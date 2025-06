El presidente del Colectivo Ciudadano por la Calidad Educativa, Prof. Juan Valdez, lanza un contundente llamado a la comunidad educativa y a las autoridades, advirtiendo sobre el grave retraso y las irregularidades que amenazan la implementación de la evaluación de desempeño docente en el país.

En una declaración contundente, el Prof. Juan Valdez denunció que, a tres meses de iniciar la evaluación de desempeño, para más de 120,000 docentes, la juramentación de las comisiones encargadas de dar seguimiento al proceso es esencialmente una mera formalidad, sin avances sustantivos en los retrasos del proceso.

«La juramentación de las comisiones fue solo un acto protocolar, que no ha generado ningún impacto real en el inicio o desarrollo de los procesos clave para la realización de la evaluación», afirmó.

El dirigente advirtió que, aunque a los docentes se les ha dicho que la evaluación iniciaría en octubre, todavía no se conocen los términos de referencias para la licitación del diseño de la plataforma digital, elemento fundamental para la evaluación.

«Este proceso, según la Ley de Compras y Contrataciones públicas requiere más de dos meses para su ejecución, sumado a los más de cuatro meses que demanda crear la plataforma informática, nos sitúa hasta enero del próximo año para contar con una herramienta funcional», alertó.

Asimismo, el Prof. Valdez criticó que tampoco se ha iniciado el diseño del sistema instrumental de evaluación, ni la comisión técnica de evaluación de desempeño ha validado las propuestas presentadas por las autoridades.

Esto evidencia un estancamiento que pone en duda la viabilidad de cumplir con los plazos establecidos

El representante del colectivo también denunció que el personal necesario para llevar a cabo la evaluación no ha sido siquiera identificado en un 50%, y que no hay posibilidad de capacitación efectiva, dado que el sistema instrumental aún no está en marcha.

«La falta de planificación y desarrollo técnico impide preparar a los docentes y evaluadores de manera adecuada», afirmó.

Además, el Prof. Valdez señaló con preocupación que el Ministerio de Educación insiste en violar la ley al intentar realizar contrataciones directas, sin licitación, para el diseño del sistema instrumental. «Este proceder, en lugar de garantizar calidad, pone en riesgo la transparencia y la legalidad del proceso», advirtió.

También puede leer: Manuel Crespo pide a la FP retirarse de diálogos con el gobierno por falta de interés en problemas nacionales

Valdez también denunció que el Ministerio de Educación ha excluido ilegalmente del proceso a la Asociación de Docentes de Inglés de la República Dominicana, DR-TESOL y al Consejo Dominicano por el Derecho de los Trabajadores de la Educación, CONDETRE, a pesar de que ambas instituciones habían sido parte de la Comisión Nacional de Evaluación de Desempeño desde el 2022.

Finalmente, el líder del colectivo alertó que de esta forma, se «está apostando a un estancamiento que podría terminar en un proceso caótico, o incluso en decisiones fuera de la ley, con el fin de que la evaluación se realice de cualquier manera o de que se cancelen procesos judiciales en tribunales», concluyó.

El Prof. Juan Valdez hizo un llamado a la comunidad educativa, a las instituciones y a las autoridades para que asuman su responsabilidad y garantice un proceso transparente, técnico y en tiempo, que realmente contribuya a mejorar la calidad educativa en el país.

Síguenos en nuestras redes sociales como periodicohoyrd