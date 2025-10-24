Dolor en Guachupita: madre asesinada frente a sus hijos y mensaje sangriento en el espejo

Dolor en Guachupita: madre asesinada frente a sus hijos y mensaje sangriento en el espejo

Un estremecedor caso de violencia de género sacudió la comunidad de Guachupita, en el Distrito Nacional, cuando José Luis Vilorio presuntamente asesinó a su pareja, Elianni Rodríguez Puello, delante de sus dos hijos menores de edad.

Según reportes preliminares, el agresor utilizó un cuchillo para cometer el crimen y luego intentó quitarse la vida.

En una escena marcada por el horror, Vilorio escribió con sangre la frase “lo siento” en un espejo de la vivienda, antes de ser trasladado al Hospital Moscoso Puello, donde permanece bajo custodia policial.

Vecinos y usuarios en redes sociales han expresado profunda consternación por el impacto emocional que este hecho podría tener en los niños, quienes presenciaron el acto.

Las autoridades investigan el móvil del crimen, que según versiones preliminares estaría vinculado a celos. El Ministerio Público aún no ha ofrecido detalles sobre posibles medidas judiciales.

Lency Alcántara

Lency Alcántara

Periodista, con más de una década de experiencia en temas económicos y de investigación. Especialidad en Comunicación Iconográfica.

Digo