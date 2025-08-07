  ¿Diversión o peligro? El reto viral de Nicki Minaj divide a TikTok  

Una pose icónica de Nicki Minaj en su video musical High School ha resurgido como el nuevo reto viral en TikTok, desatando una ola de creatividad, humor… y también preocupación. El llamado Nicki Minaj Challenge consiste en recrear la postura de la rapera en cuclillas, con tacones de aguja, en superficies inusuales.

Influencers dominicanas se suman

Figuras como Candy Flow y otras creadoras dominicanas han participado en el reto, mostrando su destreza y estilo en plataformas como TikTok e Instagram.

La tendencia ha sido adoptada por usuarios de todo el mundo, desde celebridades como Ciara hasta comediantes que le añaden un toque cómico.

¿Riesgo disfrazado de glamour?

Aunque el reto parece divertido, algunos expertos y usuarios han advertido sobre los riesgos físicos. El equilibrio extremo en tacones altos y superficies inestables ha provocado caídas y lesiones, lo que ha generado debate sobre los límites de los desafíos virales.

“Este tipo de retos pueden parecer inofensivos, pero implican un alto riesgo si no se realizan con precaución”, comenta un fisioterapeuta en redes.

¿Moda pasajera o fenómeno cultural?

El hashtag #nickiminajchallenge acumula millones de vistas, y muchos lo ven como una forma de expresión artística y empoderamiento. Otros, sin embargo, lo consideran una muestra más de cómo las redes sociales pueden fomentar conductas peligrosas en busca de likes.