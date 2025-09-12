Divagaciones

Hoy es uno de esos días en los que uno preferiría quedarse tranquilo en su casa.

Dormir, si el cuerpo te lo pide, sin ningún cargo de conciencia, sobre todo si estás de vacaciones en tu trabajo. Tomarte una copa de vino a la hora que se te antoje y hacer uso de tu derecho al silencio.

Puede leer: Danilo Medina y sus familiares

Pero vives en una sociedad tan convulsionada por las guerras, las injusticias y desigualdades sociales, las sustracciones o robos a los fondos del erario que aumentan las desigualdades y profundizan las eternas crisis o carencias de los más necesitados, que resulta muy difícil permanecer en silencio.

Uno ve por ejemplo, cómo un líder de un partido que estuvo 20 años en el poder sin resolver ninguno de los problemas fundamentales del país, ahora se convierte en crítico acervo de las iniciativas de un presidente a quien se le reclama que resuelva situaciones agravadas por el Covid-19 y las guerras actuales.

Y lo peor, son personas que permitieron la estructuración de grupos mafiosos que sustrajeron miles de millones de pesos al Estado en detrimento de la solución a crisis, como la eléctrica, que originó pérdidas por más de 20 mil millones de pesos que fueron a parar en los bolsillos de sus familiares.