Disney confirmó fecha de estreno de “Frozen 3″: todo lo que se sabe hasta el momento

Luego de que “Intensamente” le arrebatara su récord histórico en taquilla, la franquicia volverá con una tercera y cuarta entrega

Disney reveló la fecha de estreno de la tercera entrega de Frozen, aunque no será pronto. La compañía confirmó que el filme llegará a los cines dentro de tres años, durante la temporada del Día de Acción de Gracias, exactamente el 24 de noviembre de 2027.

Aunque inicialmente estaba prevista para 2023, este ajuste de calendario continúa la tradición de las dos primeras películas de la franquicia animada, que también debutaron en el mismo mes, convirtiéndose en fenómenos de taquilla y superando la marca de los USD 1.000 millones de dólares en recaudación.

“Después de Frozen 2, todavía tenemos algunas preguntas. Muchas preguntas, en realidad. Ahora, entenderán por qué necesitamos dos películas para contar esta historia”, compartió la productora y directora Jennifer Lee durante el reciente Disney Entertainment Showcase.

En la presentación, también se mostró el primer arte conceptual de este nuevo capítulo, el cual mostraba una ilustración de una pradera soleada de Elsa montando a caballo, mientras Anna y Olaf cabalgaban a su lado, avanzando a las orillas de un río. En el agua, se distingue una inquietante silueta con cuernos, sosteniendo una lanza, que podría sugerir la presencia del villano de la película.

El primer largometraje, lanzado en 2013, logró recaudar casi USD 1.300 millones de dólares y obtuvo numerosos premios, incluyendo dos Oscar. Su secuela, Frozen 2, estrenada en 2019, logró un éxito aún mayor con USD 1.450 millones de dólares, consolidándose hasta hace poco como la película animada más taquillera de la historia, solo superada por Intensamente 2.

Ambas películas han dejado una huella imborrable en la cultura popular, especialmente con las icónicas canciones “Let It Go” y “Do You Want to Build a Snowman?”, interpretadas por Kristen Bell e Idina Menzel, quienes prestaron su voz a las princesas Anna y Elsa en su idioma original.

El director ejecutivo de Disney, Bob Iger, confirmó en 2023 que no solo se está trabajando en Frozen 3, sino que “podría haber una Frozen 4 también”. Aunque no reveló demasiados detalles, destacó que la directora Jenn Lee, quien creó el primer filme y dirigió la secuela, está liderando el proyecto.

“Jenn está trabajando arduamente con su equipo de animación de Disney no en una, sino en dos historias”, añadió. Además, los veteranos compositores Kristen Anderson-Lopez y Robert Lopez regresarán para escribir nuevas melodías para las producciones.

Las próximas producciones de Disney

Paralelamente, Disney también ha anunciado el estreno de Hoppers, una nueva película de Pixar, para el 6 de marzo de 2026. Jon Hamm y Bobby Moynihan encabezarán el elenco de voces de esta comedia sobre el intercambio de cuerpos, en la que una niña utiliza la tecnología para comprender los pensamientos internos de los animales.

Además, el Disney Entertainment Showcase presentó avances de Moana 2, Zootopia 2 y Toy Story 5, junto con el anuncio oficial de Los Increíbles 3.

Los live action son un capítulo aparte. Lilo y Stitch recibió un adelanto sobre cómo se verá la versión CGI del personaje alienígena. Su apariencia tierna, peluda y azul ha sido adaptada para acoplarse al mundo real. La niña hawaiana Maia Kealoha asumirá el papel de Lilo Pelekai, protagonista de la historia.

Por su lado Mufasa: El Rey León y Blanca Nieves son dos proyectos que ya se encuentran en las últimas etapas de producción, listas para su estreno el próximo 19 de diciembre de 2024yel 21 de marzo de 2025, respectivamente. Ambos filmes tenían proyectado llegar a los cines antes de estas fechas, pero sus retrasos son parte de las secuelas que dejó la huelga de guionistas y actores en Hollywood de 2023, impulsado por los sindicatos SAG-AFTRA y el WGA.