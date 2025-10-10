Dólar hoy: Así está la tasa cambiaria en República Dominicana este 10 de octubre  

  • Hoy
Dólar hoy: Así está la tasa cambiaria en República Dominicana este 10 de octubre  

Dólar. Foto: fuente eterna

Las tasas de cambio del Banco Central para la compra y venta del Dólar Estadounidense, al cierre del 9 de octubre de 2025, son de RD$62.7563/US$ y RD$63.2167/USS, respectivamente.

Mientras, que el euro está 72.86 pesos.

Estas servirán de referencia para las operaciones de esta institución hasta el día 10 de octubre de 2025. Estas tasas son el promedio ponderado de las transacciones del mercado spot (efectivo, transferencias y cheques) para el día de hoy y excluyen operaciones en el mercado de derivados financieros.

10 10 2025 HOY VIERNES 101025 ¡Vivir22 page 0001

Lee más: Precio del dólar para hoy en la República Dominicana

Asimismo, la entidad informó que, de acuerdo a la Undécima Resolución de la Junta Monetaria de fecha 14 de agosto de 2003, la tasa de cambio a ser utilizada para la revaluación diaria de activos y pasivos en moneda extranjera será la referida tasa de compra del mercado spot.

Todo en cumplimiento con lo establecido en el Literal b, Artículo 59 del Reglamento Cambiario de la Ley Monetaria y Financiera No.183-02 del 21 de noviembre de 2002.

US25 mil dolares Asociacion del Bronx generar conciencia sobre las drogas
Hoy

Hoy

Publicaciones Relacionadas

Publicidad

Temas

Más leídas

Feria del Libro y juegos escolares

Feria del Libro y juegos escolares

50 años de la Asociación de Cosmética con grandes logros

50 años de la Asociación de Cosmética con grandes logros

Momentos mágicos para temporada navideña

Momentos mágicos para temporada navideña

Empresa familiar celebra sus 50 años de fundación

Empresa familiar celebra sus 50 años de fundación

Atabey, madre de las aguas antes que Dios

Atabey, madre de las aguas antes que Dios

Edición impresa, jueves 09 de octubre de 2025

Edición impresa, jueves 09 de octubre de 2025

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo