Doble sueldo: ¿pago deudas o empiezo a gastar?

Por Lucy Núñez

Se acerca la hora más esperada en todo el año, y es la entrega del aclamado doble sueldo o sueldo 13. Desde mediado de año ya muchos saben que harán con este dinero, que representa un respiro para el bolsillo, otros aún no definen si gastar más de lo debido o ahorrar.



Muchos son los gastos que se presentan para las festividades navideñas, que si el angelito con la familia, el junte con los amigos, comprar ropa, la cena, en fin, de todo y para todos.

Lee más: ¿Cómo calcular el doble sueldo?



Pero antes de pensar en gastar primero haz una lista de las prioridades que tienes y las deudas que quieres cerrar este año.



Empieza por definir cuáles son esas deudas que quieres eliminar y claro tienes que tener claro que ese dinero te alcance para hacerlo.



Si me preguntas a mí, perfectamente te digo que limpies tus tarjetas de crédito y hagas un fondo de emergencia. Después de esto si no puedes solo busca la asesoría de un experto para que realices un plan y te ajustes a un presupuesto, ya que no haces nada con gastar el dinero el pago de tarjetas sin un plan financiero.



Ten en cuenta que el fondo de emergencia como su nombre lo indica es para esas emergencias que surgen y hay que resolver como sea, en especial después de Navidad y Año Nuevo.



¡Ojo! Planifica cada paso que vas a dar no solo con el doble, sino también con incentivos, bonos, comisiones y demás, NO GASTES EN EXCESO para luego que pasen estos días no te pongas las manos en la cabeza.



Solo tú puedes hacer que el 2023 inicie diferente, solo tú mismo te puedes ahorrar los dolores de cabeza del “ay, no tengo dinero”.