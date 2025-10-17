Dolor de cabeza para Nelson Cruz

Dolor de cabeza para Nelson Cruz

Franklin Mirabal

Hace poco tiempo Nelson Cruz estaba durmiendo como un niño chiquitiiiico, en lo referente al dirigente de RD del Clásico Mundial.

Pero de la noche a la mañana se le ha complicado el juego.

¿Qué ha pasado?

Albert Pujols, su principal apuesta, parece que será nombrado dirigente de Grandes Ligas y eso lo quitará del puesto.

El propio Pujols dijo que entendía que RD tenía otras opciones.

La mira se fue hacia Luis Rojas.

Pero resulta que Rojas también ha sido entrevistado para dirigente.

Se pensó en Manny Acta, pero parece que también será ponderado por otro equipo de Grandes Ligas.

  Puedes leer: Pujols: “Tomaría ese puesto”

¿Y entonces?

Mucha gente considera que Tony Peña merece ser considerado, porque se lo ganó al llevar al país a ganar invicto.

Hace un tiempo, Peña dijo que: “Un mánager nunca se retira”.

Y es verdad. Hemos visto dirigentes de Grandes Ligas hasta con 80 años.

Hay un dilema:

Intentar con los nombres mecionados o ir por sangre nueva como Fernanto Tatis Jr o Gilbert Gómez.

¿Qué usted haría?

Franklin Mirabal

Franklin Mirabal

Periodista y editor deportivo con 37 años de experiencia, experto en béisbol, locutor, cronista, bilingue y comprometido con apoyar a los deportistas del país.

Publicaciones Relacionadas

Dolor de cabeza para Nelson Cruz
Dolor de cabeza para Nelson Cruz
17 octubre, 2025
¡Equipo ideal! José Reyes saca su equipo para el Clásico Mundial
¡Equipo ideal! José Reyes saca su equipo para el Clásico Mundial
9 junio, 2025
Nelson Cruz pide oración por la recuperación de su padre y su familia
Nelson Cruz pide oración por la recuperación de su padre y su familia
28 abril, 2025
Trasladan de emergencia al padre del ex pelotero Nelson Cruz en Santiago
Trasladan de emergencia al padre del ex pelotero Nelson Cruz en Santiago
26 abril, 2025
Abinader afirma se despide de una amiga: Nelsy Cruz
Abinader afirma se despide de una amiga: Nelsy Cruz
10 abril, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Presencia no es conciencia

Presencia no es conciencia

La lucha por Bayahíbe

La lucha por Bayahíbe

La Voz del Paciente RD: Panamá nos da una lección de unidad

La Voz del Paciente RD: Panamá nos da una lección de unidad

¡Buen inicio! Licey deja en el terreno al Escogido

¡Buen inicio! Licey deja en el terreno al Escogido

La añeja UASD de la izquierda casi no existe

La añeja UASD de la izquierda casi no existe

Edición impresa, jueves 16 de octubre de 2025

Edición impresa, jueves 16 de octubre de 2025

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo