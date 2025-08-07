Dolor en el Bronx: adolescente dominicano es asesinado por una multitud

Dolor en el Bronx: adolescente dominicano es asesinado por una multitud

Ángel Mendoza. Foto/New York Times.

Un joven de 14 años fue apuñalado fatalmente y otro de 17 años resultó herido después de que estallara la violencia dentro de un parque del Bronx el martes por la noche, según la policía y testigos.

El menor, identificado por la policía como Ángel Mendoza, fue apuñalado varias veces por una multitud estimada de 15 personas y murió a causa de sus heridas el martes por la noche, dijo la policía de Nueva York.

«Estoy totalmente destrozado porque ya no lo tengo aquí conmigo. Lo vi sin vida, lo abracé y besé. Le dije a mi mujer: Mira lo que le hicieron al niño. Era un niño especial y muy amoroso», expresó Miguel Mendoza, padre de la victima durante una entrevista.

Puede leer: Haití desmiente apresamiento de Smith Augustin en República Dominicana

Señaló que su hijo se dirigió al parque y que estaba preocupado porque varios casos de violencia que han ocurrido en el pasado, sin embargo no esperaba que Ángel fuese victima de un ataque de tal magnitud.

Según una amiga del joven Ángel, quien no quiso ser identificada, aseguró que la banda de agresores estuvo conformada por quince jóvenes y que eran desconocidos por los residentes de la zona.

Al caer la noche, dicho grupo formado principalmente por adolescentes comenzó una discusión verbal dentro del parque, que pronto se volvió sangrienta, afirmó la policía.

Allí, los oficiales descubrieron a los dos adolescentes heridos: Ángel con heridas de arma blanca en todo el cuerpo y el joven de 17 años con heridas en el hombro y el abdomen.

“Tenemos que prepararnos para el funeral ahora”, finalizó su padre Miguel Mendoza.

Gabriel Alberto Hernández Tiburcio

Gabriel Alberto Hernández Tiburcio

Licenciado en Comunicación Social, egresado de la Universidad Tecnológica de Santiago.

Experiencia en periodismo deportivo, cultura pop y cultura general.

Creo que el deporte y el arte son la mayor evidencia del potencial humano para la expresión personal y demostrar pasión.

Publicaciones Relacionadas

Dolor en el Bronx: adolescente dominicano es asesinado por una multitud
Dolor en el Bronx: adolescente dominicano es asesinado por una multitud
7 agosto, 2025
Ferias inmobiliarias en New York
Ferias inmobiliarias en New York
5 agosto, 2025
Así fue el 36.º aniversario de la Gran Parada Dominicana del Bronx
Así fue el 36.º aniversario de la Gran Parada Dominicana del Bronx
28 julio, 2025
Consultorio medicina preventiva. ¿Cuántas mujeres sufren de violencia en el mundo?
Consultorio medicina preventiva. ¿Cuántas mujeres sufren de violencia en el mundo?
28 julio, 2025
Violencia, desdoblamiento de la personalidad y otros 3 mitos extendidos sobre la esquizofrenia
Violencia, desdoblamiento de la personalidad y otros 3 mitos extendidos sobre la esquizofrenia
24 julio, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Edición impresa, miércoles 6 de agosto de 2025

Edición impresa, miércoles 6 de agosto de 2025

El país después del nuevo Código Penal

El país después del nuevo Código Penal

El boche de Pacheco fue más que un boche

El boche de Pacheco fue más que un boche

El nuevo Código Penal: un paso necesario con el debate ineludible

El nuevo Código Penal: un paso necesario con el debate ineludible

No siempre se nota

No siempre se nota

La Voz del Paciente RD: ¿Verdad porque lo dicen, mentira porque lo rebaten?

La Voz del Paciente RD: ¿Verdad porque lo dicen, mentira porque lo rebaten?

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo