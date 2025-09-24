Dólar hoy miércoles 24 de septiembre 2025 en RD: así quedó la tasa del Banco Central

  • Hoy
Dólar hoy miércoles 24 de septiembre 2025 en RD: así quedó la tasa del Banco Central

Dólar estadounidense

El Banco Central de la República Dominicana (BCRD) informó las tasas de cambio oficiales del dólar estadounidense correspondientes al cierre del martes 23 de septiembre de 2025.

De acuerdo con lo establecido en el Literal b, Artículo 59 del Reglamento Cambiario de la Ley Monetaria y Financiera No. 183-02, la tasa de cambio quedó fijada en RD$61.9272 por un dólar para la compra y RD$62.3055 para la venta, valores que servirán de referencia para las operaciones de las entidades financieras hasta el 25 de septiembre.

La institución precisó que estas tasas son el resultado del promedio ponderado de las transacciones realizadas en el mercado spot, que incluye operaciones en efectivo, transferencias y cheques, excluyendo las operaciones vinculadas a derivados financieros.

Asimismo, el BC recordó que, según la Undécima Resolución de la Junta Monetaria del 14 de agosto de 2003, la tasa de cambio que debe utilizarse para la revaluación diaria de activos y pasivos en moneda extranjera será la tasa de compra del mercado spot.

monedas convertibles (4)Descarga
El oro logra un nuevo máximo histórico tras superar los 3.790 dólares por onza
Hoy

Hoy

Publicaciones Relacionadas

Dólar hoy miércoles 24 de septiembre 2025 en RD: así quedó la tasa del Banco Central
Dólar hoy miércoles 24 de septiembre 2025 en RD: así quedó la tasa del Banco Central
24 septiembre, 2025
Cuando el trilema se convierte en dilema: tema cambiario
Cuando el trilema se convierte en dilema: tema cambiario
18 septiembre, 2025
No habrá nuevos empréstitos
No habrá nuevos empréstitos
18 septiembre, 2025
¿Cómo aprovechar mejor el nuevo ciclo monetario?
¿Cómo aprovechar mejor el nuevo ciclo monetario?
18 septiembre, 2025
Clausura diplomado formación económica
Clausura diplomado formación económica
18 septiembre, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Hacia una política bimonetarista funcional, en la República Dominicana

Hacia una política bimonetarista funcional, en la República Dominicana

La plaga de la ineficiencia estatal

La plaga de la ineficiencia estatal

Participación de las MIPYMES en la nueva Ley de Compras: ¿avance real o promesa pendiente?

Participación de las MIPYMES en la nueva Ley de Compras: ¿avance real o promesa pendiente?

Solidaridad y fe durante 25 años de trayectoria

Solidaridad y fe durante 25 años de trayectoria

Ver para creer

Ver para creer

Anécdotas y recomendaciones para comensales

Anécdotas y recomendaciones para comensales

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo