Doctor Who: las sorpresas de la nueva temporada

Un rostro familiar para los fans de «Doctor Who» regresa a la longeva serie británica de ciencia ficción: Ncuti Gatwa deja el papel principal tras dos temporadas.

En el final de temporada del sábado, el Señor del Tiempo interpretado por Gatwa se regeneró y los fans pudieron ver a Billie Piper, quien interpretó a Rose Tyler durante 35 episodios entre 2005 y 2013. Tyler acompañaba a las versiones de la doctora interpretadas por Christopher Eccleston y David Tennant.

Los productores mantienen en secreto el nuevo papel de Piper, por ahora.

«Aún está por verse cómo y por qué regresa», declaró la BBC tras la emisión del final.

«Es un honor y un placer darle la bienvenida de nuevo a la TARDIS, pero aún queda por descubrir cómo, por qué y quién es», declaró el showrunner Russell T. Davies.

Piper dijo que “Doctor Who” le había proporcionado algunos de sus mejores recuerdos y que no podía dejar pasar la oportunidad de volver.

«No es ningún secreto cuánto me encanta esta serie, y siempre he dicho que me encantaría volver… pero quién, cómo, por qué y cuándo, tendrán que esperar para verlo», dijo.

Si Piper se convierte en la Doctora, sería la tercera mujer en ocupar el puesto de la famosa.

Gatwa, de 29 años, nacido en Ruanda y criado en Escocia, fue el primer actor negro en dirigir la serie, pero no fue el primer Doctor negro: Jo Martin interpretó al «Doctor Fugitivo» en varios episodios. Gatwa sustituyó a Jodie Whittaker en el papel en 2023.

Whittaker fue el decimotercer Doctor y la primera mujer en interpretar al Señor del Tiempo extraterrestre que recorre galaxias y se regenera en nuevos cuerpos, sustituyendo a Peter Capaldi en 2017. Martin fue la segunda mujer.

«Doctor Who» se emitió por primera vez entre 1963 y 1989 y regresó en 2005. En EE. UU., los nuevos episodios se emiten en Disney+.