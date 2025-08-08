Dólar hoy: Esta es la tasa de cambio para este viernes 8 de agosto

dolar

El Banco Central de la República Dominicana informó que para la compra y venta del Dólar Estadounidense, al cierre del 7 de agosto de 2025, son de RD$60.9453/US$ y RD$61.5731/USS, respectivamente.

Mientras, que el euro está a 70.95 pesos.

Estas servirán de referencia para las operaciones de esta institución hasta el día 8 de agosto de 2025, en cumplimiento con lo establecido en el Literal b, Artículo 59 del Reglamento Cambiario de la Ley Monetaria y Financiera No.183-02 del 21 de noviembre de 2002.

Se espera que la economía de RD genere divisas 45,000 millones de dólar en 2025.

Lee más: Ahorrar en dólares: 3 razones por las que cada vez más dominicanos lo hacen

Estas tasas son el promedio ponderado de las transacciones del mercado spot (efectivo, transferencias y cheques) para el día de hoy y excluyen operaciones en el mercado de derivados financieros.

Asimismo, la entidad informó que, de acuerdo a la Undécima Resolución de la Junta Monetaria de fecha 14 de agosto de 2003, la tasa de cambio a ser utilizada para la revaluación diaria de activos y pasivos en moneda extranjera será la referida tasa de compra del mercado spot.

08 08 2025 HOY VIERNES 080825 ¡Vivir23 page 0001

Lee más: Precio del dólar para hoy en la República Dominicana

