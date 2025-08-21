Dj Joe Catador hace historia con evento celebrado en la calle Dyckman de NYC

Dj Joe Catador hace historia con evento celebrado en la calle Dyckman de NYC

Un día inolvidable, vivió Dj Joe Catador junto a las miles de personas que reunió en un masivo evento celebrado en Quisqueya Plaza, el corazón de Dyckman, en New York, donde ratificó el amor de la diáspora dominicana que siempre lo ha apoyado.

En un ambiente lleno de energía, alegría y emociones, la música de Dj Joe, con la que ha conquistado a su público fiel, logró este poder de convocatoria, que hizo que el este evento marcara, un antes y un después en su carrera.

Aunque la lluvia intentó apagar la fiesta, la fuerza del público no mermó y tras varias horas de show, nadie se movió. Lejos de parar el ambiente, el aguacero se convirtió en parte de la fiesta, transformando el concierto en un momento épico que los asistentes describieron como “histórico e irrepetible”.

WhatsApp Image 2025 08 21 at 4.08.53 PM 2 1

Con este evento, Joe celebra el anuncio de su gira que inicia oficialmente el próximo mes de octubre de la mano del empresario Máximo Andújar, presidente de @AndujarMusic1

Dj Joe Catador agradeció el apoyo de su gente y destacó la pasión de la comunidad latina en Nueva York, quienes con su entusiasmo reafirmaron que la música es capaz de unir corazones incluso bajo la lluvia.

Este evento no solo demostró el crecimiento de la carrera del Dj Joe Catador, sino también su conexión auténtica con un público fiel que lo respalda en cada presentación.

Rosmery Martínez

Rosmery Martínez

Publicaciones Relacionadas

Dj Joe Catador hace historia con evento celebrado en la calle Dyckman de NYC
Dj Joe Catador hace historia con evento celebrado en la calle Dyckman de NYC
21 agosto, 2025
Entregarán útiles escolares gratis en NYC; dominicanos podrán beneficiarse
Entregarán útiles escolares gratis en NYC; dominicanos podrán beneficiarse
14 agosto, 2025
Fallecidos y heridos en NYC por balas
Fallecidos y heridos en NYC por balas
11 agosto, 2025
Orquesta Guayacán: «Hemos recibido en NYC la más alta distinción en nuestros 40 años de existencia»
Orquesta Guayacán: «Hemos recibido en NYC la más alta distinción en nuestros 40 años de existencia»
30 julio, 2025
Aumentan agresiones contra agentes policiales en últimas semanas en NYC
Aumentan agresiones contra agentes policiales en últimas semanas en NYC
30 julio, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Balance de cinco años y objetividad

Balance de cinco años y objetividad

PLD y FP: contrincantes para su perjuicio

PLD y FP: contrincantes para su perjuicio

Edición impresa, miércoles 20 de agosto de 2025

Edición impresa, miércoles 20 de agosto de 2025

Maduro se Maduró

Maduro se Maduró

Código Penal y la responsabilidad penal de las empresas

Código Penal y la responsabilidad penal de las empresas

La Voz del Paciente RD: La SISALRIL y la DIDA protegen a los afiliados

La Voz del Paciente RD: La SISALRIL y la DIDA protegen a los afiliados

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo