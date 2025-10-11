Las tasas de cambio del Banco Central de la República Dominicana para la compra y venta del dólar estadounidense para hoy, sábado 11 de octubre, son de RD$62.7960/US$ y RD$63.3694/US$, respectivamente.

La entidad bancaria informó estos valores en cumplimiento con lo establecido en el literal b, artículo 59, del Reglamento Cambiario de la Ley Monetaria y Financiera No. 183-02, del 21 de noviembre de 2002. Asimismo, precisó que estas tasas servirán de referencia para las operaciones de la institución hasta el 13 de octubre de 2025.

El Banco Central indicó que estas tasas corresponden al promedio ponderado de las transacciones del mercado spot (efectivo, transferencias y cheques) para el día de hoy y excluyen las operaciones en el mercado de derivados financieros.

De acuerdo con la Undécima Resolución de la Junta Monetaria, de fecha 14 de agosto de 2003, la tasa de cambio utilizada para la revaluación diaria de activos y pasivos en moneda extranjera será la referida tasa de compra del mercado spot.

Puede leer: Más de RD$14 millones en bonos para 30 productores agrícolas en San Juan