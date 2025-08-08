Dolientes del Jet Set reviven el dolor a 4 meses de la tragedia: «Vino a celebrar su cumpleaños sin saber que sería su último día»

Dolientes del Jet Set reviven el dolor a 4 meses de la tragedia: «Vino a celebrar su cumpleaños sin saber que sería su último día»

Jet Set. Foto/Merilenny Mueses.

A cuatro meses del trágico colapso en la discoteca Jet Set, que dejó más de 200 muertos y cientos de heridos, la República Dominicana sigue marcada por el dolor. En una misa oficiada por el padre Rogelio Cruz, los dolientes expresaron su pesar y reiteraron el reclamo de justicia.

“Yo perdí tres personas ahí, como si fueran mis hijos. A mí mi dolor no se me ha quitado. No eran de sangre, pero estuve con ellos”, expresó Mercedes Román.

Las víctimas eran Chanol Espinal, de 38 años; su esposa Madelin, de 33; y su primo Osiris. Chanol, quien había tenido una esposa anterior, dejó en la orfandad a cuatro hijos, dos de ellos con Madelin: una niña de apenas dos años y un niño de nueve.

«Dejaron lo que más deseaban (una hija). Tenían tres varones y cuando la niña tiene dos años, fallecen», relató Román.

image 228
Mercedes Román. Foto/Merilenny Mueses.

Román recordó que compartían frecuentemente en el lugar. “Ese era como mi hijo. Siempre venían. Nosotros estuvimos aquí el día primero viendo a Peña Suazo y a Sexappeal. Cada vez que había fiestas buenas, veníamos. Pero esa última vez no me gustó el ambiente. No me sentía cómoda”, confesó.

Aseguró que ha limitado sus publicaciones en redes sociales, ya que el dolor la ha afectado profundamente. “Yo los ponía en mi estado y ya no puedo porque me está afectando mucho”.

image 226
Flores y velones decoran las ruinas del Jet Set. Foto/Merilenny Mueses.

Leonardo Suero, del sector Simón Bolívar, relató que una joven llamada Carolyn, a quien vio crecer, murió junto a tres amigas. “Esa joven vino a celebrar su cumpleaños sin saber que ese sería su último día de vida, el último día que iba a respirar”.

Por su parte, Ángela Castillo dijo sentir un llamado de Dios tras presenciar escenas tan desgarradoras. “¿Por qué estoy aquí? Porque vi muchos muertos, heridos, y estoy en representación de Dios que me llama a venir cada día 8”.

Denuncian injusticia

Durante la misa, el padre Rogelio Cruz calificó como “injusta” la decisión judicial que impuso medidas a los propietarios del local.

«Una tragedia que conmovió al país y la pregunta es, ¿está el pueblo dominicano conforme con las investigaciones y la supuesta justicia aplicada?, no estamos de acuerdo, estaremos aquí pidiendo justicia, pero justicia verdadera, no la justicia desgraciada que han aplicado«, sostuvo.

Y añadió: “La justicia es como una serpiente, solo entra y muerde a los descalzos”.

Propuesta de mausoleo

image 227
Fachada del Jet Set. Foto/Merilenny Mueses

El sacerdote también reveló que envió cartas a la Alcaldía del Distrito Nacional, al Senado y a la Cámara de Diputados para que el local sea declarado de utilidad pública y se transforme en un mausoleo.

“Esto, en lugar de estar así abandonado , sea declarado de utilidad pública y hacer un gran mausoleo donde los dolientes puedan venir aquí”, dijo. Las cartas fueron remitidas en nombre de la diócesis Padre Montesinos y la Fundación Rogelio Cruz.

Medidas a los dueños del Jet Set

Se recuerda que la jueza Fátima Scarlette Veloz Suárez impuso medidas de coerción a los propietarios de la discoteca, Antonio y Maribel Espaillat: una garantía económica de RD$50 millones, impedimento de salida del país y presentación periódica. El Ministerio Público anunció que apelará la decisión por considerarla insuficiente.

Merilenny Mueses

Merilenny Mueses

Licenciada en Comunicación Social, graduada Magna Cum Laude. Apasionada por contar historias que inspiran y conectan. Creo en el poder de las palabras para transformar realidades y en los atardeceres como recordatorio de que la belleza de lo simple es majestuosa.

