La superestrella mundial ganadora del premio GRAMMY, Doja Cat, lanza hoy su nuevo cuarto álbum de estudio, «Scarlet» a través de Kemosabe Records / RCA Records. Además, Doja Cat lanzó el video musical de su nueva canción del álbum, «Agora Hills».

El video musical fue filmado en Pomona, CA y Koreatown en Los Ángeles, CA y dirigido por Hannah Lux Davis (Ariana Grande / Nicki Minaj) y Doja Cat.

A lo largo de la semana, una réplica de «Scarlet» apareció en diferentes lugares de los Estados Unidos justo antes de que el álbum se lanzara hoy.

En cada lugar, había un código QR para que los fanáticos usaran y obtuvieran una primera escucha exclusiva del nuevo disco de Doja Cat.

Scarlet Tracklist

Paint The Town Red Demons Wet Vagina Fuck The Girls Ouchies 97 Gun Go Off Shutcho Agora Hills Can’t Wait Often Love Life Skull And Bones Attention Balut WYM Freestyle

El mes pasado, Doja Cat lanzó su sencillo oficial y video musical, «Paint The Town Red», que alcanzó el # 1 en el Billboard Hot 100 Chart y el Global 200 Chart la semana pasada. Actualmente, «Paint The Town Red» sigue siendo #1 en el Global 200 Chart. Esto marca la primera canción de rap en alcanzar el #1 en el Hot 100 este año. La canción también hizo historia al alcanzar el número 1 en la lista Top 50 – USA de Spotify; esta es la primera vez en la historia de Spotify que una canción de rap de una artista femenina solista se ha ganado el primer lugar en las listas.

La semana pasada, Doja Cat actuó en los MTV Video Music Awards 2023 y ganó un VMA a la Mejor Dirección de Arte por su canción, «Attention». A principios de este mes, Doja Cat lanzó la canción y el video musical de «Demons». El video musical fue filmado en Los Ángeles, CA y dirigido por Christian Breslauer (SZA / Chris Brown) y Doja Cat. Además, Doja Cat apareció en la portada de Harper’s Bazaar para la edición de septiembre de 2023 «Icons issue».

A principios del verano, Doja anunció su primera gira por América del Norte, «The Scarlet Tour», que comenzó este otoño con invitados especiales como Ice Spice y Doechii.

FECHAS DE LA GIRA:

San Francisco, CA Chase Center * Los Angeles, CA Crypto.com Arena * Las Vegas, NV T-Mobile Arena * San Diego, CA Viejas Arena * Anaheim, CA Honda Center * Phoenix, AZ Footprint Center * Denver, CO Ball Arena * Austin, TX Moody Center * Houston, TX Toyota Center * Dallas, TX American Airlines Center * Atlanta, GA State Farm Arena * Miami, FL Kaseya Center # Tampa, FL Amalie Arena * Charlotte, NC Spectrum Center # Washington, DC Capital One Arena # Brooklyn, NY Barclays Center # Newark, NJ Prudential Center # Boston, MA TD Garden # Columbus, OH Nationwide Arena # Minneapolis, MN Target Center # Omaha, NE CHI Health Center # Detroit, MI Little Caesars Arena # Toronto, ON Scotiabank Arena # Chicago, IL United Center #

Acerca de Doja Cat:

La superestrella mundial ganadora del premio GRAMMY, Doja Cat, hizo su primera subida a Soundcloud en 2013 con solo 16 años.

Habiendo crecido en y alrededor del área de Los Ángeles, desarrolló una habilidad especial para la música estudiando piano y danza cuando era niña y escuchando a artistas como Busta Rhymes, Erykah Badu, Nicki Minaj, Drake y más.

Firmó con Kemosabe/RCA Records en 2014, lanzó su Purrr! EP y siguió con su álbum debut Amala en la primavera de 2018 , pero fue su lanzamiento en agosto de 2018 de «MOOO!» lo que la catapultó a la corriente principal y fue aclamada por la crítica.

Doja Cat lanzó su segundo álbum de platino nominado al GRAMMY, Hot Pink, en noviembre de 2019 con gran éxito de crítica; el álbum ha obtenido más de 6 mil millones de transmisiones en todo el mundo. Cuenta con «Streets», la sensación viral que puso banda sonora al ‘Silhouette Challenge’, una de las mayores tendencias de TikTok hasta la fecha y su exitoso disco # 1 nominado al GRAMMY «Say So», que ha sido certificado por la RIAA 6x platino y catapultó a Doja Cat al estrellato mundial.

Con más de 20 mil millones de reproducciones en todo el mundo hasta la fecha, la creatividad y el espectáculo de Doja Cat como intérprete han sido elogiados una y otra vez, ha ofrecido actuaciones únicas y espectaculares en casi todos los principales escenarios de entrega de premios y festivales de música en todo el mundo.

El álbum ganador del premio GRAMMY de Doja Cat, Planet Her, salió en junio de 2021 y dominó las listas, debutando en el # 1 en la lista Billboard Top R&B Albums y # 2 en la lista Billboard Top 200 y Billboard Top R & B / Hip-Hop Albums y generó las transmisiones más altas del primer día de Spotify para un álbum de una rapera femenina.

El ganador del premio GRAMMY «Kiss Me More» ft. SZA, el sencillo principal de Planet Her está certificado 5x platino por la RIAA y alcanzó el # 1 en Top 40 y Rhythm radio con más de 2.2 mil millones de reproducciones en todo el mundo. Ese otoño, Doja Cat se convirtió en el primer rapero en tener 3 canciones en el Top 10 en la radio Top 40. El año pasado, «Woman» llegó a la cima de las listas de Billboard Rhythmic Airplay, lo que la llevó a convertirse en la primera mujer en tener cuatro éxitos # 1 de un álbum, otros éxitos incluyen «You Right» con The Weeknd y «Need to Know». Ella llegó al #1 en la lista Billboard Artist 100 por primera vez. Entre otros, Doja Cat ha ganado 5 AMAs, 5 Billboard Music Award, 5 MTV VMAs, 3 BMI Awards, 2 MTV EMAs, 1 GRAMMY Award y 1 NAACP Image Award junto con un total de 16 nominaciones a los GRAMMY. Además, Doja Cat ha sido nominada para 20 Billboard Music Awards, 17 MTV VMAs, 9 AMAs, 9 BET Awards, 8 MTV EMAs, 5 BMI Awards y docenas más. Doja Cat fue nombrada una de las personas más influyentes de TIME100 de 2023, donde apareció en la edición de portada de abril de 2023 y actuó en la Gala de TIME100 en la ciudad de Nueva York. Más recientemente, Doja Cat actuó en los MTV Video Music Awards 2023 y ganó un Premio VMA a la Dirección de Arte por su canción, «Attention».