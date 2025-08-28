Disponen investigar a Javier Milei por caso Libra

La Cámara de Diputados de Argentina designará este jueves al presidente y resto de autoridades de la comisión investigadora del caso Libra, la criptomoneda promocionada en febrero pasado por el presidente Javier Milei antes de desplomarse y provocar pérdidas millonarias entre inversores.

En una reunión de la comisión, que tiene como objetivo investigar las responsabilidades del mandatario y su hermana Karina Milei, secretaria general de Presidencia, se definirá también el cronograma de actividades. Los avances de esta comisión se dan justo cuando Milei y varios miembros de su gobierno son cuestionados por otro escándalo relacionado con el supuesto cobro de sobornos o coimas.

La comisión reactivó su funcionamiento el 12 de agosto, tras cuatro meses sin actividad por un empate en la elección de autoridades, y aprobó un dictamen que modifica la composición que debe tener la comisión investigadora, con el objetivo de que comience a trabajar. Entre los candidatos para presidir la comisión, conformada por 14 opositores y 14 oficialistas, están la kirchnerista Sabrina Selva (ala progresista del peronismo); Oscar Agost Carreño, perteneciente al espacio peronista más conservador; y Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica (centro-derecha).

La reactivación de la investigación parlamentaria del caso &Libra coincide con un nuevo escándalo de supuesta corrupción en la compra de medicamentos por parte de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) que salpica desde hace días a Milei y a su hermana Karina, así como a otros integrantes del Gobierno.

Milei atraviesa un momento difícil al frente la Presidencia argentina, pues además ha visto en las últimas semanas como algunas de sus políticas estrella han sufrido una derrota en votaciones del Parlamento.

Además, en pleno escándalo por el caso del ANDIS, el presidente tuvo que ser evacuado este miércoles de un acto electoral en la localidad de Lomas de Zamora, en la provincia de Buenos Aires y baluarte peronista, por incidentes con manifestantes opositores que arrojaron objetos contra la camioneta descubierta en la que viajaba junto a Karina Milei. Con respecto a la comisión del caso &Libra se espera que a partir de este jueves se programen cada semana o diez días reuniones de cara a presentar un informe antes del 10 de noviembre.