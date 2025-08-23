¡Distorsiones! Un clamor contra la evasión y demandas de reducir gastos eclipsan la Reforma Fiscal

Propuestas de mejorar la capacidad recaudadora combatiendo la evasión, de reducir gastos carentes de prioridad reorientando parte de ellos hacia la potenciación de la economía y la generación de empleos verdaderamente útiles a la sociedad, tienden a poner en un plano secundario el lanzarse en este momento a una reforma fiscal. Las impugnaciones y condicionamientos a seguir hacia ese camino, como indicarían algunos aprestos del Gobierno en este momento, incluyen recordarles a los administradores del Estado que con solo disminuir sustancialmente, con energía y voluntad política, las pérdidas de las Empresas Distribuidoras de Electricidad el déficit financiero se reduciría en más de un 50%.

Se ruega al Gobierno, directa o indirectamente, mirar hacia las defraudaciones al fisco que por no dar al «César lo que es del Cesar» son causadas por contribuyentes omisos o fraudulentos de todos los niveles de ingresos, escapadas a la tributación en República Dominicana que el Banco Mundial y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) clasifican como de las más altas de la región propiciando un déficit crónico. Para cubrirlo el Gobierno ha incrementado los impuestos que por su naturaleza son fáciles de aplicar, están más a las manos pero que solo castigan a un sector minoritario y dócil de la economía. Otra forma cómoda de sacarle el cuerpo a las soluciones reales es endeudar al país crecientemente.

Según el diagnóstico aludido, La evasión fiscal en el país adopta diversas formas que van desde la sub declaración de ingresos hasta la creación de facturas falsas que generan un círculo de ineficiencia que afecta la confianza en el sistema tributario. El fracaso del Estado, que como supremo ente jurídico debe agenciarse con toda legalidad y diligencia lo que le corresponde como resultado del accionar productivo en general, se expresa en el sector informal que representa cerca del 56% de las operaciones de producción y comercio.

La falta de formalización de las actividades de este ámbito tiene duplicadas las pérdidas del sector público que hasta ahora se abstiene de aplicar fórmulas elementales y funcionales para universalizar las recaudaciones rehuyendo una reforma. En países de fortaleza institucional como Uruguay, Chile y Costa Rica, y donde no se andan por las ramas, la informalidad, aun siendo alta, no sobrepasa el 33.5%. En República Dominicana escapa al alcance del Estado cada año entre un 4% y un 6% del Producto Interno Bruto con graves consecuencias para su capacidad de sufragar servicios esenciales.

LO NEGATIVO

Desde la crítica profesional e independiente a las políticas de Estado emergió reciente la negación absoluta del analista Nelson Suárez, asiduo en páginas de este diario, a la posibilidad de que el Gobierno impulse una reforma fiscal en lo que resta de su gestión por no ser propicio el momento para recurrir a cambios estructurales al tratarse de un problema más político que técnico. «Podría hacer algunos cambios operativos y funcionales pero no va a impulsar una reforma fiscal».

Para él, los principales obstáculos son la ineficiencia del gasto público difícil de hacer desaparecer y el esquema clientelar que impide cambiar de rumbo y no supone al presidente Abinader orientado a aplicar correctivos. «Seguimos haciendo inversiones públicas a lo loco, según lo determina la gente que financia la campaña de los gobiernos». Percibe a esta administración negada a lo fiscal, «dedicando más de 300 mil millones de pesos en seis meses al pago de intereses de la deuda y ocupándose un tanto de la Educación, amortizando capital y cubriendo subsidios al sector Eléctrico y al Banco Central y eso es una locura absoluta.»

Desde sus cátedras en las páginas del periódico El Caribe, Andrés Dauhajre hijo, de la Fundación Economía y Desarrollo, advirtió recientemente que el Gobierno lleva demasiado tiempo con un déficit del sector público consolidado. «Vamos a necesitar una reforma tributaria que deberá concentrarse en reclamar el dinero de la evasión y en no extraer más recursos de los contribuyentes que ya pagan tasas del 27% de impuesto corporativo y 18% del ITBIS, dos de las más elevadas de la región».

Desde su ángulo, suscribiendo análisis en un espacio del Listín Diario, Juan Ariel Jiménez, político y economista con maestría en Harvard, propone al Gobierno reactivar la economía con medidas que podría ejecutar en el presente año «sin endeudarse y sin pasar a basarse en una reforma fiscal.»

Pronunciándose en una de sus permanentes colaboraciones en el diario El Caribe, el economista Eduardo García Michel apeló al celebrado alter ego suyo bajo la firma de «Maestro Vitriólico» para formular la siguiente recomendación: «El margen para tumbar el déficit (fiscal) es tan amplio como lo sea la voluntad de la clase gobernante, empezando por corregir los causados por los hoyos eléctricos y cuasi fiscal y abatir los subsidios y exenciones injustificables».

El ejecutivo periodístico Aníbal de Castro, presidente del grupo Diario Libre, optó en estos días por recomendar: «Cortar aquí y mejorar allí. Un poco de aquí y un poco de allá reduciendo las pérdidas de las distribuidoras que ya bordean el 40% y se comen casi dos mil millones de dólares al año». A su juicio, un saneamiento sería suficiente para liberar «recursos equivalentes a más de la mitad del déficit fiscal».

LA OTRA CAMPAÑA

Agencias calificadoras de riesgos no aparecen del lado de quienes prefieren conferir urgencia a la Reforma Fiscal pendiente y con la que el Gobierno fracasó en el primer intento de un año atrás por el consenso de rechazo de importantes sectores de la economía. A pesar de un creciente endeudamiento, ha mantenido o mejorado sus perspectivas sobre el país reconociendo «la gestión activa del Gobierno en la reducción de la deuda y la implementación de reformas estructurales».

Los analistas financieros Fitch Ratings, Moody’s y Standard and Poor’s llegan a conclusiones favorables sobre República Dominicana en atención al crecimiento económico, la sostenibilidad fiscal la estabilidad política y la gestión de deuda y con frecuencia formulan recomendaciones sobre políticas fiscales y reformas estructurales para mejorar la capacidad de pago de la deuda y atraer inversiones.

El Statista Research Department, equipo encargado de la investigación de mercado al servicio del mejor postor, decía el año pasado que el endeudamiento de República Dominicana ha aumentado a través del tiempo y lo situaba en alrededor de 75,140 millones de dólares estadounidenses. Las agencias encomian las medidas del presidente Luis Abinader para manejar pasivos y emitir bonos en moneda local con lo que se entiende que «ha ayudado a reducir la proporción de deuda en moneda extranjera». En ese aspecto el ahorro de los afiliados a las AFP (generalmente preocupados por su futuro como pensionados) resultan una de las «bendiciones» que tienen abiertas al Estado dominicano las fuentes de financiamientos en el exterior.

Para el ex gobernador del Banco Central, José Lois Malkun, vaticinan estupideces sobre la economía dominicana aquellos que hablan de descalabro económico, insostenibilidad de la deuda, altas tasas de interés, déficit alto y depreciación del tipo de cambio en el contexto mundial incierto de las guerras, la vuelta a un proteccionismo destructivo y de volatilidad de los precios que hacen mella a todas las economías.

Recientemente destacó que la economía local sigue desenvolviéndose bastante bien y que este es el quinto país con mayor crecimiento en la región que podría terminar el año entre los tres primeros con un crecimiento sobre el 3%. El resto tendría un incremento de 2.2%. «Entonces, esos agoreros de la negatividad que buscan pescar en río revuelto, solo promueven la desinformación y desconfianza haciendo especulaciones y tergiversando la realidad de nuestra economía. Dejémonos de estupideces, que si aquí nada está bien, el resto del mundo está peor».

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) le ha dicho a todos estos países incluyendo a la República Dominicana que existe la necesidad de aplicar reformas estructurales para mejorar la sostenibilidad fiscal y fomentar el crecimiento económico. Esto a partir de haber observado preocupantes déficits en saldos del PIB. Le han preocupado las dificultades en cumplir objetivos fiscales al prescindir de tales reformas.

La OCDE insiste en que no llegarán a buen puerto los países que no avancen hacia la eficiencia en el gasto y que no optimicen las recaudaciones de impuestos y de gestión de la deuda pública. Su severa advertencia es que «los déficit fiscales persistentes y la falta de reformas integrales afectarían a largo plazo el crecimiento económico, limitando la inversión y la productividad».