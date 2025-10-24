Dodgers y Azulejos en apertura hoy Serie Mundial

En este estadio se jugarán los dos primeros partidos, luego el Clásico de Otoño se trasladará a Los Ángeles para los partidos 3, 4 y 5, a partir del lunes en el Dodger Stadium.

Los Dodgers (93-69), bajo el mando de Dave Roberts, llegan a la serie como el equipo favorito para retener su título de campeón tras barrer en cuatro partidos a los Cerveceros de Milwaukee, la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.

La ofensiva volverá a apoyarse en los bates de Shohei Ohtani, quien además fungirá como lanzador abridor, así como de Mookie Betts, Freddie Freeman, Will Smith, Max Muncy, Tommy Edman, Andy Pages, Enrique Hernández y el dominicano Teóscar Hernández. Su cuerpo de abridores está bien resguardado con el japonés Yoshinobu Yamamoto, Blake Snell, Tyler Glasnow y la completa Ohtani. Roki Sasaki será el cerrador del conjunto.

El japonés ha tenido seis presentaciones absolutamente dominantes en esta postemporada, en situaciones de máxima presión. En esos seis relevos ha lanzado 71 innings, permitiendo solo dos hits, con seis ponches y sin otorgar bases por bolas. Evidencia es su récord de 9-4 tras el éxito de su cuerpo de lanzadores, quienes cuentan con efectividad de 2.45 en 92 entradas, en las que suman 104 ponches y solo han permitido 25 carreras limpias, limitando a sus rivales a un promedio de bateo en contra de solo .173.

Los Azulejos de Toronto (94-68) se apoyarán una vez más en el bate del dominicano Vladimir Guerrero Jr., además del regreso del campo corto Bo Bichette, quien dará mayor solidez a la alineación canadiense tras una lesión le hizo perder los playoffs. Vladi Jr. bateó para un impresionante promedio de .385/.484/.846 con tres jonrones. Mientras que Bichette con average de .311, 18 cuadrangulares y 94 vueltas empujadas.

Así como con los bates de Groege Springer, Addison Barger, Alejandro Kirk, Ernie Clement, Dalton Varsho y Nathan Lukes.