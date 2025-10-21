DNCD inacauta sorprendente cifra de drogas en los últimos 21 años

La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) informó que ha logrado resultados históricos en sus operaciones contra el narcotráfico y el crimen organizado, acumulando cifras sin precedentes entre el 16 de agosto de 2004 y octubre de 2025.

Durante este período, la DNCD incautó un total de 351,524 kilogramos de drogas, de los cuales 227,824.08 kg corresponden a los últimos cinco años, marcando un aumento significativo en la efectividad operativa.

De ese total, 160,450.29 kg fueron decomisados en territorio nacional y 67,373.79 kg en colaboración internacional.

Además, se reportaron 187,829 personas detenidas, con un 99% de los arrestos correspondientes a hombres. En el mismo lapso, se ocuparon 1,648 armas de fuego, 13,695 vehículos, 144 embarcaciones, 7 aeronaves y una cantidad considerable de inmuebles.

En cuanto a bienes económicos, la DNCD confiscó más de US$13 millones y RD$192 millones en efectivo. También se realizaron 355 extradiciones y deportaciones, fortaleciendo la cooperación internacional en materia de justicia.