DJ Micky el Tsunami será homenajeado por su trayectoria en «El Juego del Respeto»

Brayan Taveras Mieses, mejor conocido en el mundo artístico como DJ Micky el Tsunami, será objeto de un merecido homenaje en el evento deportivo «El Juego del Respeto». Este reconocimiento llega en un momento especial de su carrera, consolidándose como uno de los DJ más destacados y mejor pagados en la industria del entretenimiento. Conocido por sus seguidores como «El DJ de los ricos» o «Mr. Waoo», Micky ha dejado una huella imborrable en la música y el espectáculo.

«Por Amor a Basket» es la iniciativa que da vida a «El Juego del Respeto», un partido histórico de baloncesto que se celebrará el 20 de septiembre de 2025 en el Prudential Center de Newark, Nueva Jersey. En este encuentro sin precedentes, los clubes dominicanos Mauricio Báez y Bameso jugarán su primer partido oficial del Torneo Superior del Distrito Nacional fuera de la República Dominicana. Este evento busca catapultar el baloncesto dominicano a nivel internacio, mostrando el talento y la pasión de los atletas caribeños.

La organización Por Amor al Basket Inc., liderada por JalexiZ Fernández, es la mente maestra detrás de este ambicioso proyecto. Con el objetivo de elevar la visibilidad del baloncesto dominicano, Fernández y su equipo han trabajado incansablemente para hacer de «El Juego del Respeto» una realidad. Este evento no solo celebra el deporte, sino que también destaca la importancia de la cultura y la comunidad dominicana en el ámbito internacional.

DJ Micky el Tsunami, con su presencia en el evento, no solo será homenajeado por su impresionante carrera, sino que también contribuirá a la atmósfera vibrante y emocionante que se espera en el Prudential Center. Sin duda, este partido será un hito en la historia del baloncesto dominicano y un tributo al talento, la dedicación y el respeto en el deporte y la música.