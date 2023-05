Doctora advierte incidencia reflujo gastroensofágico

La enfermedad por reflujo gastroensofágico es una complicación con alta incidencia. Consiste en la devolución de los alimentos

Cuando ingerimos alimentos, provocando síntomas incómodos para el paciente. La doctora Radhanilda Echavarría, gastroenteróloga se refiere al tema.

Explica que normalmente, los alimentos pasan desde la boca hasta el estómago a través del esófago. Una vez que el alimento está en el estómago, un anillo muscular impide que éste se devuelva, especifica.

En la enfermedad por reflujo gastroesofágico hace que el contenido estomacal se devuelva desde el estómago hacia el esófago, provocando síntomas molestos y otras complicaciones, explica la médica.

Síntomas

Lo habitual es que esta enfermedad se manifieste con una sensación de ardor en el pecho (pirosis) y con la percepción del regreso de parte del contenido del estómago a la boca(regurgitación), indica la profesional. No obstante, algunos pacientes pueden presentar tos continua, disfagia (dificultad para tragar), hipersalivación, dolor de pecho, dijo la gastroenteróloga del Centro de Diagnóstico Medicina Avanzada y Telemedicina (CEDIMAT).

Sin embargo, insiste en que existen factores que pueden provocar la aparición de reflujo gastroesofágico tales como: la obesidad, una hernia hiatal, embarazo y fumar, explicó la especialista al referirse al problema que tiene bastante incidencia en población adulta, analiza.

Diagnóstico

El diagnóstico de la enfermedad gástrica se basa en la realización de una cuidadosa historia clínica, que constituye el parámetro más sencillo para la valoración de su presencia.

Echavarría explica que no se puede pasar por alto que la sensación de pirosis y las regurgitaciones, pueden presentarse en otras patologías que no necesariamente es enfermedad por reflujo gastroesofágico. Puso como ejemplo, la pirosis funcional y esófago hipersensible y en caso de que el paciente no responda a un e inicial deben descartarse.

Otros estudios

A partir de una buena historia clínica, puede ser necesario la realización de algunas pruebas, como la endoscopia digestiva alta, phmetría, esofagogramabaritado y manometría esofágica.

Tratamiento

El médico te recomendará en primer lugar realizar cambios en tu estilo de vida, y si no sientes alivio dentro de unas semanas, podría indicarte medicamentos con receta médica y otras pruebas mencionadas anteriormente. Algunos pacientes incluso pueden requerir manejo quirúrgico, explica la gastro.

Recomendaciones

La profesional hace algunas recomendaciones puntuales para disminuir o suprimir los síntomas de la enfermedad gastroensofágica. La persona debe procurar buen control de peso. Evitar irse a la cama después de la ingesta de alimentos, debes esperar de dos a tres horas para ello

Recomienda abandonar el hábito de fumar y disminuir las grasas.