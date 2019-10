Documentos revelan Senasa tiene pérdidas millonarias

El Seguro Nacional de Salud (Senasa) opera con un nivel de siniestralidad del 93% y se estima que a final de este año cerrará con pérdidas operacionales acumuladas superiores a los RD$ 170 millones, realidad que de extenderse a las demás administradoras de riesgos de salud amenaza la sostenibilidad financiera del régimen contributivo del Seguro Familiar de Salud.

La situación fue advertida por la doctora Mercedes Rodríguez Silver, directora ejecutiva del SeNaSa, en una carta – informe dirigida al presidente del Sistema de Seguridad Social y ministro de Trabajo Winston Santos. La carta también fue enviada al licenciado Rafael Pérez Modesto, Gerente General del Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS), copia de la cual obtuvo este diario en fuentes del CNSS.

En la misiva, que fue conocida por el CNSS en la sesión del jueves último, la doctora Rodríguez Silver destaca la responsabilidad del SeNaSa en la administración del riesgo en salud de grupos poblacionales prioritarios, como son los planes especiales para pensionados y jubilados de Hacienda, sector Salud, policía y militares.

“Sin embargo, nuestros análisis actuariales indican que dichos planes bajo las modalidades actuales son insostenibles para nuestra institución y representan un alto riesgo financiero”, expresa.

La funcionaria solicita que para enfrentar la situación se aumenten RD$ 92.01 (9.08%) al per cápita existente desde junio 2017, que es de RD$1,013.62, para llevarlo hasta RD$ 1,105.63. El per cápita es la tarifa fija mensual que la Tesorería de la Seguridad Social paga a las ARS públicas y privadas, por la administración y prestación de atenciones del Plan de Servicios de Salud a los afiliados.

La Ley 87-01 establece que el per cápita se revisará anualmente tomando como base la inflación reportada por el Banco Central en el período. Esta obligación no se ha cumplido y la revisión se ha hecho cada dos años.

Aumento Rodríguez Silver justifica la necesidad de ese aumento “para continuar garantizando la suficiencia y sostenibilidad financiera de este régimen”. Agrega que el mismo está compuesto, por una parte, para ajuste de inflación, otra parte para adicionar nuevas coberturas al catálogo de servicios, además de incluir ajustes de tarifas pendientes con prestadores desde hace varios años. Con ese ajuste, “tendríamos una siniestralidad al cierre en torno al 90%, estaríamos ampliando el catálogo de coberturas en 79 nuevas coberturas, e incorporaríamos en los casos necesarios algunos ajustes para el aumento de las tarifas de los prestadores (promedio de 5%)”. La comunicación dice que “en este último año la siniestralidad acumulada del régimen contributivo se ha incrementado en más de un 8%, al pasar de 84% a 91% en los últimos 12 meses”, y agrega que “el pronóstico de comportamiento para el 2020 es muy similar, tomando en cuenta el incremento de los costos y las frecuencias de los servicios de salud”. En el análisis que acompaña la misiva del SeNaSa se proyecta que al 31 de diciembre próximo el régimen contributivo superará los 1,156,000 afiliados en la institución, “lo que representa un incremento del 11.34% respecto al 2018”. “El SeNaSa se ha convertido en una de las instituciones más relevantes para la garantía de la protección social en salud y un instrumento importante de política social del Estado dominicano”, asegura.

Sostenibilidad Esto se evidencia en la existencia de una cartera global de afiliación que aglutina el 47% de la población del país y de aproximadamente el 63% de los afiliados del SFS. En tal virtud, garantizar la sostenibilidad del SeNaSa es un compromiso de país, de los diferentes actores del sistema, señala la carta.

ARS privadas

La Asociación Dominicana de Riesgos de Salud (ADARS), que aglutina aseguradoras privadas fue consultada anoche por este diario sobre la situación planteada por la estatal SeNaSa. Su presidente ejecutivo, de viaje por Estados Unidos, José Manuel Vargas, dijo que “comparte la preocupación” expresada por la doctora Rodríguez Sílver. Sin embargo “aunque esto nos afecta a todos por igual, por ahora es lo único que podemos decir, y confiamos en que la presidencia del CNSS manejará con sabiduría la situación que ella plantea”, asegura el el directivo de Adars.