Dólar en República Dominicana: Tasa de hoy 12 de septiembre 

  • Hoy
Dólar en República Dominicana: Tasa de hoy 12 de septiembre 

dolar

Las tasas de cambio del Banco Central para la compra y venta del Dólar Estadounidense, al cierre del 11 de septiembre de 2025, son de RD$62.7718/US$ y RDS63.4702/U5S, respectivamente.

Mientras que el euro está a 73.34 pesos.

Estas servirán de referencia para las operaciones de esta institución hasta el día 12 de septiembre de 2025.

Estas tasas son el promedio ponderado de las transacciones del mercado spot (efectivo, transferencias y cheques) para el día de hoy y excluyen operaciones en el mercado de derivados financieros.

1 22

Lee más: Dólar

Todo en cumplimiento con lo establecido en el Literal b, Artículo 59 del Reglamento Cambiario de la Ley Monetaria y Financiera No.183-02 del 21 de noviembre de 2002.  

Asimismo, la entidad informó que, de acuerdo a la Undécima Resolución de la Junta Monetaria de fecha 14 de agosto de 2003, la tasa de cambio a ser utilizada para la revaluación diaria de activos y pasivos en moneda extranjera será la referida tasa de compra del mercado spot.

image 402
Dólar. Foto: fuente eterna
Hoy

Hoy

Publicaciones Relacionadas

Dólar en República Dominicana: Tasa de hoy 12 de septiembre 
Dólar en República Dominicana: Tasa de hoy 12 de septiembre 
12 septiembre, 2025
La verdad tras el incremento del dólar en el mercado dominicano
La verdad tras el incremento del dólar en el mercado dominicano
11 septiembre, 2025
11 de septiembre: ¿A cómo está el dólar en República Dominicana hoy?   
11 de septiembre: ¿A cómo está el dólar en República Dominicana hoy?   
11 septiembre, 2025
FDC apoya medidas para estabilizar dólar
FDC apoya medidas para estabilizar dólar
11 septiembre, 2025
El precio del dólar y euro para este miércoles 10 de septiembre 2025
El precio del dólar y euro para este miércoles 10 de septiembre 2025
10 septiembre, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

La voz del paciente RD: Día Internacional para la Prevención del Suicidio

La voz del paciente RD: Día Internacional para la Prevención del Suicidio

Cuando una sufre, el dolor es de todas

Cuando una sufre, el dolor es de todas

Unicef convoca a ‘A taste of Hope’ su cena solidaria

Unicef convoca a ‘A taste of Hope’ su cena solidaria

Protocolos

Protocolos

Edición impresa, jueves 11 de septiembre de 2025

Edición impresa, jueves 11 de septiembre de 2025

Estado ha contratado más de 158 mil millones en 2025, compras consumen 32%

Estado ha contratado más de 158 mil millones en 2025, compras consumen 32%

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo