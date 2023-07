Djokovic: «Todos quieren ganarme, pero aún no ha pasado»

El serbio Novak Djokovic dijo entre risas que todos quieren ganarle, pero que “aún nadie lo ha conseguido”, después de derrotar en cuatro sets al ruso Andrey Rublev, en partido de octavos de final del torneo de tenis de Wimbledon.

El serbio se clasificó a sus duodécimos cuartos de final en Wimbledon, donde se enfrentará al italiano Jannik Sinner, que aún no le ha ganado en su carrera.

“Cualquier tenista quiere estar en una posición en la que el resto de tenistas quieren ganarte. Es un privilegio. La presión es parte de nuestro deporte, sin importar cuántos Grand Slams hayas ganado o cuantos años lleves. La presión está siempre que salto a la pista, especialmente aquí, en la central de Wimbledon”, dijo Djokovic a pie de pista.

“Al mismo tiempo, me motiva, me inspira a conseguir todo con lo que sueño y a jugar mi mejor tenis. Sé que quieren ganarme, pero no ha pasado aún”, aseguró el serbio, que añadió un “muy humilde” final para quitar peso a sus palabras.