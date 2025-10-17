Dolor de cabeza para Nelson Cruz

Hace poco tiempo Nelson Cruz estaba durmiendo como un niño chiquitiiiico, en lo referente al dirigente de RD del Clásico Mundial.
Pero de la noche a la mañana se le ha complicado el juego.
¿Qué ha pasado?
Albert Pujols, su principal apuesta, parece que será nombrado dirigente de Grandes Ligas y eso lo quitará del puesto.
El propio Pujols dijo que entendía que RD tenía otras opciones.
La mira se fue hacia Luis Rojas.
Pero resulta que Rojas también ha sido entrevistado para dirigente.
Se pensó en Manny Acta, pero parece que también será ponderado por otro equipo de Grandes Ligas.
¿Y entonces?
Mucha gente considera que Tony Peña merece ser considerado, porque se lo ganó al llevar al país a ganar invicto.
Hace un tiempo, Peña dijo que: “Un mánager nunca se retira”.
Y es verdad. Hemos visto dirigentes de Grandes Ligas hasta con 80 años.
Hay un dilema:
Intentar con los nombres mecionados o ir por sangre nueva como Fernanto Tatis Jr o Gilbert Gómez.
¿Qué usted haría?