DJ Adoni le propone matrimonio a Lisabely Lugo tras 13 años de amor: ‘Te prometí hacerte la mujer más feliz del mundo’

El reconocido DJ Adoni compartió en su cuenta de Instagram el emotivo momento en que le pidió matrimonio a su pareja de toda la vida, Lisabely Lugo, con quien ha compartido 13 años de relación.

Con un video que posteó “¡Te agarré!”, el artista sorprendió a Lisabely con una propuesta matrimonial:

“Lisabely Lugo, te prometí hacerte la mujer más feliz del mundo y te juro que lo voy a cumplir. Te mereces todo, porque eres una mujer de valores, una gran madre, una hija ejemplar y una buena compañera. Gracias por darme ese hogar de paz que todo hombre anhela.”

DJ Adoni también reconoció el papel fundamental que ella ha tenido en su vida:

“Has sido mi fuerza, mi apoyo y mi inspiración en los momentos más difíciles, siempre creyendo en mí incluso cuando yo mismo he dudado.”

El artista destacó que el éxito de su relación ha estado cimentado en la fe y la confianza mutua:

“Hicimos una promesa de poner nuestra relación en manos de Dios, y como resultado hoy tenemos un amor fuerte e inquebrantable.”

Con una mezcla de emoción y humor, cerró su mensaje con una promesa:

“Prometo cuidarte, respetarte y luchar por tu felicidad siempre. Me debes mi muchachita.”

La publicación ha sido recibida con una ola de felicitaciones por parte de sus fanáticos, quienes celebran este nuevo capítulo en la historia de amor de una de las parejas más queridas del medio.

Wendy Leonardo

Periodista de espectáculo y couch nutricional, "Soy la voz, el ojo y los oídos de quienes buscan la verdad. El conocimiento es los ojos del mundo, y mi misión es abrirlos".

