además, se dispuso la dotación de nuevos equipos de salud en establecimientos de salud del Primer Nivel de Atención y Hospitales, con una inversión de alrededor de RD$350 millones de pesos y se adquirieron generadores eléctricos para 26 centros hospitalarios.

En este último año también se produjo la apertura del edificio de consultas ambulatorias del Complejo Hospitalario Dr. Luis Eduardo Aybar, con 76 consultorios, que van a ser repartidos en primera fase en dos tandas, con 22 especialidades y la Inauguración del remodelado y equipado hospital Padre Billini que llevaba en reparación desde hace 4 años, con una inversión de RD$2,175 millones de pesos y del Hospital de Villa Hermosa en La Romana con una inversión RD$1,050 millones de pesos.

En este pasado año se incorporaron 90 ambulancias para fortalecer los servicios de respuesta ante las emergencias.

Además, este año hemos puesto en marcha la Ruta de la Salud: Cambia Tu Estilo de Vida, que ha visitado 18 provincias, llegando a más de 300,000 personas con más de 100,000 consultas médicas y más de 200,000 servicios médicos.

Todas estas mejoras de nuestro sistema de salud tienen su reflejo en la vida de los dominicanos, con datos tan esperanzadores como la disminución de la mortalidad materna en la red pública de hospitales que ha bajado más del 40% en relación a 2021.

Asambleístas,

Otro de los retos de este gobierno y de toda la sociedad dominicana es la mejora de nuestro sistema educativo.

La educación superior está viviendo un auténtico cambio de paradigma en la República Dominicana.

La Universidad Autónoma de Santo Domingo, está, apoyada por este gobierno, en pleno proceso de expansión por toda la nación, para que más dominicanos y dominicanas tengan la oportunidad de estudiar sin la limitación de la distancia.

Para ello, durante el pasado año, inauguramos el Centro UASD de La Vega, la oficina de extensión de Santo Domingo Norte, Dajabón y Elías Piña y hemos puesto en marcha el Liceo Experimental UASD, Héroes de la Barranquita en Mao Valverde; y el Liceo Experimental UASD, Dr Hugo Tolentino Dipp, en el Distrito Nacional.

Iniciamos la construcción de los centros UASD en Neyba, Santiago Rodriguez, Cotuí, Azua, Baní y Hato mayor. Estos 3 últimos estarán terminados este año.

En materia de becas también hemos hecho un esfuerzo por extender su alcance y el pasado año se otorgaron 6,500 becas nacionales y 2,000 internacionales, frente a las 2,500 becas nacionales y las poco más de 1,200 internacionales que había el año anterior a nuestra llegada al gobierno.

Además, en 2022 otorgamos 23,000 becas de inglés de inmersión.

Otra buena noticia para nuestro sistema de educación superior nos llegó el pasado año, cuando el Departamento de Educación de los Estados Unidos aprobó la comparabilidad de las escuelas de medicina dominicanas con las estadounidenses, lo que permitirá que vengan estudiantes de medicina de ese país y de otros a formarse en el nuestro.

Y si los avances de nuestra educación universitaria son importantes, aún están siendo mayores los de la educación técnica, que está viviendo una verdadera revolución.

El pasado 2022 el INFOTEP pasó de tener 7 centros de formación técnica a 27, de los cuales 7 fueron inaugurados en cárceles del país.

En materia de formación, se ha capacitado a más de 782,000 personas como auxiliares y de estos a casi 3,000 como técnicos, de los cuales el 61% ya está empleado, y hemos tenido 153,142 participantes en condiciones de vulnerabilidad.

Respecto al programa de capacitación dirigida a dominicanos residentes en el exterior se está ejecutando actualmente en 42 ciudades del mundo; Se han puesto en circulación 68 nuevos manuales; Se creó una biblioteca virtual para acceder de manera gratuita al conocimiento científico técnico; y 2,895 docentes recibieron certificación, actualización y formación tanto técnica como metodológica.

Además, a través de esta institución hemos iniciado la formación de técnicos que serán los trabajadores en el destino turístico de Pedernales y ya se han graduado 1,500 jóvenes de la región sur, de los cuales más de la mitad están siendo ya evaluados para contratos de trabajo por las empresas en construcción que están desarrollando ese proyecto.

Aquí también quiero destacar que, a nuestra llegada al gobierno encontramos 2 Institutos Tecnológicos de las Américas (ITLA) y hoy ya son 6 con nuevas extensiones en Santo Domingo Este y Norte, Bonao y San Pedro de Macorís.

Respecto a la enseñanza preuniversitaria este gobierno, garantiza plenamente el derecho a la educación. Durante el pasado año escolar ningún niño se quedó fuera de las aulas. Todos los niños, niñas y adolescentes cuyas familias solicitaron inscripción en la Escuela Pública fueron atendidos, más de 2 millones en total. Y en adición, 2,014 recibieron un bono completo para ser atendidos en Colegios Privados cuando no había cupo en las escuelas y liceos públicos.

Desde el comienzo del actual curso escolar, hemos diseñado además un Programa para el fortalecimiento del primer ciclo de educación primaria, con el que garantizar que los niños y niñas aprendan a leer y escribir correctamente en edad temprana, que beneficia a más de 450,000 niños y niñas inscritos en los centros educativos.

Además, entre febrero de 2022 y febrero de 2023 se han inaugurado 53 planteles escolares, lo cual suma al sistema 978 nuevas aulas, con una inversión de más de RD$2,760 millones de pesos y hemos intervenido en mantenimiento y rehabilitación 5,800 planteles con un monto de RD$6,000 millones.

En adición a esto hemos desplegado la iniciativa «Aumento de la cobertura de educación inicial para niños y niñas de 3 a 5 años”, cuyo objetivo es añadir al sistema unas 3,000 aulas en tres etapas, para la inclusión de alrededor de 75,000 niños y niñas para el año escolar que inicia en septiembre de 2023. Les aseguro, que este programa tendrá un gran impacto en la calidad de la formación de los niños.

Es importante destacar que durante el presente año escolar 2022-2023 se puso en experimentación un nuevo currículo para los diferentes niveles y grados con el cual se espera fortalecer la calidad de la experiencia formativa de todos los niños, niñas y adolescentes del país.

A esto, debemos añadir nuestra apuesta por las tecnologías digitales, que nos ha llevado a entregar en el año 2022 casi 390,000 dispositivos electrónicos a estudiantes y 2,800 a docentes. Cifras que se suman al millón y medio ya entregadas a estudiantes en 2021 y las casi 100,000 a profesores.

Además, se han beneficiado del programa de robótica más de 732,000 estudiantes y se han instalado 1,090 laboratorios en igual número de centros y se han formado 1,746 docentes en la famosa metodología STEAM. (Las siglas en inglés de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas)

También quiero destacar que en este año hemos iniciado la implementación del proyecto de movilidad escolar, con el objetivo de dotar de unidades de transporte a centros educativos para garantizar la seguridad de los estudiantes y el personal docente y administrativo en el trayecto a la escuela.

En enero de 2023 se puso en funcionamiento este programa piloto en la provincia de Monte Plata, en Haina y Nigua y en el distrito municipal de la Victoria y se irá extendiendo progresivamente por todo el país.

[Quiero saludar a un grupo de niños y niñas beneficiados por el programa de movilidad escolar que esta mañana nos acompañan en esta Asamblea. ¡Bienvenidos!]

Además, seguimos desarrollando el Programa de Alimentación Escolar. A través de INABIE se distribuyen diariamente alimentos a más de 1,800,000 estudiantes, lo cual constituye un programa social de alto impacto que favorece la asistencia escolar y la calidad de la educación.

En el año 2022, se implementó un segundo aumento en el precio de las raciones del almuerzo escolar, que asciende a RD$63 pesos en comparación con el primer aumento realizado en el año 2021 de RD$55 pesos, lo que se traduce en un aumento de más de 8 pesos por ración servida, en la modalidad de Jornada Escolar Extendida.

Y como sabemos que un buen sistema educativo se basa en la motivación y la capacidad de sus profesores, hemos aplicado un aumento salarial para ellos del 10% en todos los niveles y modalidades y hemos transferido 1,000 millones de pesos al Fideicomiso Fonvivienda a favor de los docentes para ayudarles en la adquisición de una vivienda propia dentro del Programa Vivienda Familia Feliz. También más de 30 mil docentes se han capacitado en los diferentes programas que auspicia el MINERD para mejorar la calidad de la enseñanza.

Asambleístas,

Para mi gobierno, una vivienda digna, es un objetivo necesario si queremos conseguir un desarrollo justo en nuestro país. Por ello, en materia de vivienda nuestro plan se sustenta en tres pilares que cubren distintos nichos y necesidades; Dominicana se Reconstruye, Mi Vivienda y Familia Feliz.

En septiembre de 2020 dio inicio Dominicana Se Reconstruye, el mayor programa de mejoramiento de viviendas ejecutado en los últimos 20 años. Al cierre de 2022, más de 40,000 familias habían sido beneficiadas con el arreglo total o parcial de sus viviendas.

Esto supone que más de 112,000 dominicanos y dominicanas viven hoy de forma segura en sus hogares, lo que mejora ampliamente su calidad de vida.

A través del Plan Mi Vivienda hemos entregado ya 2,800 nuevas viviendas, esto es, tres veces lo construido en el mismo periodo de tiempo de la gestión de gobierno anterior.

Nosotros ya hemos entregado un tercio del total comprometido, y para este año 2023, se contempla la entrega de más de 5,500 nuevas viviendas en todo el país, solo por el Plan Mi Vivienda.

Y el Plan Nacional de Vivienda Familia Feliz es un plan innovador que ya es una realidad y un ícono en lo que respecta a los proyectos de soluciones habitacionales de bajo costo.

Ya se han beneficiado 455 familias que hoy residen en sus propios hogares. Y en este ano 2023 también contamos con 12 proyectos en proceso avanzado de construcción para entregar 4,784 viviendas. Familia Feliz es un proyecto que continua y estamos trabajando en la permisología de 23 proyectos que aportarán 6,431 casas más.

Por tanto, entre Mi Vivienda y Familia Feliz ya hemos entregado 3,255 viviendas. Para que vean la magnitud de esto, entre 2012 y 2015 a través del INVI, se entregaron 805 viviendas, y entre 2004 y 2007, se entregaron solo 272.

Ahora me quiero detener en el programa nacional de titulación.

Con este plan realizamos los levantamientos parcelarios de 81,196 inmuebles. Como ejemplo de un caso transformador de este plan, por primera vez en la historia de la República Dominicana, un pueblo completo, Consuelo en la provincia San Pedro de Macorís, ha sido medido y se encuentra completamente regulado, con 8,627 Certificados de Títulos emitidos y entregados.

En el año 2022 entregamos más del doble de los Certificados de Títulos obtenidos el año anterior, con un total de 31,637 Certificados de Títulos definitivos a favor de beneficiarios finales y de instituciones estatales, en 22 municipios del país, impactando a más de 126,000 personas, ahorrándoles a los beneficiarios más de RD$2,500 millones de pesos.

En esta gestión gubernamental ya hemos entregado un total de 50,143 Certificados de Título. Para que se hagan una idea de la magnitud de esta cifra, desde la creación de la institución, en sus primeros 8 años se habían entregado en total 41,185 títulos.

[Aquí están varias personas que ya tienen su título y desde ahora pueden disfrutar de los beneficios que se derivan de la propiedad inmobiliaria titulada, como la seguridad jurídica de su vivienda, el incremento del valor de sus inmuebles, y podrán en lo adelante acceder al crédito formal a través de las entidades financieras del mercado, entre otros beneficios.]

Les aseguro que en este 2023 superaremos los años anteriores en cuanto a entrega de certificados de títulos.

Asambleístas,

Un asunto que preocupa a cada hogar dominicano y ocupa cada día al gobierno es la seguridad.

Después de un año y medio de pandemia pudimos dar inicio a la Reforma y transformación de la Policía Nacional, una de las prioridades más importantes de mi gobierno.

Una reforma que se basa en tres aspectos básicos: el cumplimiento de la ley, la lucha contra la corrupción y la mejora de las condiciones de vida de los agentes y de sus capacidades profesionales.

Respecto de las condiciones de vida de nuestros policías, debo resaltar el aumento salarial que ha alcanzado en su salario mínimo más de RD$26,000 pesos al mes.

También se incrementarán de nuevo los salarios de los Policías en otro 20% en el segundo trimestre de este año. Y en el último trimestre volverán a aumentarse hasta que todos los policías cobren un mínimo de US$500 dólares al mes; dando así cumplimiento a nuestra promesa.

La mejora del seguro médico es otro de los logros de esta reforma. Hoy todos los policías disfrutan de un buen seguro de salud. Hoy, los policías cuentan con bonos vivienda, con descuentos en las cadenas de supermercados más importantes del país, transporte gratis en OMSA y el metro; acceso a becas estudiantiles, programas de formación continua y créditos familiares para cubrir necesidades personales, entre otros beneficios, incluido el inglés por inmersión para POLITUR.

Además, durante el pasado 2022 el gobierno procedió a la compra de 672 vehículos, 785 motores y 346 juegos de cámaras para vehículos de vigilancia policial y equipos computacionales para 110 destacamentos e inició la construcción de 106 nuevos cuarteles y el remozamiento de otros 61.

También, cabe destacar, que se han iniciado los inventarios patrimoniales de la Policía Nacional que abarcan desde las piezas de vehículos de la flota hasta el registro de bienes inmuebles. También están en marcha toda la digitalización documental de la Institución, la mejora de las capacidades de interconexión de las comunicaciones y la modernización de la gestión de las nóminas.

2022 también ha sido el año en el que, por primera vez en los 86 de vida que tiene la Institución, se han comenzado a realizar, de forma sistemática, auditorías internas, tanto de carácter financiero como de control de procesos.

Y el director de la Policía ya ha solicitado una auditoría contable y financiera del año 2022 a la a la cámara de cuentas y la contraloría también hará la suya.

Y en operaciones policiales, el esfuerzo reformador no ha sido menor.

Empezando por las estadísticas, por primera vez tenemos estadísticas confiables, rigurosas y continuas donde una nueva sistematización, basada en las denuncias, nos permite establecer la incidencia delictiva diariamente y desplegar, en todo el país, el patrullaje preventivo de la policía según los mapas de calor en tiempo real, que describen el fenómeno delincuencial en función de la posición georreferenciada, el día, la hora y el tipo de delito.

Usando este nuevo sistema de medición y seguimiento, desde junio de 2022 el operativo conjunto entre la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y la DNCD ha permitido que en 2022 la incidencia del crimen en nuestras calles haya bajado un 7% respecto del 2021.

Pero, aunque este dato sea bueno de por sí, debemos, sin embargo, matizarlo. Las cifras de incidencia, desagregadas por tipo de delito, nos hacen ver que los homicidios por delincuencia y aquellos relacionados con conflictos de tipo social han sufrido, en ambos casos, un incremento.

Este es un fenómeno no exclusivo de República Dominicana. Tanto en EE.UU. como en Europa, tras el encierro del COVID se ha dado un incremente importante en la criminalidad, pero en los últimos dos meses del año pasado y el primero de este, está comenzando a disminuir en nuestro país.

Respecto del año 2021, los homicidios por delincuencia bajaron un 2%, pero los de conflicto social aumentaron un 7%. Hoy, un 60% de los homicidios que se producen en la República Dominicana se deben a conflictos violentos entre ciudadanos.

En el renglón correspondiente a robos y atracos, los robos a motocicletas y vehículos han aumentado respecto del año 2021 un 19 y un 21%, respectivamente. Pero en lo referente a asaltos, arrebatos, hurtos y roturas la disminución respecto de 2021 es de un 4%, un 14%, un 9% y un 14%, respectivamente.

El gobierno no es ajeno a la preocupación de los dominicanos ante el aumento desde el final de la pandemia de algunos de los delitos más graves, y está trabajando para revertir esta situación, pero si comparamos la incidencia criminal con la de hace 5 años, veremos que el nivel de delincuencia ha bajado un 11% y si comparamos con las cifras de hace 10 años, la caída es del 45%.

El sistema de patrullaje por cuadrantes iniciado hace unos meses, y que ya se ha implementado en cuatro áreas de la capital, ha supuesto un descenso medio del 60% en los índices de delitos en las zonas afectadas.

Para diciembre de 2023 este sistema estará implantado, como mínimo, en el gran Santo Domingo, San Cristóbal y Santiago de los caballeros.

Además, la nueva estructura de denuncias presenciales y virtuales, con 37 nuevas oficinas de recepción abiertas en 2022, hasta alcanzar las 154, nos ha permitido gestionar más de 436,000 expedientes, casi un 19% más que en 2021.

En 2022 la DICRIM ha resuelto más de un 70% de los hechos delictivos en menos de una semana.

Señoras y señores, pueblo dominicano.

Estoy plenamente convencido de la importancia de la reforma educativa de la Policía. Sin ella no habrá una verdadera transformación ni reforma.

Aquí se encuentran los miembros del grupo de trabajo de la comisión, Mu-Kien Adriana Sang Ben, Gregorio Montero, Eladio Uribe, Miguel Escala, Radhames García, Elena Viyella de Paliza y Rafael Osvaldo Santana, que durante este año han trabajo duro, de manera desinteresada y poniendo su prestigio y su saber al servicio de esta transformación educativa de la policía. Hoy quiero reconocer su trabajo y pido un aplauso para todos ellos.

No podemos cambiar en meses los problemas de 8 décadas. Yo sé y comprendo que los dominicanos quieren resultados inmediatos, pero la única manera de cambiar por completo el sistema es mediante la formación y la educación de la policía y eso toma tiempo y es lo único que garantiza la reforma.

En 2022 se graduaron 906 rasos y se espera que en este año se inicie la formación de 3,000 nuevos miembros. Ahora, y gracias a la reforma, la formación de los policías pasa de 3 meses a 7 meses. Más tiempo y mejor formación.

Además, se ha iniciado el proceso de formación continua con 1,400 cursos en dos años dirigidos a la totalidad de los policías en servicio. Esto es un hecho sin precedentes.

A mediados de año se iniciarán los programas de formación de policía en los dos nuevos campus de Río San Juan y Boca Chica. Y se ha convenido con el Ministerio de Educación la puesta en marcha, a partir del próximo año escolar, del Bachillerato en Seguridad, que supondrá la generación de una cantera de jóvenes que podrán iniciar con mayor preparación previa la carrera policial.

Sabemos que, para tener un país seguro debemos combatir todas las formas de delincuencia y especialmente las más organizadas. Por eso, estamos llevando a cabo una política de mano de hierro contra el tráfico de drogas y sus redes.

Bajo este gobierno se han incautado un promedio de 37 toneladas de droga cada año, frente a las 7 toneladas anuales que se requisaron entre 2004 y 2020 y hemos detenido a más de 31,000 personas relacionadas con el narcotráfico.

Estamos luchando contra las drogas y la delincuencia en nuestras calles y barrios, pero es necesario que allí también lleguen las oportunidades.

Contundencia policial e intervención social. Así actuamos y por eso creamos Operación 14/24 para los llamados ni-ni, los jóvenes que ni estudian ni trabajan, de edades comprendidas entre los 14 y los 24 años, a los que estamos ofreciendo soluciones socio educativas formales e informales y esquemas asistenciales para que aprendan habilidades que les permitan un desarrollo humano que mejore su calidad de vida.

Este programa educativo-técnico va dirigido a los jóvenes más vulnerables, con un mensaje: Para este gobierno ustedes son necesarios y creemos en sus capacidades.

En solo dos años hemos creado 103 instalaciones del programa 14/24 distribuidas por todo el país. No solo con represión se lucha contra la delincuencia y la marginalidad, también con oportunidades y educación.

Asambleístas,

Este gobierno tiene claro que es nuestra juventud la que tiene que liderar el futuro de nuestro país, y tenemos una enorme confianza en su capacidad y empuje.

En 2022 e inicios de 2023, el Ministerio de la Juventud llevó a cabo 8 Ferias de Emprendimiento y Juventud en las localidades de Los Alcarrizos, Cristo Rey, Baní, Mao, Higüey, San Francisco de Macorís, Invivienda y San Juan de la Maguana y un total de 1,500 jóvenes se registraron en la plataforma de intermediación y acompañamiento a través de la cual se les han facilitado el acceso al crédito a tasas preferenciales en materia de emprendimiento.

Además, con el apoyo del Ministerio Administrativo de la Presidencia, se han entregado 65 autobuses en beneficio de los jóvenes estudiantes en distintos territorios.

Y a las mujeres dominicanas, quiero decirles una vez más, que ustedes son el principal objetivo de las políticas públicas de este gobierno. Lo han sido en la creación de empleo, en las ayudas al emprendimiento femenino, en las becas y en las ayudas sociales específicas y en oportunidades de progreso en todos los ámbitos.

Además, seguimos trabajando por una sociedad igualitaria, y menos violenta.

Hoy, quiero reafirmar el compromiso de esta gestión de gobierno de tolerancia cero a la violencia y anunciarles que estamos obteniendo avances, no al ritmo que quisiéramos, pero con la certeza, de que este flagelo no nos va a ganar la batalla.

El promedio anual de feminicidios durante los 15 años anteriores a nuestra gestión era de 96 y en los últimos tres años ha bajado a 75, para una disminución de un 22%. Lo mismo ha ocurrido con los homicidios de mujeres, de un promedio de 88 ha descendido a 72, para un 18% de disminución

En esta gestión hemos impactado, en todo el territorio nacional, a casi 2 millones de personas, a través de jornadas de sensibilización, programas de prevención, y servicios de atención legal, psicológica y de rescate a mujeres en riesgo.

Y hemos aumentado en un 767% la capacidad de respuesta con las nuevas Casas de Acogida y el Centro Nacional de Atención a la Violencia, que durante el año 2022 han albergado a 1,618 mujeres con sus hijas e hijos a las que se ha dado protección en un ambiente cálido, seguro y confiable.

Quiero destacar que los crímenes de género y de violencia intrafamiliar, respecto de 2021, aun en cifras altas, tuvieron un descenso del 7% y del 10%, respectivamente el pasado año.

Como conocen ustedes, tengo el firme compromiso de lograr la reducción de los embarazos en adolescentes y las uniones tempranas en el país. Por ello pusimos en marcha, mediante el Gabinete de Niñez y Adolescencia, que preside la primera dama, Raquel Arbaje, la Política de prevención y atención a las uniones tempranas y el embarazo en adolescentes, a través de la cual se han priorizado acciones en los 20 municipios con mayor número de casos.

En el marco de esta política, el pasado 2022 el Ministerio de la Mujer y el Conani sensibilizaron y capacitaron a más de 100,0000 jóvenes, madres y padres, en prevención de violencia en la pareja, prevención de embarazos y crianza positiva.

Y en esa tarea de sensibilización quiero detenerme en un punto importante:

En materia de discapacidad, el pasado mes de diciembre lanzamos con éxito el Fondo para las Familias con Niños, Niñas y Adolescentes con Discapacidad. A la fecha, han sido beneficiadas 588 familias – en las cuales puede haber más de un niño, niña o adolescente con discapacidad –, como parte de la fase piloto que contempla llegar hasta 3,000 familias, para adicionar otras 6,000 durante este año 2023.

Al mismo tiempo, estamos declarando de alta prioridad la articulación del Sistema Nacional de Valoración, Certificación y Registro de la Discapacidad, que constituye la base y eje central para fortalecer la provisión de, y el acceso a, atención y servicios, así como para promover políticas públicas robustas para la población con algún tipo de discapacidad, impulsando, además, la adecuada participación de esta población en los programas sociales del Estado.

Finalmente, y entre otras iniciativas que estaremos impulsando en el corto y mediano plazo, debemos poner en acción un completo y adecuado Sistema de Inclusión Laboral, con un enfoque integral que facilite la inclusión en la vida productiva a las personas con discapacidad.

Aspiramos a la articulación de un marco integral en el que los sectores público y privado, junto a asociaciones sin fines de lucro del sector, y con la coordinación del CONADIS, aunemos esfuerzos para crear una plataforma que impulse la creación y facilite el acceso a puestos de trabajo de calidad para esta población, generando oportunidades, garantizando la igualdad de derechos, y eliminando todo tipo de discriminación hacia las personas con discapacidad.

Asambleistas,

En materia cultural, hemos emprendido un ambicioso plan de rescate, restauración y conservación de diversas instalaciones, tales como: escuelas de arte, museos, salas de espectáculos y centros culturales.

A la fecha hemos invertido un total de casi RD$53 millones de pesos en la intervención de 9 espacios culturales distribuidos en la provincia de Santo Domingo, San Pedro de Macorís y Santiago.

Además, se encuentran en proceso de ejecución un total de 23 intervenciones de espacios culturales con una inversión de RD$560 millones de pesos en las provincias de Santo Domingo, Santiago, Puerto Plata, Elías Piña y La Altagracia.

Dentro de estos proyectos, se destaca la inversión en la Plaza de la Cultura, en la cual se están ejecutando proyectos con una inversión superior a los RD$76 millones de pesos enfocados en la rehabilitación y acondicionamiento de sus áreas verdes, iluminación, fuentes, creación de espacios de esparcimientos y de servicios como baños públicos.

En el marco del relanzamiento de la plaza de la cultura, fue realizada la habilitación del Museo del Hombre Dominicano, que había permanecido cerrado por un período de cuatro años. De igual forma, se ha habilitado el Museo Nacional de Historia y Geografía, que estuvo cerrado desde el año 2005, con una inversión de más de 20 millones de pesos.

Estas inversiones han permitido que por primera vez en 17 años todos los espacios de la plaza de la cultura estén abiertos, a la vez, para el disfrute de los dominicanos y dominicanas.

En materia de museos, los programas y proyectos que se han implementado desde esta gestión han generado cifras récord de asistencia, aumentando la cantidad de visitantes a los museos habilitados en el país, pasando de 592,637, registrados en el año 2018 a 895,208 registrados en el año 2022, representando un incremento de un 51.6%.

Afianzando el compromiso de esta gestión para fortalecer y reconocer el talento joven dominicano, así como contribuir a la aceleración de la economía naranja en la República Dominicana, se firmó un acuerdo de cooperación internacional con el mundialmente famoso Berklee College of Music, con el objetivo de homologar la carga académica de los estudiantes en diferentes áreas musicales para convalidar estos nuestros programas con los dos primeros años de formación en esta prestigiosa universidad estadounidense.

Gracias a una importante alianza con el sector privado, en enero de este año fue firmado en el Conservatorio Nacional de Música y el programa Berklee en Santo Domingo, con la participación durante toda una semana de 199 estudiantes en distintos programas, resultando en 29 becas otorgadas diversas disciplinas musicales, con una inversión de RD$130 millones.

En cuanto al cine, se filmaron el pasado año 125 películas (65 extranjeras y 60 nacionales) que movieron en la economía más de RD$15,000 millones.

Asambleístas,

Otro sello de identidad de nuestro país es el deporte.

Durante 2022 se construyeron 39 obras deportivas entre polideportivos y otras instalaciones similares en toda la geografía nacional.

Entre los polideportivos inaugurados figuran los de Cristo Rey, Honduras y el Barrio Invi del Distrito Nacional, así como otros tres en Santo Domingo Este: Pidoca, en Los Minas; Pueblo Nuevo, en Villa Duarte, y el de Invivienda.

También, se entregó el multiuso de Pedernales en este mismo mes de febrero, así como el complejo deportivo San José de Mendoza y el polideportivo de Enriquillo en Barahona.

Así también se hizo en todas las regiones del país con otros polideportivos, estadios de béisbol, sóftbol y canchas, entre otras instalaciones, dando continuidad a un proceso de construcción y remodelación que incluye más de 1,400 instalaciones deportivas en dos años.

En lo que respecta al Deporte Federado y de Alto Rendimiento, el Ministerio de Deportes, durante el período enero de 2022 a febrero de 2023 ofreció apoyo a los atletas de alto rendimiento y nuevos valores con una inversión de 58 millones de pesos, así como aportes a sus federaciones por un monto de más de RD$570 millones

Con estas sumas se cubrieron renglones en apoyo a los eventos clasificatorios del ciclo olímpico, como Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023 y Juegos Panamericanos 2023, campeonatos mundiales, campos de entrenamientos, fogueos, y otros, a fin de garantizar una buena representación del país en esos eventos.

Una representación que nos llevó a obtener 108 medallas y a sentirnos orgullos de nuestros deportistas.

Asambleístas,

Esta República Dominicana que estamos construyendo, y que luce éxitos en muchos campos, debe tener también una reforma en profundidad del funcionamiento del estado. Necesitamos una administración moderna, eficiente y trasparente.

Así, en materia de compras y contrataciones 210 instituciones se han implementado ya en el Portal Transaccional desde el inicio de este gobierno, representando un incremento del 71% en sólo dos años y medio, respecto a la gestión pasada.

En 2022 se implementaron 97 nuevas unidades de compras en el Portal, la mayor cantidad anual de instituciones registradas en toda la vida del Portal Transaccional.

Actualmente hay 109,231 empresas registradas como proveedoras del Estado, de las cuales 85,974 se encuentran en estado activo para participar. Desde el 16 de agosto de 2020 se han registrado 21,902 nuevas empresas, representando un aumento del 25%.

Según los contratos adjudicados en 2022, las MiPymes alcanzaron adjudicaciones por un monto de más de RD$94,000 millones de pesos, representando una importante participación del 41% en el monto total adjudicado. Por primera vez en la historia de las compras y contrataciones públicas del Estado las MiPymes han superado al doble la cuota establecida por ley.

Esto significa que, en el año 2022, de cada 1,000 pesos dirigidos a contratos de compras públicas, 400 fueron a parar a MiPymes.

Desde el 16 de agosto de 2020 hasta la fecha, la Dirección General de Compras y contrataciones, en su calidad de órgano rector del Sistema de Contrataciones Públicas, ha emitido 594 decisiones, con un incremento de un 108% en comparación con el cuatrienio 2016-2020, cuando se emitieron apenas 285.

En tan solo 2 años, hemos resuelto un 14% más decisiones que en los 8 años previos a esta gestión.

Este nuevo estado también necesita de una burocracia más ligera, ágil, y que responda a los intereses de desarrollo y crecimiento.

Por eso el pasado 2022 pusimos en marcha el programa de Burocracia Cero, que ha reducido los trámites de respuesta en un 46% de los intervenidos, los cuales tienen una demanda de más de 600,000 solicitudes al año.

Entre los trámites que ya están funcionando cabe resaltar las ventanillas únicas de formalización (que está logrando la apertura de empresas en 24 horas), los de la dirección general de medicamentos, alimentos y productos sanitarios, los trámites de las direcciones generales de impuestos internos y de aduanas, en particular el programa despacho 24 horas, los permisos medioambientales y numerosos trámites de alto impacto ciudadano, como el no vencimiento de las actas de nacimiento, la DIDA y los trámites del Ministerio de Trabajo.

Y en este proceso de modernización podemos incluir la Agenda Digital 2030 de la República Dominicana, que conquistó el primer lugar a nivel mundial en los premios de la Cumbre de la Sociedad de la Información otorgado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Así mismo nuestro país avanzó 26 posiciones en el Índice Global de Ciberseguridad y somos el país número uno en América Latina en prevenir y gestionar los incidentes cibernéticos según el National Cyber Security Index del eGovernance Academy de Estonia.

En este apartado de modernización del estado también me quiero detener en el Censo Nacional de Población y Vivienda que se llevó a cabo con gran éxito con una operación logística y tecnológica extraordinaria en el país, entre noviembre y diciembre de 2022.

Más de 30,000 personas desplegadas en todo el territorio nacional levantaron información detallada de cada una de las viviendas y las personas residentes en República Dominicana, lo que nos permitirá tener información actualizada de cuantos somos y cómo vivimos. En este mismo año, y con una rapidez nunca antes vista, el país tendrá las primeras informaciones resultantes del censo.

Los datos que arrojará el censo serán críticos para poder planificar y articular políticas públicas de calidad para mejorar la vida de la gente.

Además, les quiero informar que en los próximos días presentaremos la segunda oleada de reformas institucionales, que incluirán el proyecto de ley de reforma de la contraloría, la del agua, (complementaria a la de ordenamiento territorial), el proyecto de ley de creación del ministerio de justicia y una serie de leyes que servirán para a combatir de manera más eficiente la criminalidad organizada.

Asimismo, creamos la comisión consultiva para la libertad de expresión, que está consensuando el anteproyecto de ley de libertad de expresión y medios de comunicación, para que después de finalizar, ese consenso, sea depositada aquí en el congreso nacional.

Siguiendo con nuestra política de consenso, en este año, el Consejo Económico y Social, en el proceso de dialogo por las reformas promovido por el gobierno para el fortalecimiento institucional y la gestión eficiente del estado, concluyó 8 de las 11 mesas temáticas; transformación digital; transporte; transparencia e institucionalidad; reforma y modernización de la administración pública; salud; electoral; seguridad ciudadana y reforma policial, y seguridad social y dos se encuentran próximas a su finalización este mes de marzo, la mesa del agua y la de medio ambiente y cambio climático.

Este es un hecho sin precedentes ya que toda la sociedad dominicana, política y sociedad civil, se ha involucrado en discutir el país que queremos y nos resta ahora concluir las pendientes y empezar a ejecutar desde el gobierno y la sociedad los consensos.

Cumplo así con uno de mis principales objetivos: Un gobierno reformador

Señoras y señores,

Otro de mis compromisos inquebrantables es el de rendición de cuentas, con transparencia y honestidad.

Pese a que la ley 10-07 del año 2007 y la constitución de 2010 lo permitían, la contraloría, que tenía las funciones de control interno y de auditoría, hacía solo las de control interno y nunca ejerció las de auditoría. Nosotros le hemos devuelto a la contraloría la función de auditoría interna del gobierno de forma continua y ahora lo consolidaremos por ley.

Hasta la fecha se han creado 50 nuevas unidades de auditoría interna y se están haciendo auditorias constantes en un proceso para tener todo el gobierno auditado.

Puedo recordar, siendo un niño, a mi padre, que fue contralor general de la República, en el gobierno de don Antonio Guzmán, revisando en su estudio privado de la casa, casi todas las noches, las auditorías realizadas a las instituciones del gobierno.

Una vez nos contó que D. Antonio le llamó y le dijo; “chequéame a este funcionario que es medio mañoso”, y mi padre, después de auditarle, le llamó y le respondió; Presidente, el hombre es mañoso y medio!”

Asambleístas,

Esta República Dominicana que estamos construyendo, tiene ya una voz más fuerte en el exterior.

En el marco de la Secretaría Pro Tempore de la Conferencia Iberoamericana (SEGIB) que ostenta República Dominicana desde 2021, se han dado múltiples reuniones ministeriales en preparación de la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno que tendrá lugar los próximos días 24 y 25 de marzo en Santo Domingo.

Nuestro país desempeñó la Presidencia Pro Tempore del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) de julio a diciembre del año pasado, y organizó la Reunión Ordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno, en la cual los países miembros (Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá), adoptaron la Declaración de Santiago de los Caballeros, asumiendo compromisos en favor de la democracia, el desarrollo, la libertad, la paz y la seguridad en la región centroamericana.

En el mes de junio de 2022 se celebró la Novena Cumbre de Las Américas, en Los Ángeles, California, en la que República Dominicana fue designada como sede de la próxima cumbre que se celebrará en el 2025.

En el marco de la Alianza para el Desarrollo en Democracia (ADD), creada en octubre de 2021 por República Dominicana, Costa Rica y Panamá, se han dado avances importantes. En junio de 2022 se incorporó Ecuador y en el mes de septiembre se firmó un Memorando de Entendimiento entre los cuatro países y Estados Unidos, para realizar un estudio sobre las cadenas de suministro regionales e identificar las empresas y áreas de la economía de nuestros países que deben ser priorizadas para fortalecer el comercio exterior.

Cabe destacar que los países de la ADD también hemos entrado a formar parte de la Alianza por la Prosperidad Económica de las Américas. Una iniciativa de Estados Unidos junto a México, Canadá, Costa Rica, Colombia, Chile, República Dominicana y otros países de la región, para promover un marco de desarrollo y cooperación regional.

En materia consular y migratoria, se han puesto en funcionamiento cuatro nuevas misiones consulares en territorio norteamericano, en ciudades donde se concentran más de un millón de dominicanos: Houston, Texas; Paterson, New Jersey; Orlando, Florida; y Filadelfia, Pensilvania.

Además, hemos iniciado un plan piloto para la modernización de nuestros consulados, que va a cambiar y trasparentar profundamente su funcionamiento y que empezará a aplicarse en los consulados de Boston, Barcelona, Caracas, Santiago de Chile, Buenos Aires y Beijing.

En dos años vamos a transformar nuestros consulados para hacerlos más modernos, eficientes y transparentes.

Respecto a nuestra diáspora, es para la política exterior del gobierno una prioridad, por lo que una de nuestras acciones ha sido mejorar la labor del Instituto de Dominicanos y dominicanas en el Exterior (INDEX).

En adición, preparamos y enviamos al Congreso Nacional la Ley de Fomento y Competitividad de la Aviación Civil con el objetivo de incrementar la conectividad de la aviación civil, generando así mayor competencia en el mercado aéreo dominicano.

De esta forma, esperamos que se creen nuevas líneas aéreas en nuestro país, como han sido los casos recientes de Arajet, Skycana y Sky High, entre otras, abaratando así el costo de los boletos aéreos para los dominicanos y los turistas que nos visitan.

INDEX junto con el INFOTEP lanzó en 2022 el Programa de Capacitación a la Diáspora para lograr la expansión de su formación técnica profesional que se ha realizado en 26 países como Estados Unidos, Uruguay, Chile, España, Italia, Francia, Inglaterra o Alemania.

Se formó, además, la primera mesa de trabajo para apoyar la simplificación de trámites para la adquisición de viviendas de bajo costo por parte de los dominicanos en el exterior y la preparación de un modelo de poder consular único que facilite el trámite de gestiones inmobiliarias.

INDEX suscribió un acuerdo con el Banco Nacional de Desarrollo y Exportación, BANDEX, para otorgar préstamos y facilidades blandas para nuestra comunidad en el exterior con el fin de exportar productos desde la Republica Dominicana a las comunidades donde residen y Banreservas abrió en Madrid una oficina para apoyar a nuestra comunidad en España.

En cuanto a la política exterior multilateral, es importante resaltar el impacto que ha tenido el activismo de República Dominicana en la Organización de las Naciones Unidas frente a la situación haitiana.

Las posiciones expuestas por la representación dominicana en las asambleas de la ONU y en las sesiones del Consejo de Seguridad y otros organismos internacionales han sido enfáticas sobre la necesidad de sentar las bases hacia una mayor ayuda para Haití y la creación de una fuerza internacional, de apoyo a la Policía Nacional haitiana y de persecución a las bandas criminales que lo azotan.

Asambleístas, Pueblo dominicano,

Nunca la situación de nuestro país vecino había sido tan dramática. Haití es hoy un país devastado por las crisis, con un Estado colapsado y una comunidad internacional que no actúa.

Por eso, les pido a todos responsabilidad para apartar el problema haitiano de nuestra lucha partidista y que lleguemos a un gran acuerdo nacional, a un pacto de país, que nos comprometa desde nuestras posiciones y que dé una respuesta unánime en la defensa y la protección de nuestra soberanía.

Debemos adoptar compromisos con la formulación y ejecución de políticas de Estado eficaces y coherentes, tanto en materia de seguridad y defensa como de política exterior, en relación a la crisis de Haití.

Esto implicaría necesariamente asumir una agenda de corto, mediano y largo plazo para enfrentar el proceso de desnacionalización de los mercados laborales y la sobrecarga de servicios públicos esenciales con sus efectos adversos sobre las condiciones de la población dominicana más vulnerable, tanto como el rezago de la modernización y tecnificación de áreas de producción estratégicas, que comprometen seriamente aspectos de la seguridad nacional.

En lo inmediato, adoptar un mecanismo de consulta permanente, que no necesariamente debe ser formal, oficial y público, pero si debe ser confiable, efectivo y ágil, entre los actores políticos y nacionales principales, para asegurar que las decisiones importantes o sensibles relacionadas con la agenda de las relaciones insulares y sus vinculaciones con la agenda de poderes foráneos y organismos internacional, tengan el más amplio consenso y las mayores garantías de implementación.

República Dominicana en todo lo relacionado con Haití y sus crisis, debe tener una posición unificada o del más amplio consenso.

Debe enviar un solo mensaje, a partir de los postulados iniciales de la política exterior: no hay ni habrá solución dominicana a los problemas de Haití; los problemas de Haití deben resolverse en Haití, mediante una fórmula de corresponsabilidad compartida, que no excluya a los haitianos, pero que garantice el compromiso de los que más deben y pueden, entre los países más desarrollados

Llamo desde aquí a un gran Pacto de Nación, para una política de Estado, firme, estratégica y uniforme que proteja y dé confianza al pueblo dominicano.

Y uno de esos objetivos estratégicos que generan un amplio consenso es el de la construcción de la primera fase de una valla fronteriza, de la que durante el pasado año 2022 se comenzaron a construir 54 kilómetros, en las zonas de mayor población, que estarán terminados el próximo mes de mayo.

Nunca antes ningún gobierno había hecho tanto por proteger la integridad de la República Dominicana a lo largo de su frontera, ni había manifestado tanta firmeza en nuestra política migratoria, en consonancia con los derechos humanos, pero sin titubeos a la hora de su aplicación.

En este pasado año se ejecutaron 171,000 deportaciones frente a las 85,000 realizadas en 2021, lo que supone un incremento del 102%. En el 2019 las deportaciones fueron 67,400 y por poner los datos en perspectiva, en 2011 de 8,636.

Por primera vez estamos sometiendo a la justicia a los traficantes de migrantes. Un ejemplo fue la Operación Frontera, conocida desde la pasada semana con diversos apresamientos y que va a continuar sin contemplaciones.

Quiero dejar claro que nuestra política migratoria la marca solo el gobierno dominicano y la ejecutaremos siempre en defensa de nuestra soberanía.

La contundente política de defensa que estamos llevando a cabo, no la podríamos hacer sin el trabajo decidido de nuestras fuerzas armadas.

Con el propósito de mejorar el bienestar de nuestros militares, el Ministerio de Defensa, realizó un aumento salarial a todo el personal, desde un 2% hasta un 20% de su sueldo por rango, por valor de RD$1,000 millones de pesos.

Además, las pensiones de los miembros de las Fuerzas Armadas que pasaron a la condición de retiro se incrementaron entre RD$4,000 y RD$25,000 pesos, según la jerarquía de las posiciones que habían ocupado.

Durante el año 2021 y 2022 el gobierno dominicano, desarrolló un programa de construcciones y remozamientos de diferentes instalaciones militares, como destacamentos, fortalezas, hospitales y dispensarios médicos en toda la geografía nacional con un total contratado de RD$2,500 millones de pesos.

Les aseguro que, en esas instalaciones del ejército, la armada y fuerza aérea han dado un gran cambio que mejora la calidad de vida de nuestros soldados.

Para mejorar los servicios de seguridad, el ejército ha adquirido un total de 21 nuevos vehículos blindados de transporte de personal y 6 vehículos antimotines. Se adquirió además una nueva flotilla de 326 vehículos de diferentes categorías, que han sido incorporados al Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y las dependencias del Ministerio de Defensa.

Además, para incrementar la capacidad de respuesta del ejército, por primera vez en décadas se adquirieron las municiones necesarias para el entrenamiento y eventuales operaciones militares. También se adquirieron para el ejército dos helicópteros militares OH-58.

Asimismo, la Fuerza Aérea Dominicana adquirió 10 aviones “Dulus” TP-75, para el patrullaje fronterizo y entrenamiento. También por primera vez la Fuerza aérea adquiere 4 helicópteros de dos turbinas para las operaciones de búsqueda y rescate en alta mar, y 6 helicópteros BellUH-1H “Huey” II, para múltiples misiones.

Por su parte la Armada adquirió un guardacostas de 87 pies y recibió otro donado. Ambos estarán llegando a nuestro país en los próximos meses.

Este es el mayor equipamiento militar que un gobierno dominicano ha adquirido desde la recuperación de la democracia en 1961.

Si quieren observar unas fuerzas armadas preparadas, motivadas y con la moral alta, les invito a participar en el desfile de esta tarde en el Malecón de Santo Domingo. Son nuestro orgullo, nuestra defensa y cuentan con el apoyo de su gobierno.

Asambleístas,

Nuestra clase política tiene muchas deudas pendientes con el pueblo dominicano. Yo no he venido aquí a decirles que el gobierno que encabezo ha saldado la totalidad de esas deudas, pero sí quiero dejarles saber que estamos avanzando. Que cada minuto que he pasado como presidente he puesto mi más sincero esfuerzo en cumplir con amor, honestidad, transparencia y eficacia las responsabilidades de mi cargo.

He sido fiel a mi pueblo en cada compromiso. He tratado de evitar que un solo peso de los dominicanos vaya a parar a manos indebidas. He trabajado sin descanso para tratar de que los fondos públicos sean utilizados para resolver las necesidades de las personas menos afortunadas de nuestra tierra. Cada día he tratado de sembrar la idea de que el gobierno que encabezo debe ser eficiente, honesto, sensato y respetuoso de los derechos y de la dignidad de cada dominicano y cada dominicana.

Es difícil suponer que hayamos logrado la gestión perfecta en el tiempo que llevamos frente a la administración pública, pero hemos avanzado y estamos cambiando y pueden tener la seguridad de que hemos tratado y seguiremos tratando de que nuestro gobierno merezca el respeto y la confianza del pueblo dominicano.

Asambleístas,

Eduardo Galeano, escritor uruguayo, dijo que; “somos lo que hacemos, para cambiar lo que somos”.

Nosotros hacemos el cambio. Nosotros somos el gobierno del cambio, para seguir cambiando el país que somos, de forma positiva.

Construir más obras con menos recursos, ¡Esto es cambio!

Desarrollar las zonas olvidadas del país como Pedernales y Manzanillo. ¡Esto es cambio!

Extender nuestra universidad pública y duplicar nuestras escuelas técnicas. ¡Esto es cambio!

Los acueductos que construimos y las cañadas que saneamos. ¡Esto es cambio!

Más empleos en zonas francas y turismo. ¡Esto es cambio!

Entregar más viviendas, más títulos de propiedad y más ayudas sociales ¡Esto es cambio!

La verja fronteriza que levantamos para proteger la República Dominicana, ¡Esto es cambio!

Cambiar el despilfarro, por eficiencia.

Cambiar la opacidad, por transparencia y honestidad.

Cambiar la impunidad, por un régimen de consecuencias.

¡Esto también es cambio!

Sobre el 27 de febrero, el trinitario José María Serra escribió: Jamás una noche de los trópicos ha parecido más bella…

Tenía razón, porque todavía hoy, después de 179 años, se mantiene intacta la belleza inigualable de esa noche heroica en la que se izó la bandera nacional.

Esa noche de febrero, a las once, en la Puerta de la Misericordia, se congregaron medio centenar de personas que definen las mejores cualidades de la dominicanidad: audaces, valientes, comprometidos y perseverantes.

Audaces para soñar un país independiente y soberano;

Valientes para enfrentar fuerzas mayores y poderosas;

Comprometidos en sacrificar vida y bienes por la causa de la patria;

Perseverantes hasta encender la llama de la libertad.

Nosotros, como herederos de ese legado glorioso, debemos repetir el gesto heroico ante los retos de nuestro tiempo. Estamos llamados también a ser audaces, valientes, comprometidos y perseverantes para completar la obra de nuestros padres fundadores de la Patria.

Audaces para construir un futuro de prosperidad para todos los dominicanos;

Valientes para defender el interés nacional contra cualquier amenaza o imposición;

Comprometidos en construir las bases de un desarrollo para la gente;

Perseverantes para preservar la llama de la libertad encendida esa noche gloriosa de febrero.

Continuemos orgullosos de ser dominicanos, porque cada día avanzamos. Continuemos con optimismo, con la confianza en el porvenir. Seguros de que juntos, como siempre, no habrá desafío que no podamos superar.

¡Sigamos haciendo Patria!

¡Viva la República Dominicana!

¡Que Dios los bendiga a todos!

Para leer más:

¡Para recordar! Lo que dijo Luis Abinader durante su Rendición de Cuentas del 27 de febrero de 2022

Mes de la Patria: héroes que no son tan conocidos

Miembro grupo reeleccionista viste pantalón con bandera de Haití