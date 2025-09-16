Diseñadoras como Ágatha Ruiz de la Prada promueven moda sostenible en Washington DC

Por: María Mercedes Durán

Luces tenues, obras de arte contemporáneo y un aire de expectativa: así se vivió la rueda de prensa en el Centro de Artes de DC (DCAC), donde Washington DC presentó su visión de una moda consciente, que combina creatividad, estilo y responsabilidad ambiental.

Más de sesenta invitados, desde prensa internacional hasta diplomáticos y líderes de la industria, se dieron cita para conocer los detalles de un proyecto que apunta alto: la primera Semana de la Moda de Washington DC, prevista para abril de 2026, durante el Mes de la Tierra. Antes de las pasarelas, esta presentación dejó claro que la moda también puede tener un propósito social y ambiental.

Las diseñadoras Ágatha Ruiz de la Prada, con su explosión de color; Yohanna Gursey, símbolo de elegancia consciente; y Mary Helen Martínez, creadora de carteras y collares sostenibles, compartieron su experiencia en la creación de piezas que fusionan diseño y respeto por el planeta. Cada palabra, cada gesto, recordaba que la moda puede ser un acto de conciencia.

El Congreso de Estados Unidos quiso reconocer esta labor, entregando distinciones a Ágatha Ruiz de la Prada, Yohanna Gursey, Jack Ramos, Marielle Araujo Puello y Mary Helen Martínez, celebrando su aporte a la comunidad y su compromiso con una moda con propósito.

Entre los proyectos destacados brilló el Proyecto de Moda Verde, que empodera a jóvenes en alianza con Latinos en Acción y la Escuela Preparatoria Lake Worth, demostrando que el futuro de la moda comienza con creatividad, responsabilidad y juventud.

Para Madeline Colón y Jack Ramos, artífices de esta propuesta, la rueda de prensa fue solo el primer paso. “Queremos inspirar a creativos que entiendan que el estilo puede ir de la mano con la sostenibilidad”, explicaron.

Al cerrar la jornada, la sensación era clara: la moda del mañana no solo busca impresionar, también quiere dejar huella positiva. En Washington DC, la elegancia se viste de responsabilidad, y esa tendencia está lista para quedarse.

