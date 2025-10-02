Dodgers eliminan a Rojos; Yankees vencen a Boston

Los Dodgers celebran tras su pase a la siguiente ronda de los playoffs.

Dodgers8

Rojos4

LOS ANGELES. El japonés Yoshinobu Yamamoto tiró seis y dos tercios de entradas de dos vueltas y nueve ponches y Mookie Betts bateó de 5-4 con tres carreras empujadas para que los Dodgers de Los Angeles eliminaran a los Rojos de Cincinnati en la Serie de Comodín.

Yamamoto (1-0), en su labor completa, aceptó cuatro imparables y regaló dos boletos.

Con su victoria, los Dodgers ahora chocarán en la Serie Divisional con los Filis de Filadelfia.

Los Rojos tomaron el control del juego en la misma primera entrada ante Yamamoto al fabricar dos anotaciones producto de hit remolcador de Sal Stewart. Los Angeles no se hicieron esperar y tomaron el control del partido en la tercera y cuarta entrada al marcar una y dos carreras, respectivamente.

Sellaron el encuentro en el cierre del sexto al marcar cuatro carreras.

Por los Rojos, el dominicano Elly De La Cruz falló en tres turnos. Miguel Andújar de 1-0.

Por los Dodgers, el dominicano Teóscar Hernández de 5-1, con dos empujadas.

Yankees4

Boston 3

NUEVA YORK .AP. Jazz Chisholm Jr. fue una gacela desde la primera base y se deslizó de cabeza en el plato tras un sencillo remolcador de Austin Wells con dos outs en el octavo inning, para que los Yankees de Nueva York se mantuvieran con vida en los playoffs al derrotar el miércoles 4-3 a los Medias Rojas de Boston.

En cuenta de 1-2, Wells conectó un cambio de Garrett Whitlock por la raya del jardín derecho, y la velocidad de Chisholm superó el tiro a home de Nate Eaton antes del toque del guante del receptor Carlos Narváez.

Irritado por haber sido marginado de la alineación titular en el primer partido de la serie de comodines de la Liga Americana, Chisholm también brilló con una magnífica jugada a la defensiva en la segunda base que mantuvo el juego igualado 3-3 en la séptima entrada.

Trevor Story jonroneó y remolcó las tres anotaciones de los Medias Rojas, que ganaron 3-1 el primer juego tras una notable apertura de su as zurdo Garrett Crochet.