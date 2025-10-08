Dólar hoy: la tasa cambiaria actualizada del 8 de octubre en República Dominicana 

  • Hoy
Dólar hoy: la tasa cambiaria actualizada del 8 de octubre en República Dominicana 

Dólar. Foto: fuente eterna

Las tasas de cambio del Banco Central para la compra y venta del Dólar Estadounidense, al cierre del 07 de octubre de 2025, son de RDS62.6982/US$ y RD$63.1679/US$, respectivamente.

 Estas servirán de referencia para las operaciones de esta institución hasta el día 08 de octubre de 2025.

Estas tasas son el promedio ponderado de las transacciones del mercado spot (efectivo, transferencias y cheques) para el día de hoy y excluyen operaciones en el mercado de derivados financieros.

10 1

Lee más: Precio del dólar para hoy en la República Dominicana

Asimismo, la entidad informó que, de acuerdo a la Undécima Resolución de la Junta Monetaria de fecha 14 de agosto de 2003, la tasa de cambio a ser utilizada para la revaluación diaria de activos y pasivos en moneda extranjera será la referida tasa de compra del mercado spot.

Todo en  cumplimiento con lo establecido en el Literal b, Artículo 59 del Reglamento Cambiario de la Ley Monetaria y Financiera No.183-02 del 21 de noviembre de 2002.

Dólar
Dólar
Hoy

Hoy

Publicaciones Relacionadas

Dólar hoy: la tasa cambiaria actualizada del 8 de octubre en República Dominicana 
Dólar hoy: la tasa cambiaria actualizada del 8 de octubre en República Dominicana 
8 octubre, 2025
Dólar este 6 de octubre: Tasa actual del dólar en República Dominicana
Dólar este 6 de octubre: Tasa actual del dólar en República Dominicana
6 octubre, 2025
Conozca aquí la tasa del dólar de este sábado 4 de octubre del 2025
Conozca aquí la tasa del dólar de este sábado 4 de octubre del 2025
4 octubre, 2025
Así está el dólar y el euro de este 3 de octubre 2025
Así está el dólar y el euro de este 3 de octubre 2025
3 octubre, 2025
Precio del dólar de este jueves 2 de octubre 2025
Precio del dólar de este jueves 2 de octubre 2025
2 octubre, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

El ridiculez de regidores: Atabey y la farsa del fundamentalismo

El ridiculez de regidores: Atabey y la farsa del fundamentalismo

Nuevas tropas para Haití

Nuevas tropas para Haití

Premeditación y alevosía

Premeditación y alevosía

Expertos debaten sobre era digital

Expertos debaten sobre era digital

La magia y espíritu de la Navidad llega a la ciudad con todo su esplendor

La magia y espíritu de la Navidad llega a la ciudad con todo su esplendor

40 años de historia en la justicia de innovación

40 años de historia en la justicia de innovación

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo