Dodgers lideran los playoffs en lista de jugadores lesionados

Los Dodgers de Los Ángeles lideraron las Grandes Ligas por tercer año consecutivo en días en la lista de lesionados, incluyendo la participación de ocho de sus 11 lanzadores en la Serie Divisional de la Liga Nacional, mientras que los Tigres de Detroit registraron el mayor aumento y los Gigantes de San Francisco la mayor caída.

Los Dodgers, campeones defensores de la Serie Mundial, estuvieron en la lista de lesionados 37 veces durante 2585 días, según las Grandes Ligas de Béisbol. Lideraron el año pasado con 2219 días y en 2023 con 2465, tras terminar con el sexto total más alto en 2022.

«Esto sin duda refleja la forma en que la gerencia puede añadir profundidad y gestionar la lista de waivers en el área de desarrollo», dijo el mánager Dave Roberts. «Hemos tenido algunos jóvenes que se han desarrollado y que probablemente no estaban listos, pero que tuvieron que aprovechar las oportunidades».

Los Dodgers con estadías prolongadas en IL este año incluyen a los lanzadores Brusdar Graterol, Michael Grove, Kyle Hurt, River Ryan y Gavin Stone (195 días cada uno), Evan Phillips (178), Tony Gonsolin (159), Michael Kopech (156), Roki Sasaki (137), Blake Snell (121), Edgardo Henriquez y Blake Treinen (102 cada uno), Emmet Sheehan (92), Tyler Glasnow (72) y Clayton Kershaw (60).

Los lanzadores de Los Ángeles en la plantilla de la Serie Divisional que estuvieron en la lista de lesionados incluyen a Glasnow (inflamación del hombro derecho), Kershaw (cirugía de pie y rodilla), Sasaki (pinzamiento del hombro derecho), Sheehan (cirugía del codo derecho), Snell (inflamación del hombro izquierdo) y Treinen (rigidez en el antebrazo derecho). A ellos se unieron Tanner Scott (31 días por inflamación del codo izquierdo) y Alex Vesia (17 días por distensión del oblicuo derecho).

Los únicos lanzadores de Los Ángeles actualmente activos que no están en la lista de lesionados este año son Anthony Banda, Jack Dreyer y Yoshinobu Yamamoto.