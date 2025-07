Llanto y dolor en el adiós a la familia que murió en trágico incendio en Santiago

Entre gritos desesperados, un profundo dolor y el amargo sabor de la despedida definitiva, fueron velados los cinco miembros de una familia que murieron calcinados tras un incendio ocurrido en Santiago.

Los féretros de Luis Antonio Marte Vásquez, de 52 años (padre); Yulenny Altagracia Marte Vásquez, de 32 (madre); y sus hijos: Luivi, de 14; Luis David, de 9; y Jael Sebastián Marte Vásquez, de 6 años, fueron rodeados por familiares, vecinos y allegados que no podían contener el llanto ni la conmoción.

«Tengo para decir que estoy acabado y destrozado, porque cuando me fueron a buscar ya todo estaba convertido en llamas y candela. Ellos quisieron defenderse, pero no pudieron«, expresó entre lágrimas José Arismendy Marte, padre de Yulenny.

Con voz quebrada, agregó que su hija y uno de sus nietos fueron encontrados cerca de la puerta:

«Ellos no murieron en un solo sitio, porque mi hija y ni nieto se encontraron que iban directo a la puerta que yo digo que no tenían pestillo, pero parece que ella no quería dejar los dos (hijos) pequeños«.

Yulenny Altagracia Marte Vásquez con sus tres hijos.

Denny Antonio Marte, hermano de una de las víctimas, narró cómo se desarrolló la tragedia:

«Duramos hasta las 4:00 de la mañana batallando con ellos, pensábamos que no había nadie, pero sí, estaban los cinco ahí. Estábamos tocando y nadie salía, como no salía nadie, pensábamos que no había gente».

José Agustín Díaz, pariente de Luis Antonio, también lamentó la pérdida: “Se me cayeron las alas del corazón. Un muchacho bueno, trabajador”.

Investigación en curso

Sobre las causas del siniestro, las autoridades indicaron que todavía se investigan los detalles. El segundo teniente de la Policía Nacional, Francisco Javier Morel, explicó que trabajan para determinar el origen del fuego.

Por su parte, Frankely Santiago, intendente del Cuerpo de Bomberos de Licey al Medio, señaló:

“No les dio tiempo quizá a salir. Estamos en un proceso de investigación”.

