Dolor en el Bronx: adolescente dominicano es asesinado por una multitud

Un joven de 14 años fue apuñalado fatalmente y otro de 17 años resultó herido después de que estallara la violencia dentro de un parque del Bronx el martes por la noche, según la policía y testigos.

El menor, identificado por la policía como Ángel Mendoza, fue apuñalado varias veces por una multitud estimada de 15 personas y murió a causa de sus heridas el martes por la noche, dijo la policía de Nueva York.

«Estoy totalmente destrozado porque ya no lo tengo aquí conmigo. Lo vi sin vida, lo abracé y besé. Le dije a mi mujer: Mira lo que le hicieron al niño. Era un niño especial y muy amoroso», expresó Miguel Mendoza, padre de la victima durante una entrevista.

Señaló que su hijo se dirigió al parque y que estaba preocupado porque varios casos de violencia que han ocurrido en el pasado, sin embargo no esperaba que Ángel fuese victima de un ataque de tal magnitud.

Según una amiga del joven Ángel, quien no quiso ser identificada, aseguró que la banda de agresores estuvo conformada por quince jóvenes y que eran desconocidos por los residentes de la zona.

Al caer la noche, dicho grupo formado principalmente por adolescentes comenzó una discusión verbal dentro del parque, que pronto se volvió sangrienta, afirmó la policía.

Allí, los oficiales descubrieron a los dos adolescentes heridos: Ángel con heridas de arma blanca en todo el cuerpo y el joven de 17 años con heridas en el hombro y el abdomen.

“Tenemos que prepararnos para el funeral ahora”, finalizó su padre Miguel Mendoza.