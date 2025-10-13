Dodgers vs. Cerveceros en la NLCS: datos imperdibles del duelo de gigantes

La defensa del título continúa para los actuales campeones de la Serie Mundial mientras los Dodgers de Los Ángeles viajan a Wisconsin para el Juego 1 de la NLCS contra el mejor equipo de la Liga Nacional de la temporada regular, los Cerveceros de Milwaukee.

Los Dodgers esperan convertirse en los primeros equipos en 25 años en defender con éxito un título de Serie Mundial, y se acercaron unos pasos más después de derrotar a los Filis en la NLDS en cuatro juegos.

En la temporada regular, los Cerveceros tuvieron un récord perfecto de 6-0 en dos series con los Dodgers de Los Ángeles, convirtiéndose en el tercer equipo en la historia de la MLB en barrer una serie de temporada (cinco o más juegos) contra los Dodgers.

Los Dodgers anotaron solo cuatro carreras en sus primeros cuatro juegos contra los Cerveceros esta temporada, del 7 al 9 de julio en Milwaukee y el 18 de julio, el primer partido de una serie de tres juegos en Los Ángeles.

Solo dos de esas carreras fueron anotadas por los lanzadores abridores de los Cerveceros: Freddy Peralta, Jacob Misiorowski, José Quintana y Quinn Priester, quienes se combinaron para 33 ponches en 24 entradas, y los cuatro duraron exactamente seis entradas.

El pitcheo de Milwaukee ha sido más bien un esfuerzo colectivo últimamente. Brandon Woodruff tiene una lesión en el dorsal ancho y no está activo. Quintana se perdió las dos últimas semanas de la temporada regular por una lesión en la pantorrilla y lanzó tres entradas como relevista en el tercer juego de la Serie Divisional de la Liga Nacional contra los Cachorros, el miércoles pasado.

El bullpen de Milwaukee es mucho más profundo que el de los Dodgers, liderado por Abner Uribe y Trevor Megill con muchos otros.

Lideraron la Liga Nacional con 164 robos durante la temporada regular, y no fueron solo uno o dos jugadores. Aunque Brice Turang lideró con 24 bases robadas, el club tuvo siete jugadores con al menos 14 robos.

Los Dodgers de Los Ángeles ya han definido a sus abridores para los dos primeros juegos de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional contra los Cerveceros de Milwaukee. El zurdo Blake Snell tomará la pelota en el Juego 1, mientras que el japonés Yoshinobu Yamamoto estará a cargo del Juego 2.

En dos aperturas durante esta postemporada, Snell ha lanzado 13 entradas con solo dos carreras permitidas y 18 ponches. Con una estrategia clara, basada en limitar el contacto y evitar corredores en base, el zurdo espera liderar a Los Ángeles a una victoria clave en el primer juego.

El lanzador japonés ha demostrado su solidez durante todo el año y su control quirúrgico será clave para contener a una alineación de Milwaukee que ha sabido castigar los errores.