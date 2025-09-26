Distrito Nacional y Santo Domingo en alerta roja: qué significa y cómo actuar

Santo Domingo y el Distrito Nacional, junto a las provincias de San Cristóbal, San José de Ocoa y Azua, fueron colocadas este viernes en alerta roja por el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), debido a las intensas lluvias registradas en el territorio nacional.

¿Qué significa la alerta roja?

La alerta roja se emite para las áreas expuestas al mayor peligro. Indica que la población debe:

Estar lista para la tormenta.

Tener un “bulto de emergencia” preparado.

Permanecer en un lugar seguro antes y durante el fenómeno.

Otras alertas en el país:

Alerta amarilla: San Juan, María Trinidad Sánchez, Samaná, Monte Plata, Hato Mayor, San Pedro de Macorís, La Romana, La Altagracia y El Seibo.

Significado: Indica que la población debe prepararse y trasladarse a un lugar seguro si está en zonas de riesgo.

Alerta verde: Puerto Plata, Sánchez Ramírez, Pedernales, Barahona y Peravia.

La población debe mantenerse atenta a posibles fenómenos atmosféricos.

Qué hacer