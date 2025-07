Disfruta de ‘Una noche con Eddy Herrera’ en el Lehman Center: fecha y detalles del evento

New York. New York – ¡El galán del merengue regresa! Eddy Herrera vuelve al prestigioso escenario del Lehman Center for the Performing Arts en el Bronx, New York, el sábado 6 de septiembre, después de su exitoso espectáculo «Agradecido» del pasado año.

«Una noche con Eddy Herrera» será una experiencia única y emocionante, donde el público podrá disfrutar de una noche llena de música, baile y emociones. Más que un concierto, será un encuentro íntimo, Eddy Herrera compartirá su historia de éxitos y volverá a reencontrarse con su gente de New York.

«Quiero invitar al público a bailar conmigo, a cantar conmigo cada una de las canciones que ellos han hecho suya», afirmó Eddy Herrera. «Esta vez quiero que el público forme parte del show, compartir más de cerca con mi fanaticada. Estoy super feliz de tener una nueva oportunidad de sentir el calor de mi gente latina de New York, ése público fiel que asiste al Lehman Center».

El repertorio del concierto incluirá éxitos de mis inicios hasta lo más reciente. «Si yo se lo pido», «Ajena», «Pégame Tu Vicio», «Como Llora Mi Alma», «Como Hago», «Demasiado romántica» y «Carolina» son parte de la larga lista que estamos preparando.

Meet & Greet exclusivo

Antes del concierto, los fanáticos que compren entradas VIP pueden disfrutar de un Meet & Greet exclusivo con Eddy Herrera, donde podrán compartir más de cerca y tomarse su foto con el artista.

Una noche con Eddy es un evento producido por Raposo Events.

– Sábado 6 de septiembre, 2025

– 8:00 pm

– Lehman Center for the Performing Arts. 250 Bedford Park Blvd West, Bronx, New York

Cómo obtener tus entradas

Las entradas están disponibles en Lehmancenter.org, Ticketmaster.com o llamando a la boletería 718.960.8835 / 718.960.8833 de lunes a viernes de 10:00 AM a 4:00 PM.