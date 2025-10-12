Dispositivos médicos y farmacéuticos lideran las exportaciones dominicanas con US$1,928 millones

El sector de dispositivos médicos y farmacéuticos reafirma su papel estratégico en la economía dominicana, al mantener un ritmo sostenido de crecimiento y consolidarse como uno de los principales rubros de exportación del país. Entre enero y agosto de 2025, las exportaciones de este subsector sumaron 1,928.3 millones de dólares, cifra que confirma su liderazgo dentro del régimen de zonas francas y su contribución a la diversificación productiva nacional.

El dato fue destacado por el ministro de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Víctor Bisonó, durante su intervención en el Power Talk “Leadership in Times of AI”, una conferencia organizada por la Asociación Dominicana de Zonas Francas (ADOZONA) y el Clúster de Dispositivos Médicos y Farmacéuticos (CDMF).

El evento reunió a ejecutivos del sector, autoridades y expertos internacionales para reflexionar sobre el liderazgo y la innovación en tiempos de inteligencia artificial, teniendo como conferencista invitado a Georgi Jekov, Senior Vice President TechOps de Fresenius Kabi MedTech.

“La República Dominicana está escribiendo su propio código en este lenguaje global del progreso, y bajo la visión del presidente Luis Abinader, se ha trazado una hoja de ruta clara para diversificar la producción, sofisticar las exportaciones y abrazar la innovación como fuerza motriz del desarrollo”, precisó el ministro Ito Bisonó.

Un liderazgo basado en innovación y confianza

Bisonó afirmó que el país vive “una época fascinante, donde el mundo se acelera al ritmo de los algoritmos y las fronteras entre lo humano y lo digital se desdibujan”. En ese contexto, sostuvo que el liderazgo de la República Dominicana en la industria de dispositivos médicos “no se mide solo por la capacidad de innovar, sino por la visión de hacerlo con propósito, ética e impacto humano”.

Bisonó resaltó que en 2024 el subsector exportó 2,871.7 millones de dólares, equivalente al 33.4 % del total exportado por las zonas francas, y que actualmente 42 empresas operan en el país bajo este régimen, incluyendo líderes mundiales como Medtronic, Jabil, Fresenius Kabi, Steris, Cardinal Health, Baxter, Becton Dickinson, B. Braun y Medline.

Estas empresas generan cerca de 33,500 empleos directos y acumulan inversiones superiores a los 1,940 millones de dólares, equivalentes al 25 % de toda la inversión en zonas francas.

“Detrás de cada cifra hay confianza en nuestra estabilidad, en nuestro talento y en la capacidad del país para innovar con precisión quirúrgica y calidad mundial”, expresó Bisonó.

Colaboración público–privada y visión de futuro

El titular del MICM subrayó el papel del Clúster de Dispositivos Médicos y Farmacéuticos, que desde hace nueve años impulsa la colaboración entre el Estado, la academia y el sector privado. “Este modelo demuestra que cuando trabajamos en red, la inteligencia colectiva supera cualquier algoritmo”, señaló.

Un diálogo global sobre liderazgo ético

El encuentro contó con la ponencia magistral de Georgi Jekov, Senior Vice President TechOps de Fresenius Kabi MedTech, quien abordó los desafíos del liderazgo ético en una era marcada por la inteligencia artificial.

Su participación, dijo el ministro, “iluminó nuestro entendimiento sobre cómo la tecnología y la ética deben avanzar de la mano para lograr una evolución industrial inclusiva, resiliente y sostenible”.

Entre las personalidades presentes estuvieron Claudia Pellerano, presidenta de ADOZONA, y Yira Pérez, directora ejecutiva del CDMF, junto a representantes del ecosistema de zonas francas y del sector farmacéutico.