Dólar hoy miércoles 24 de septiembre 2025 en RD: así quedó la tasa del Banco Central

El Banco Central de la República Dominicana (BCRD) informó las tasas de cambio oficiales del dólar estadounidense correspondientes al cierre del martes 23 de septiembre de 2025.

De acuerdo con lo establecido en el Literal b, Artículo 59 del Reglamento Cambiario de la Ley Monetaria y Financiera No. 183-02, la tasa de cambio quedó fijada en RD$61.9272 por un dólar para la compra y RD$62.3055 para la venta, valores que servirán de referencia para las operaciones de las entidades financieras hasta el 25 de septiembre.

La institución precisó que estas tasas son el resultado del promedio ponderado de las transacciones realizadas en el mercado spot, que incluye operaciones en efectivo, transferencias y cheques, excluyendo las operaciones vinculadas a derivados financieros.

Asimismo, el BC recordó que, según la Undécima Resolución de la Junta Monetaria del 14 de agosto de 2003, la tasa de cambio que debe utilizarse para la revaluación diaria de activos y pasivos en moneda extranjera será la tasa de compra del mercado spot.